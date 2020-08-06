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Существует препарат, который поможет не заболеть ВИЧ
Экс-руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о препарате, который поможет предотвратить заболевание ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), с которым, по данным ООН, на конец 2019 года в Украине жило 238 тысяч украинцев.
«Это не вакцина от ВИЧ, таблетки не заменяют защиту, которую дает презерватив. Однако, при использовании и презерватива, и этих таблеток, уровень угрозы инфицироваться ВИЧ приближается к нулю. Применение этих препаратов называется доконтактная профилактика (на английском pre-exposure prophylaxis, PrEP) и это современные разработки ученых в борьбе с распространением ВИЧ / СПИДа. PrEP не нужно употреблять всем людям. Он предназначен только для людей с высоким риском заражения ВИЧ», — пишет Уляна Супрун на своей страничке в соцсетях.
Она уточняет, что в основе действия средства — комбинация двух антиретровирусных препаратов, которые применяют и для лечения ВИЧ-инфекции.
По словам Уляны Супрун, PrEP выдают только в определенных медучреждениях после консультации с медицинским специалистом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Уляна Супрун развенчала миф о вредности ранних арбузов из-за нитратов.26
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