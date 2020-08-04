Чем опасен загар и что делать при солнечном ожоге: на прямой линии «ФАКТОВ» дерматолог

Люди спешат насладиться теплом — загорают на пляже, в парке, на огороде и даже дома на балконе. Но те, кто злоупотребляет загаром, могут получить ожог.

— У человека, обгоревшего на солнце, сосуды кожи расширяются и возникает ее воспаление, — рассказывает дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова. — Кожа краснеет, становится горячей, болезненной. Пострадавшему нужно уйти в тень или в прохладное помещение, а дома принять прохладный душ или ванну. Но без мыла и мочалки, которые могут повредить воспаленную кожу. Чтобы успокоить и увлажнить кожу, полезно в воду для ванны добавить овсяную крупу (запарить стакан овсяных хлопьев в нейлоновом мешочке кипятком и охладить) или такое же количество овсянки, смолотой в блендере.

— Можно смазать кожу растительным маслом или сметаной?

— Не советую: в воспаленной коже накапливается много свободных радикалов — молекул, способных повреждать другие молекулы. Масло, окисляясь при нагревании, увеличивает их количество и затрудняет поступление кислорода, а значит, заживление кожи. Лучше при ожогах использовать средства на основе пантенола, а если их нет — поможет охлаждающий компресс из зеленого чая.

— Какие последствия грозят тем, кто часто обгорает на солнце?

— С возрастом может возникнуть актинический кератоз (его еще называют солнечным), который грозит переродиться в плоскоклеточный рак. У более молодых людей кожа ускоренно стареет: она пересыхает, сморщивается, шелушится, на ней возникает пигментация.

Также у любителей загара часто снижается иммунитет. Иммунная система вовсю борется со свободными радикалами и повреждениями кожи, а хронические заболевания или вирусные инфекции, дремавшие в организме (герпес, папиломавирус), начинают обостряться.

Важно грамотно подобрать лечение. Например, крем против герпеса (ацикловир) усиливает чувствительность кожи к солнечному излучению и вызывает фотоаллергический дерматит. С осторожностью летом нужно принимать и другие лекарства: антибиотик для лечения боррелиоза (доксициклин), некоторые антидепрессанты, сердечные препараты, наружные нестероидные противовоспалительные средства.

Как правильно выбрать солнцезащитные средства? Чем опасны частые солнечные ожоги? Какие причины выпадения волос? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 10 августа, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматолог Ирина Евгеньевна Попова. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 20 августа

Ранее в «ФАКТАХ» врач рассказал, что делать, если ребенок получил тепловой или солнечный удар. Полный текст прямой линии «ФАКТОВ», во время которой на этот и другие вопросы родителей ответила педиатр Галина Ермолова, читайте здесь.

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