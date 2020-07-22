Малышам до двух лет защитная маска не нужна. Из-за нее может остановиться дыхание, — педиатр

В семье, где растет первенец, много вопросов. И хотя сегодня ответ на любой из них можно отыскать в Интернете, советы опытного педиатра всегда кстати. Прислушаться к ним не помешает и родителям, которые воспитывают не одного, а больше детей. Как малышу пережить жару? Что делать, если ребенок отказывается есть овощи? Нужна ли грудничку маска? Какие закаливающие процедуры можно организовать на дому? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила столичный педиатр с большим стажем работы, кандидат медицинских наук Галина Ермолова.

«Маленькие дети, которые поздно проснулись, днем не могут уснуть»

* — Здравствуйте, Галина Семеновна! Юлия Степановна из Броваров Киевской области. Моей внучке скоро будет три года. Подвижная, смышленая, но дома днем не спит, хотя в садике нареканий нет. Родители смирились, а я переживаю. Что делать?

— Нужно выяснить, как семья проводит выходные дни. Обычно в саду дети после обеда спят. А в выходные малышка выбивается из режима, подстраиваясь под родителей. Если они проснулись в 10 часов утра, то и ее распорядок дня смещается. Позавтракали в 11 часов, пообедали ближе к трем-четырем пополудни, и ужин тоже поздний. Из-за сбоя суточного ритма нарушаются пищеварительная цепочка (ферментативная система готовится к приему пищи, ее расщеплению и усвоению в определенные часы), режим сна. Также возможно, что у вашей внучки такой устойчивый суточный биоритм обусловлен генетически. Изредка встречаются дети, которым хватает ночного сна, потому что он очень глубокий. И организм за ночь восстанавливается так, что этого хватает на весь день.

Все же советую взрослым отладить режим ребенка. Вставать лучше в семь часов, чтобы до восьми успеть позавтракать. Тогда обед в 13:00—13:30 будет съеден с аппетитом, и девочка захочет спать. После ужина (его следует планировать между 19 и 20 часами) можно прогуляться. Идти спать — не позже 21 часа.

* — Беспокоит Лилия из Черкасс. Сын (ему четыре с половиной года) отказывается есть печенку. Говорит, плохо пахнет. Но ведь это полезная пища?

— Печенка — мощный источник железа, но ее запах не нравится многим детям. Готовьте другие субпродукты, рыбу. Например, отварите сердце (можно взять куриные сердечки), прокрутите на мясорубке, стушите с луком и морковью и добавьте к гречневой каше. В обед можно сварить уху из свежей речной рыбы (лещ, судак, карп, белый амур). Именно речной, ведь из-за загрязнения Мирового океана морская рыба накапливает тяжелые металлы, фенолы, которые плохо обезвреживаются детской печенью.

— Сын не любит рыбу…

— Приготовьте ему блюдо из нежирной свинины или говядины. У детей обменные процессы только формируются, и ребенок — это не взрослый в миниатюре. Детский организм всасывает из волокон мяса белки, жиры, аминокислоты и другие полезные компоненты, не переваривая сами волокна.

* — Меня зовут Оксана, звоню из города Хмельницкий. Племянник (ему семь лет) напрочь отказывается от овощей и фруктов. Почему?

— Наверное, ребенка не приучили жевать. Чтобы приохотить малыша к овощам и фруктам, нужно, начиная уже с семи месяцев, давать грудничку кусочек яблока, груши, моркови, капустный лист (можно толстый стержень пекинской капусты). Тогда хорошо сформируется жевательная мускулатура, разовьются мышцы задней стенки глотки, корня языка, участвующие в жевании. Важно, чтобы малыш хорошо прожевывал пищу: хотя бы 15—16 раз каждый кусочек. Основные ферменты, нужные для пищеварения, — липаза, расщепляющая жиры, и амилаза (она расщепляет углеводы) — вырабатываются слюнными железами. Плохо пережеванная и недостаточно смоченная слюной пища падает в желудок комом. Организм не получает в полном объеме питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы.

Усугубляет ситуацию то, что плохо прожеванную пищу дети часто запивают сладкой газировкой. Ее можно заменить вкусным напитком, повышающим иммунитет и защищающим от инфекции. Он особенно полезен сегодня, когда «буянит» коронавирус. На стакан теплой кипяченой воды добавить сок половины лимона. Если нет аллергии, подсластить медом. В противном случае — вареньем из вишни, черной смородины, черники или повидлом из зеленых яблок, груш, слив. Детям, склонным к аллергии, запрещены малиновое, абрикосовое, клубничное варенье, а также из красной смородины.

Этот напиток богат аскорбиновой кислотой, которая угнетает размножение вредных вирусов и микробов, «парализуя» их. Также витамин С усиливает выброс антител из костного мозга в кровь, поддерживая тонус иммунной системы.

Полезный напиток На 200 граммов теплой кипяченой воды выдавить сок половины лимона. Подсластить небольшим количеством меда или варенья.

«При тепловом ударе малыша лучше поить сладким чаем или компотом»

* — Прямая линия? Звонит Елена из Николаева. На днях у двухлетней дочки случился солнечный удар, пришлось обращаться к врачу. Как правильно помочь ребенку в такой ситуации? Чем тепловой удар отличается от солнечного?

— Оба удара развиваются из-за перегревания. Только при солнечном ударе оно усиливается прямыми лучами солнца, которые могут вызвать ожог кожи. В результате нарастает отек головного мозга, нарушается мозговое кровообращение. Резко увеличивается потребность в глюкозе. Ребенок покрывается испариной.

Что можно сделать? Переместить малыша в тень, а еще лучше — в прохладное помещение, где есть кондиционер. Обтереть лоб, шею, ручки и ножки ребенка водой, устроить приток воздуха, помахав газетой, развернутой салфеткой или куском ткани. Напоить водой или еще лучше — сладким чаем либо компотом комнатной температуры. Можно соком, наполовину разведенным кипяченой водой. Это восполнит запасы глюкозы, которые истощились (она в виде гликогена хранится в энергетическом депо — печени). Ребенок фактически находится в состоянии, похожем на гипогликемию: инсулина в организме выделилось больше, чем оказалось глюкозы.

Если состояние не улучшается, и малыш вялый, апатичный, можно дать ему корвалол из расчета одна капля на год жизни. В два года малышу нужно две капли с небольшим количеством воды.

Первая помощь при тепловом ударе Переместить ребенка в тень или в прохладное помещение.

Устроить обдув воздухом.

Обтереть шею, ручки и ножки прохладной водой.

Напоить сладким чаем или компотом.

* — Вас беспокоит Марина из Киева. Сыну шесть месяцев. Живем на 10-м этаже, лифт часто ломается. Не всегда успеваю погулять с ребенком на воздухе. Что делать?

— Не расстраивайтесь, если не успеваете погулять: грудничок может в коляске спать на балконе, но не на солнцепеке. А вообще, прогулки на свежем воздухе малышу нужны каждый день. Идеально, если удастся выйти на улицу три-четыре раза.

Первый — рано утром, после кормления. Обычно малыш просыпается с шести часов до половины седьмого утра. Не удивляйтесь, если ребенок беспокойно спит: до двух лет у него режутся зубки, а пик прорезывания края десны приходится на предутренний период. Затем — завтрак, и снова прогулка, а самая продолжительная должна быть после обеда. По желанию можно прогуляться и после ужина. Тогда малыш будет лучше спать ночью.

* — Меня зовут Оксана, звоню из города Ровно. Скажите, пожалуйста, нужно ли на маленького ребенка (ему еще нет двух лет) надевать маску?

— Только если вы спускаетесь с малышом в лифте, где перед этим мог быть зараженный коронавирусом человек, или заходите в магазин. Конечно, лучше избегать посещения мест с большим скоплением людей. Но если не на кого оставить ребенка, то заранее продумайте список покупок, чтобы управиться за 10—15 минут.

Японские педиатры считают, что маска вообще не нужна малышам до двух лет, и я согласна с ними. Из-за узких дыхательных путей у детей может затрудниться и даже остановиться дыхание. Также увеличивается риск теплового удара и возрастает нагрузка на сердце.

Хочу добавить, что у малышей повышена отечность мягких тканей носоглотки. Поскольку активно формируется зубной ряд, то возникает обильное слюнотечение. Это затрудняет дыхание ребенка даже без маски.

Кроме того, в носоглотке и области щек находится густая капиллярная сеть. Когда на улице жарко, ребенок в маске вынужден дышать теплым воздухом, и маска увлажняется. А если она из синтетической ткани, то еще и электризуется. В капиллярах возникает спазм, что увеличивает отечность тканей. Из-за этого уменьшается просвет дыхательных путей и глубина дыхания. В мозг поступает меньше кислорода, необходимого для нормального роста и развития мозговых структур, поддержания активности и подвижности малыша. Хуже всего, если ребенка укладывают в такой маске спать в коляске. Если делать это регулярно, то дети будут испытывать хроническое кислородное голодание — гипоксию.

«Полезно полоскать горло отваром со смолой сосны или ели»

* — «ФАКТЫ»? Это Ольга из Киева. У меня двое детей — пяти и семи лет. Всегда летом выбирались на море, а сейчас планы нарушила ситуация с коронавирусом. Как оздоровить детей дома?

— Не расстраивайтесь — многие санаторные мероприятия по силам сделать в домашних условиях. Очень полезны водные процедуры: обтирание водой, ножные ванны, душ, вечерняя ванна. Если вы уверены, что малыш не страдает аллергической реакцией, можно делать ванны с добавлением отваров трав или эфирных масел растений.

Например, для ванны с успокаивающим эффектом используют мяту, мелиссу и масла хвойных деревьев — кедра, сосны, пихты, туи, ели. Можно самому заготовить в лесу иголки и веточки, и запарить их кипятком, процедить и добавить в ванну. А смола хвойных пород деревьев вообще бесценна. В сезон гриппа и ОРВИ ее можно заваривать и полоскать горло или просто добавлять в чай. Она содержит много фитонцидов и обладает противовирусным действием. Особенно полезна смола тем, у кого есть проблемы с кишечником, к примеру, неустойчивый стул (он бывает при энтерите — воспалении тонкого кишечника или поражении толстого кишечника — хроническом колите).

— Старший сын, который перешел во второй класс, очень активный. Какие процедуры полезны для него?

— Всем детям на пользу закаливание. Контрастный душ — самая доступная процедура. Первоначальная температура воды — 36 градусов, и каждые три-четыре дня она снижается на два градуса, пока не достигнет летом 24 градусов (зимой — 28). Это стимулирует «закаливающие» рецепторы, улучшает работу всех органов и систем.

Точно так же можно делать контрастные ванночки для ног: в одном тазике теплая вода, в другом — прохладная. На коже стопы находится много рецепторов, и одни улавливают температуру воды, другие (барорецепторы) — ее колебания. Плюс ребенок через прикосновения ко дну (в пластмассовой миске одни ощущения, в эмалированном тазу — другие) дает толчок для развития коры головного мозга. Новые ощущения получает нервная система и когда ножки вынимают из воды и по ним бегут капельки влаги.

Так же просто сделать еще одну водную процедуру: ребенок ходит по дну ванны, в которую набирается вода. Ближе к крану она более теплая, а подальше — прохладная (можно добавить туда миску холодной воды).

* — Могу поговорить с доктором? Антонина из города Белая Церковь. Внук, которому пять лет, часто болеет ангинами. Как закалить горло летом?

— Приучите ребенка утром и вечером полоскать горло. Можно водой комнатной температуры или отваром трав. Его рецепт несложный: на литр кипятка берем по одной столовой ложке шалфея, мяты, мелиссы, зверобоя, дубовой коры и одну кофейную ложечку соли или пищевой соды. Настаиваем, процеживаем, охлаждаем и даем ребенку полоскать горло. Эта процедура полезна тем детям, у которых изменены миндалины, возникает частый насморк. Полоскание не только уменьшает воспаление в горле, но и дезинфицирует носоглотку, а главное — повышает местный иммунитет.

Водные закаливающие процедуры Умывание

Обтирание

Обливание ног

Ножные ванны

Душ

Обычные и лечебные ванны

Ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал «ФАКТАМ», что во время карантина отдавать внуков бабушкам и дедушкам нельзя.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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