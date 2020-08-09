27.52 / 27.70 32.30 / 32.65
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Врач объяснил, почему обгоревшую на солнце кожу не стоит "лечить" сметаной

12:47 9 августа 2020
Сметана

Медики считают вредной народную практику смазывания пораженной солнечным ожогом кожи растительным маслом или сметаной. О причинах «ФАКТАМ» рассказала дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова.

Она объяснила, что в воспаленной коже накапливается много свободных радикалов — молекул, способных повреждать другие молекулы. Масло же, окисляясь при нагревании, только увеличивает их количество и затрудняет поступление кислорода, а значит, заживление кожи.

«Лучше при ожогах использовать средства на основе пантенола, а если их нет — поможет охлаждающий компресс из зеленого чая», — советует дерматолог.

Ранее педиатр Галина Ермолова дала советы родителям, ребенок которых получил тепловой или солнечный удар.

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Иван и Ирина Котубей и четверо детей

«Мама, а в том мусорном контейнере я сильно плакал?» — невероятное продолжение истории найденыша из Новомосковска (фото)

Пожар

Масштабный пожар в Чехии: из-за поджога многоэтажки погибли 11 человек (фото)

Особняк

Разумков переехал в новый особняк под Киевом: в СМИ появились фото

В Одессе пожар на СТО уничтожил три машины, еще несколько авто обгорели (фото)

Под Одессой пожар на СТО уничтожил три машины, еще несколько авто обгорели (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер