Почему болит спина, лечится ли остеохондроз и чем опасен укус клеща: отвечает невролог

Боль в спине знакома многим людям. Но если у одних она проходит после пары-тройки упражнений или использования пластыря, то другим приходится подолгу лечиться. Почему болит спина? Какие обследования нужны для уточнения диагноза? Чем опасны последствия укуса клеща? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответил невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Владимир Костенко.

«Теплая ванна снимает мышечный спазм»

*— Здравствуйте, Владимир Васильевич! Звонит Елена, 44 года. Работаю в офисе за компьютером, иногда беру работу на дом. К ночи в шее стоит кол. Что делать?

— Боль и дискомфорт появляются из-за того, что вы подолгу сидите неподвижно. После каждых 15 минут работы советую встать и пройтись. Это немного разгрузит позвоночник, усилит кровообращение. А еще снимет мышечные спазмы и отвлечет вас от работы.

Важно подобрать удобное рабочее кресло, поддерживающее позвоночник в правильном анатомическом положении. В шейном и поясничном отделах есть два изгиба (лордоз), обеспечивающие амортизацию. У тех, кто подолгу сидит, мышцы спины бездействуют, дряхлеют, их масса уменьшается, и они не в состоянии обеспечить позвоночнику стабильность.

Чтобы разгрузить и укрепить мышцы, нужно заниматься физкультурой. Не обязательно каждый день ходить в спортивный зал. Однако если посещать его хотя бы через день или выполнять специальные комплексы упражнений дома (утром и вечером по 15 минут), то укрепятся и мышцы, и связки спины.

Проблема боли в шее иногда связана со слабостью связок. Важно, чтобы упражнения показал вам специалист. Если заниматься неправильно, то шею может заклинить.

* — Игорь из Боярки Киевской области. Когда начинает болеть спина, я на пару минут повисаю на турнике — становится легче. Как вы относитесь к такому методу?

— Он временно облегчает состояние, но помогает не всем. Чтобы выяснить причину боли в спине и избавиться от нее, нужно обратиться к врачу. Спина может болеть из-за патологии дисков, мелких суставов поясничного или шейного отделов, связок. Иногда «виноват» частый стресс, когда боль в спине — это отражение внутреннего напряжения. Бывает, что спина болит из-за проблем с почками или тазобедренными суставами, у женщин — из-за гинекологических заболеваний.

* — Вас беспокоит Татьяна из города Хмельницкий. Мне при боли в спине помогает теплая ванна. Думаю, что вода снимает мышечные зажимы и спазмы. Это так?

— Да. Но после теплой ванны желательно сразу лечь: спина больше всего не любит, когда мы сидим. Еще один важный момент: боль в спине всегда появляется неожиданно, как говорится, на ровном месте. Поэтому нужно обращать внимание на мышечный корсет. Если он слабый, делать упражнения. Важно и то, что мы едим. Например, сахар нередко провоцирует воспаление, в том числе в области дисков и мелких суставов поясницы, и появляется боль в спине.

* — Меня зовут Евгения. Живем в селе Броварского района. Муж (ему 53 года) поднял тяжелый мешок и повредил спину. Лежит уже третий день. Что делать? К какому врачу лучше обратиться?

— Лучше сразу к доктору, который занимается проблемами спины, — вертебрологу. Если возникла острая кинжальная боль, значит, фрагмент межпозвонкового диска выпятился в спинной канал, сдавив нервные окончания.

Первые три дня больному желательно соблюдать постельный режим, но потом сразу начинать двигаться, превозмогая боль. Исследования доказали: человек, вставший на ноги на третьи-четвертые сутки, намного быстрее восстанавливается, чем тот, который лежит две недели. Иногда боли настолько сильные, что пациенту трудно повернуться на бок. Тогда упражнения желательно делать в постели. И нельзя чрезмерно усердствовать: поначалу движения должны быть минимальными.

— Что из лекарств можно принимать?

— Их назначит врач. Анальгетики помогут унять боль, а нестероидные противовоспалительные средства — уменьшить воспалительную реакцию. Также показаны препараты, расслабляющие мышцы (миорелаксанты). После курса лечения нужно обязательно пройти реабилитацию, укрепляющую мышцы спины, — мышечный корсет должен надежно и стабильно удерживать позвоночник.

Почему болит спина Чрезмерное физическое напряжение.

Малоподвижность.

Частый стресс.

Патология дисков, мелких суставов, связок.

Проблемы с почками, тазобедренными суставами.

Гинекологические заболевания у женщин.

«Из-за чрезмерной физической нагрузки могут появиться грыжи позвоночника»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Татьяна из города Козелец Черниговской области. Мой отец (ему 70 лет) рвал вишни и упал с дерева. Обследование показало компрессионный перелом двух позвонков. Один врач говорит, что нужно вылежать хотя бы три месяца, другой — советует сделать операцию по укреплению позвонков. Как быть? Какие обследования нужны?

— Главное — МРТ. Также — электромиография, чтобы определить нарушение чувствительности в мышцах. Следует провериться на сопутствующие заболевания, обострение которых могла спровоцировать травма.

Хотя современная хирургия обычно щадящая и минимально повреждает ткани, все равно бывают побочные эффекты. Операция — это всегда большой стресс для организма. Поэтому я за консервативное лечение. Советую вашему отцу обратиться к вертебрологу, и доктор назначит лечение. А еще врач подберет специальные комплексы упражнений, которые поначалу можно выполнять в постели.

* — Ольга из города Умань Черкасской области. Как вы относитесь к блокадам?

— Блокады эффективны, особенно в остром периоде, но ими нельзя злоупотреблять: это средство скорой помощи. Кроме обезболивающего вещества, в болезненные точки вводится и гормональный препарат. При длительном его использовании возникают серьезные побочные эффекты. Боль в спине — это звоночек, предупреждающий о том, что мы поступаем неправильно и нужно что-то менять, иначе болевой синдром будет возвращаться.

*— К вам обращается Егор, 44 года, киевлянин. После тренировки в спортзале начало тянуть поясницу, и боль отдает в правую ногу. В чем причина?

— Видимо, в чрезмерной нагрузке. В спортзале новичок часто неправильно оценивает свои силы и, усердно занимаясь, травмирует мышцы, связки. Если повреждается фиброзное кольцо, то может появиться протрузия — мелкое выпячивание, или грыжа — крупное образование. Она опасна тем, что иногда сдавливает спинной мозг. Если боль отдает в ногу, то это, скорее всего, грыжа. Вам нужно обратиться к вертебрологу либо к неврологу.

*— Инна, киевлянка, 38 лет. Последние пару недель начала неметь правая рука. Семейный врач говорит, что это из-за остеохондроза, а он не лечится, и рекомендует делать зарядку. Это правильно?

— Не соглашусь с вашим врачом. С возрастом в позвоночнике появляются дистрофические изменения, но их можно уменьшить. Важно выявить все проблемы со здоровьем, проанализировать и скорректировать рацион, выяснить, достаточно ли витаминов D, группы В.

Советую вам проконсультироваться у реабилитолога в специализированном центре. Возможно, врач назначит кинезиотерапию — лечение движением. Это улучшит эластичность мышц, уменьшит мышечное и общее напряжение, увеличит амплитуду движений в суставах.

Очень эффективны занятия на тренажере «Кипарис». Он помогает мягко вытянуть позвоночник под тяжестью собственного тела, а затем укрепить мышечный корсет. Уменьшается нагрузка на суставы между позвонками (фасеточные) и межпозвонковые диски.

— Вы сказали, что полезен витамин D. Я считала, что он особенно нужен для грудничков — предупреждает рахит.

— Витамина D катастрофически не хватает многим людям, которые мало бывают на солнце. Из-за дефицита этого витамина может появиться мышечно-костная боль (фибромиалгия), прогрессирующая атрофия мышц (миопатия), мышечная слабость, шаткость походки, у пожилых людей — умственные нарушения.

— А какие продукты полезны для спины и позвоночника?

— Советую хотя бы два-три раза в неделю есть шпинат. Он богат кальцием, а к тому же увеличивает мышечную массу. В белокочанной и других видах капусты — брокколи, брюссельской, много волокон, очищающих кишечник и улучшающих его микрофлору.

Полезны рыба и морепродукты. Недорогие сорта морской жирной рыбы — скумбрия, селедка — хорошо влияют на нервную систему и мышечную ткань, а мидии и морская капуста богаты полезными микроэлементами.

На десерт советую финики, прибавляющие энергии: в них много калия, магния, кальция. Кладезь микроэлементов — мед и продукты пчеловодства. Но их нельзя есть при склонности к аллергии и давать детям до года. Полезны ягоды — черника, малина, а особенно голубика. Ее не зря называют королевой ягод, ведь она содержит редкие микроэлементы: селен, магний, марганец, цинк, а также витамин К. Они способствуют прочности костей и связок.

Пищу полезно готовить со специей куркумой или приправой карри, в которую входит куркумин. Это вещество обладает невероятным противовоспалительным эффектом.

Семь полезных продуктов Шпинат.

Капуста.

Рыба и морепродукты.

Финики.

Мед.

Голубика.

Куркума.

«Опасно, если спустя трое суток после укуса клеща появились признаки простуды»

* — Прямая линия? Вас беспокоит Валентина с Волыни. Живем в селе возле Луцка, часто ходим в лес. Нередко приносим домой клещей. Нужно ли их сдавать на анализ?

— Раньше считалось, что клеща следует проверить в лаборатории. Но по международным рекомендациям это нерационально. Даже в сертифицированной по всем правилам лаборатории большая вероятность получить недостоверный результат. Человек с ложноотрицательным заключением может заболеть, но думать, что все нормально.

Поскольку клещи очень маленькие, то укус можно не заметить. Но шанс заболеть мизерный, если в течение 36 часов обнаружить паразита и с помощью пинцета убрать его (делать это нужно аккуратно и медленно).

— А как понять, что человек заразился?

— Характерный признак боррелиоза — красное яркое пятно, возникшее на месте укуса. Оно напоминает мишень и называется кольцевидная эритема. Пятно может увеличиваться, и это особенно заметно, если контур пометить маркером. Эритема считается специфическим симптомом болезни Лайма, когда достигает пяти сантиметров и больше. Важно помнить, что иногда покраснение кожи возникает как реакция на укус клеща или другого насекомого.

У каждого четвертого зараженного боррелиями эритема не появляется. Тогда на первый план выходят симптомы простуды. Если они появились спустя трое суток после укуса клеща, нужно обратиться к врачу, который назначит лечение. Сегодня есть достаточно эффективные антибиотики, которые подавляют инфекцию. Через три недели болезнь Лайма, как правило, можно подтвердить, сдав анализ крови на антитела.

* — Марина из Харьковской области. На даче много клещей. Знаю, что опасны последствия боррелиоза. Какие именно?

— Спустя месяцы или даже годы может пострадать нервная система: развивается такое грозное заболевание мозга, как серозный менингит или энцефалит. Если у человека возникла головная боль, светобоязнь, нарушилась чувствительность, нужно сразу обращаться к врачу, а не ждать, пока само пройдет.

Также инфекция может вызвать опасные изменения в спинальной жидкости, которые приведут к воспалению не только в спинном мозге, но и в нервных корешках. Возможна и нейропатия лицевого нерва. Человек, ничего не подозревая, работал или отдыхал на даче либо в селе, а у него внезапно перекосило лицо.

Из-за инфекции часто страдают суставы. Случаи болезни Лайма впервые описаны в 1975 году в американском городе Лайм (штат Коннектикут). Многих детей вдруг начали беспокоить коленные суставы. Врачи предполагали, что это ювенальный ревматоидный артрит, а причиной оказался боррелиоз.

Последствия болезни Лайма Поражается головной мозг.

Возникают заболевания спинного мозга.

Воспаляется лицевой нерв.

Страдают суставы.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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