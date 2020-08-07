Сколько наличных долларов украинцы продали в июле и как это влияет на курс

Если в первой половине недели доллар дорожал, то сейчас гривня начала постепенно отвоевывать позиции. За последние два дня курс доллара снизился на 4 копейки, а евро — на 2 копейки. Так, 7 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,68 грн за доллар и 32,80 грн за евро. В обменниках сейчас доллары можно сдать в среднем по 27,53 грн, купить — по 27,79 грн; евро — сдать по 32,33 грн, купить — по 32,86 грн. Кстати, в последнее время украинцы продают иностранной валюты больше, чем покупают. По данным Национального банка Украины, в июле украинцы продали наличной валюты на 1,543 млрд долларов, а купили — на 1,321 млрд долларов. Таким образом, в июле населением было продано наличной валюты на 222 млн долларов больше, чем куплено. Для сравнения: в феврале украинцы продали 1,457 млрд долларов, а купили — 1,165 млрд долларов.

— Курс гривни в пятницу, 7 августа, удерживается в диапазоне 27,65−27−85 грн за доллар, несмотря на сообщение о том, что ВВП Украины в I полугодии 2020 года упал на 6,5%, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — По итогам января-июня сокращение сводного индекса производства составило 7,7% (7,3% в январе-мае) и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено правительством на уровне 6,5% (11% во II квартале 2020 года к II кварталу 2019 года), что несколько меньше, чем ожидалось ранее.

В апреле Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет, согласно которым на этот год ВВП упадет на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо 5,5%, а курс гривни будет 29,5 грн за доллар вместо ранее прогнозируемых 27 грн за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 млрд гривен (около 11 млрд долларов) или 7,5% ВВП. Негативом для рынка также выступают рекордные показатели заражений и смертности от коронавируса.

Давление на гривню продолжают оказывать нерезиденты, закрывающие свои позиции в гривневых гособлигациях. С учетом погашения 16 млрд гривен на этой неделе, вероятно, ликвидность надавит на курс. Новость об обвинении Минюстом США Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выведении из «ПриватБанка» средств и отмывании их на территории США, также будет оцениваться рынком.



Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться в сформированном диапазоне 27,65−27,85 грн за доллар. Спрос будет исходить со стороны нерезидентов, а НБУ попытается сдержать колебания на рынке, — считает Андрей Шевчишин.

Подобный прогноз дают и другие эксперты.

— За неделю курс доллара к гривне изменился весьма незначительно и при этом разнонаправленно на разных сегментах рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», снизились с 27,70—27,73 грн до 27,67—27,69 грн (-0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,53—27,75 грн до 27,54—27,77 грн (+0,04% - +0,1%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранилась на уровне 0,8%.

Столь незначительные и разнонаправленные колебания курса доллара с сохранением минимальной разницы между стоимостью покупки и продажи на наличном рынке свидетельствуют о том, что рынок нашел временное равновесие вблизи текущих значений, и в краткосрочной перспективе курс может оставаться на нынешних уровнях.

На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6−27,8 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Кстати, несмотря на негативные ожидания, объем перевода денег в Украину от наших заробитчан остается довольно высоким, хотя и уступает прошлогоднему. По данным НБУ, по итогам первого полугодия 2020 года украинцы получили 5,365 млрд долларов частных денежных переводов из-за границы по разным каналам. Это на 3,8% меньше, чем за январь — июнь 2019 года. Нацбанк учитывает в статистике денежных переводов как официальные каналы — банки и международные платежные системы, так и неформальные. Так, через международные платежные системы прошло около 1,187 млрд долларов, а по неформальным каналам в Украину было переведено 1,8 млрд долларов. Остальная сумма проходила через банки. На первом месте по объему поступлений находятся США, откуда было переведено 18% средств. На втором месте Италия — 14%. Потом идут Израиль, Россия и Германия — по 12%, 7% и 6% соответственно.

При этом перевод денег из Украины за границу составил всего 246 млн долларов. Из этой суммы на международные системы оплаты пришлось 212 млн долларов. Стоит отметить, что, по сведениям НБУ, такая сумма на 26,2% превышает результат прошлогодних переводов украинцев за рубеж. Больше всего денег украинцы перечисляли в Россию — 33%. В первую тройку попали Грузия и Азербайджан — по 12% и 5% соответственно. В пятерке лидеров также Турция с Польша — по 4%.

Напомним, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели из-за рубежа на родину рекордную сумму почти в 16 млрд долларов. В нынешнем году, по мнению финансовых экспертов, эта сумма будет примерно на 25% ниже.

Стоит отметить, что в последние дни наблюдается резкий рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты, — биткоина. Однако эксперты предупреждают, что вложение сбережений в виртуальную валюту сопряжено с большими рисками, так как ее курс нестабилен, а оборот криптовалют в Украине законодательно не урегулирован.

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