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Чем опасен загар и что делать при солнечном ожоге: на прямой линии «ФАКТОВ» дерматолог
Люди спешат насладиться теплом — загорают на пляже, в парке, на огороде и даже дома на балконе. Но те, кто злоупотребляет загаром, могут получить ожог.
— У человека, обгоревшего на солнце, сосуды кожи расширяются и возникает ее воспаление, — рассказывает дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова. — Кожа краснеет, становится горячей, болезненной. Пострадавшему нужно уйти в тень или в прохладное помещение, а дома принять прохладный душ или ванну. Но без мыла и мочалки, которые могут повредить воспаленную кожу. Чтобы успокоить и увлажнить кожу, полезно в воду для ванны добавить овсяную крупу (запарить стакан овсяных хлопьев в нейлоновом мешочке кипятком и охладить) или такое же количество овсянки, смолотой в блендере.
— Можно смазать кожу растительным маслом или сметаной?
— Не советую: в воспаленной коже накапливается много свободных радикалов — молекул, способных повреждать другие молекулы. Масло, окисляясь при нагревании, увеличивает их количество и затрудняет поступление кислорода, а значит, заживление кожи. Лучше при ожогах использовать средства на основе пантенола, а если их нет — поможет охлаждающий компресс из зеленого чая.
— Какие последствия грозят тем, кто часто обгорает на солнце?
— С возрастом может возникнуть актинический кератоз (его еще называют солнечным), который грозит переродиться в плоскоклеточный рак. У более молодых людей кожа ускоренно стареет: она пересыхает, сморщивается, шелушится, на ней возникает пигментация.
Также у любителей загара часто снижается иммунитет. Иммунная система вовсю борется со свободными радикалами и повреждениями кожи, а хронические заболевания или вирусные инфекции, дремавшие в организме (герпес, папиломавирус), начинают обостряться.
Важно грамотно подобрать лечение. Например, крем против герпеса (ацикловир) усиливает чувствительность кожи к солнечному излучению и вызывает фотоаллергический дерматит. С осторожностью летом нужно принимать и другие лекарства: антибиотик для лечения боррелиоза (доксициклин), некоторые антидепрессанты, сердечные препараты, наружные нестероидные противовоспалительные средства.
Как правильно выбрать солнцезащитные средства? Чем опасны частые солнечные ожоги? Какие причины выпадения волос?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 августа, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматолог Ирина Евгеньевна Попова.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 августа
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