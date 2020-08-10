Как изменится курс доллара в течение недели: прогноз экспертов

Снижение курсов иностранных валют, начавшееся в середине пошлой недели, продолжилось и в выходные. С пятницы, 7 августа, стоимость американской валюты снизилась на 3 копейки, а европейской — на 12 копеек. Так, 10 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,65 грн за доллар и 32,68 грн за евро. Укрепление национальной валюты наблюдается и на наличном рынке. В обменниках сейчас доллары можно сдать в среднем по 27,50 грн, купить — по 27,73 грн; евро — сдать по 32,20 грн, купить — по 32,71 грн. Кстати, в условиях карантина украинцы все больше отдают предпочтение безналичным расчетам и все реже снимают наличные деньги со своих платежных карт.

«Курс гривни в понедельник, 10 августа, остается стабильным и держится на отметке 27,63 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после появления сообщения о том, что международные резервы Украины в июле выросли на 1%, до 28,8 млрд долларов. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций. Так, с начала года чистые международные резервы НБУ выросли на 10,7%, или на 1,689 млрд долларов.

Рынок оценивает ситуацию с инициативами президента Украины Владимира Зеленского по повышению минимальной зарплаты. Ранее президент внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 180 долларов. Очевидно, что повышение ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, что в условиях кризиса будет сложно поддерживать.

На текущей неделе рынок будет следить за поведением нерезидентов и размещением облигаций внутреннего государственного займа. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,6−27,7 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Однако есть и другие точки зрения относительно ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

«Первая неделя августа для гривни завершилась нейтрально, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Евро закрыл неделю на уровне в 32,65 грн, доллар — 27,63 грн. Наличный рынок за этот период отметился снижением курса доллара на 10 копеек, до 27,50 грн за доллар. Нейтральная динамика гривни на прошлой неделе обусловлена стабилизацией доллара на мировых рынках, этот факт и отыгрывается украинской валютой.

На нынешней неделе эта тенденция будет продолжена. НБУ не участвует в торгах и не проводит активных интервенций, также снизилась и активность участников рынка. Средний объем торгов спустился ниже 300 млн долларов с 500 млн на прошлой неделе. Это говорит об уменьшении ажиотажа на рынке.

На следующей неделе, если не будет новых потрясений, гривня будет продолжать свое движение к отметке в 27,30−27,50 грн за доллар. Наличная гривня уже к концу второй недели августа приблизится к 27,15 в продаже и 27,40 в покупке.

В паре с евро гривня еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 33 грн за евро. При этом условий для изменения текущего тренда по евро пока нет. К следующей неделе мы имеем все шансы увидеть евро по цене выше 33 грн. А на наличном рынке — выше 33,20 грн", — прогнозирует Пархоменко.

Стоит отметить, что украинцы все чаще используют свои платежные карты для поведения безналичных платежей и все реже — для снятия наличных денег. По данным Национального банка Украины, этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сетей, где можно рассчитаться платежными карточками, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина.

Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020-го составило 2 млрд 742,9 млн, а их сумма достигла 1784,4 млрд грн. Даже несмотря на сложную ситуацию, связанную с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса, количество указанных операций выросло на 16,6%, а сумма — на 7%, если сравнивать с показателем за аналогичный период 2019 года. При этом безналичные операции в первом полугодии продолжили расти по количеству и сумме. Так, число безналичных операций составило 2 млрд 360,6 млн, то есть 86,1% от всех операций, а сумма — 982,9 млрд грн, или 55,1% всех операций с карточками. В прошлом году, по итогам первого полугодия, этот показатель составлял 49,4%. В то же время в первом полугодии 2020-го количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма — на 5% против первого полугодия 2019-го.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует о том, что в январе — июне 2020 года по-прежнему наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях — 49,5%, а по сумме доминировали переводы с карты на карту — 42,3%, при этом средний чек одной такой операции составлял 1420 грн.

Следует отметить, что в последние дни наблюдается резкий рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткойна. Однако эксперты предупреждают, что вложение сбережений в виртуальные деньги сопряжено с большими рисками, так как их курс нестабилен, а оборот криптовалют в Украине законодательно не урегулирован.

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