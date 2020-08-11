Авиакомпании должны платить сбор за каждого пассажира: подорожают ли билеты

Не секрет, что отраслью экономики, больше всего пострадавшей от пандемии коронавируса, являются авиаперевозки. Несмотря на то что Украина частично возобновила регулярные авиарейсы, отечественные авиакомпании и аэропорты остаются в очень тяжелом экономическом положении. Тем не менее в стране на законодательном уровне введен специальный обязательный сбор с авиаперевозчиков за каждого пассажира или доставленный груз. В некоторых СМИ появилась информация, что дополнительная финансовая нагрузка больно ударит по авиакомпаниям и, как следствие, приведет к подорожанию авиабилетов. Но так ли это?

«К сожалению, тариф зафиксирован в законе и его будет очень сложно менять»

С 6 августа вступил в силу Закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины». Документ утвердил ставку авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, а на международных рейсах — 2 доллара. За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит 2,5 доллара, а для международных перевозок в Украину и из нее — 10 долларов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, документ был разработан для усовершенствования механизма взимания сборов с авиакомпаний и соответствует международной практике ведущих стран мира, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай и другие,

Стоит отметить, что аналог авиационного сбора в Украине ранее существовал. Но в 2015 году между компанией МАУ и государством возник спор по вопросу его уплаты. В МАУ считали, что сбор должен быть зафиксирован на законодательном уровне, а не определен решением правительства. В результате авиакомпания перестала его платить и инициировала судебные споры, которые длятся до сих пор.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию «ФАКТЫ» попросили бывшего министра инфраструктуры Украины (2016−2019 годы) Владимира Омеляна.

— Для чего вводится государственный сбор с авиаперевозчиков за каждого пассажира?

— На самом деле тут никаких новаций нет, этот сбор существовал всегда. Он был введен постановлением правительства, но, поскольку у нас была одна авиакомпания, которая на определенном этапе, уже несколько лет, категорически отказалась его платить и пошла в суд оспаривать это решение правительства, в конце концов было принято, как я считаю, не совсем правильное решение власти — учредить этот сбор на уровне закона.

В чем состоят его риски? Прежде всего, к сожалению, тариф зафиксирован в законе, то есть это четкая цифра в 2 доллара за пассажира на международных направлениях и 0,5 доллара за пассажира на внутренних направлениях. И его будет очень сложно менять. Мы все понимаем, что пассажиропоток — вещь непостоянная. За последние три года, включая 2019-й, пассажиропоток увеличился более чем вдвое. Соответственно, 2 доллара с 20 миллионов — это 40 миллионов долларов, а не, как было раньше, десять миллионов пассажиров по два долларов — 20 миллионов долларов. Сейчас же пассажиропоток опять упал.

Более умно было бы просто внести изменения в Бюджетный кодекс и, как настаивали отдельные авиакомпании, утвердить на уровне Бюджетного и Налогового кодексов, что этот сбор является обязательным.

Вторая ошибка: к сожалению, мы должны констатировать, что в этом случае мы проиграли судебный процесс, и та авиакомпания, которая оспаривала и говорила, что все эти решения незаконны, сейчас будет иметь дополнительный аргумент в суде, указав, что, мол, видите, правительство все-таки выступило за принятие закона по сбору и это не осталось среди постановлений, значит мы все-таки были правы.

Честно говоря, это ослабляет позиции государства. Я надеюсь, что после этого не будет лавины требований со стороны других авиаперевозчиков, которые могут сказать: ребята, а как так получается, что мы собирали с пассажиров деньги и платили государству, а кто-то собирал и не платил?

«Авиаперевозчики всегда закладывали этот сбор в себестоимость, поэтому цена билетов не должна измениться»

— Приведет ли это к подорожанию авиабилетов, ведь перевозчики, скорее всего, будут закладывать сбор в их стоимость?

— Я еще раз говорю, что авиаперевозчики всегда его закладывали в себестоимость, поэтому цена билетов не должна измениться, — продолжил экс-министр инфраструктуры. — Это же не какие-то дополнительные сборы, этот сбор всегда существовал, просто он был урегулирован на уровне нормативного акта, которым является постановление правительства, а не закон. Все авиакомпании его собирали, все авиакомпании его платили в госбюджет или в спецфонд Госавиаслужбы, за счет чего служба и существовала на самом деле. Хочу отметить, что это целевой сбор, средства от которого идут на обеспечение безопасности полетов в Украине и управление авиацией вообще.

— А такая практика существует в других странах?

— Разные страны это регулируют по-разному, но тут нет какого-то украинского ноу-хау. На самом деле тут определенная логика есть, что те, кто пользуется авиацией, платят за свою безопасность или за управление полетами, или за их регулирование. И это нормально. Скажем, так работает тот же дорожный фонд. Вы заправили свой автомобиль топливом, заплатили все акцизы — эти акцизы идут на дороги. Так же вы пользуетесь самолетом, полетели — и какой-то небольшой процент заплатили.

Мы тоже понимаем, что 2 доллара до появления лоукостов — это был вообще ничтожный сбор, 0,5−1% от стоимости билета. Сейчас, когда появились лоукосты, это, безусловно, более ощутимо на общей стоимости билета. Но мы как потребители дополнительно это не увидим, поскольку это существует уже очень давно, многие годы", — подытожил Омелян.

Стоит напомнить, что, несмотря на коллапс в отрасли авиаперевозок и огромные убытки, которые несут отечественные авиакомпании, в Украине активно обсуждается инициатива президента Владимира Зеленского о создании новой государственной авиакомпании с участием госпредприятия «Антонов». Однако, по мнению экспертов, открытие рейсов новой компании потребует много времени и сопряжено с массой организационных проблем.

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