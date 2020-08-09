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Врач объяснил, почему обгоревшую на солнце кожу не стоит "лечить" сметаной
Медики считают вредной народную практику смазывания пораженной солнечным ожогом кожи растительным маслом или сметаной. О причинах «ФАКТАМ» рассказала дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова.
Она объяснила, что в воспаленной коже накапливается много свободных радикалов — молекул, способных повреждать другие молекулы. Масло же, окисляясь при нагревании, только увеличивает их количество и затрудняет поступление кислорода, а значит, заживление кожи.
«Лучше при ожогах использовать средства на основе пантенола, а если их нет — поможет охлаждающий компресс из зеленого чая», — советует дерматолог.
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