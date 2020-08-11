Пересчитать голоса и отпустить задержанных: Байден обратился к Лукашенко

В преддверии ноябрьских президентских выборов в США вероятный кандидат от демократической партии на них Джо Байден прокомментировал результаты выборов и протесты в Беларуси.

Мысли об увиденном в новостных сообщениях из этой страны Байден изложил в своем блоге, передает УНН.

«Демократии строятся на простой концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и влиять на будущее своей страны. После систематических репрессий режима (президента Беларуси) Александра Лукашенко в течение последних 26 лет, народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны», — написал Байден.

Он добавил, что после президентских выборов, омраченных фальсификацией, «мирно протестуя граждане, требующие точного подсчета голосов, встретились с полицейскими, которые применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули».

«Режим Лукашенко отключил доступ в Интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям. Все это не соответствует поступкам политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах. Но благодаря отважным гражданам — журналистам, активистам и обычным людям, которые документировали эти экстраординарные события мы знаем правду о нападениях на демократию, осуществляемых режимом «, — говорится в заявлении Байдена.

«Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождения всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия. Моя администрация никогда не отклонится от защиты демократических принципов и прав человека, и мы будем работать с нашими демократическими союзниками и партнерами, чтобы выступить единым фронтом и потребовать соблюдения этих прав», — резюмировал передовой американский демократ.

Напомним, 10 августа в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку. Также известно о протестах в других городах Беларуси, в частности в Гродно. МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов, хотя отрицали, что во время протестов есть погибшие, и сообщали о около 3 тыс. Задержанных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свою обеспокоенность происходящим в Беларуси также выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний. А президент Литвы Гитанас Науседа даже предложил Евросоюзу задуматься о введении новых санкций против режима Лукашенко.

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