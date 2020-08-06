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Врач объяснил, как чрезмерное потребление сахара может привести к болям в спине
Почему у одних людей боль в спине проходит всего лишь после нескольких упражнений или использования пластыря, а другим приходится подвергаться длительному лечению, читателям «ФАКТОВ» объяснил невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как не допустить осложнений при варикозе.
Основными причинами болей в спине он назвал:
- чрезмерное физическое напряжение;
- малоподвижность;
- частый стресс;
- патологию дисков, мелких суставов и связок;
- проблемы с почками, тазобедренными суставами;
- гинекологические заболевания у женщин.
Тем, кому приходится длительное время сидеть неподвижно, он советует после каждых 15 минут работы встать и пройтись.
«Это немного разгрузит позвоночник, усилит кровообращение. А еще снимет мышечные спазмы и отвлечет вас от работы», — говорит медик, также советуя подобрать удобное рабочее кресло, поддерживающее позвоночник в правильном анатомическом положении.
А еще, чтобы разгрузить и укрепить мышцы, нужно заниматься физкультурой, посещая сиортзал хотя бы через день или же дома выполнять специальные комплексы упражнений дома (утром и вечером по 15 минут), и… контролировать потребление сахара, который нередко провоцирует воспаление, в том числе в области дисков и мелких суставов поясницы, и появляется боль в спине.
Полный текст интервью с медиком читайте в статье «Почему болит спина, лечится ли остеохондроз и чем опасен укус клеща: отвечает невролог».131
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