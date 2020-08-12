Курс доллара снижается: с чем это связано

За прошлые выходные курсы доллара и евро заметно снизились,и этот процесс пока продолжается. Так, 12 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,60 грн за доллар и 32,56 грн за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,47 грн, купить — по 27,69 грн; евро — сдать по 32,06 грн, купить — по 32,53 грн. Эксперты считают, что в ближайшие дни курс национальной валюты может еще укрепиться.

— Курс гривни в среду, 12 августа, укрепился до отметки 27,6 грн за доллар после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Ранее власти заявляли, что легализация в Украине игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 млн долларов в год, а вывод его из тени позволит ускорить рост ВВП до 1%.

Вместе с этим, рынок проигнорировал ухудшение прогноза Минэкономики по ВВП на текущий год. Консенсус-прогноз предполагает падение ВВП на 6% в текущем году и восстановление на 3,2% в 2021 году.

Поддержку гривне оказывают данные по дефляции в июле. В то же время, размещение облигаций внутреннего государственного займа 11 августа в очередной раз показало низкий спрос на государственные ценные бумаги, которые, вероятно, выкупают только госбанки. Так, Минфин привлек 4,9 млрд гривен и 190 млн долларов.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит укрепляться и попробует на прочность отметку 27,5 грн за доллар. Ждем выхода НБУ с покупкой валюты. Ситуацией могут воспользоваться импортеры и банки, собирающиеся выводить дивиденды. Таким образом, покупатели могут выровнять ситуацию и сдержать ожидаемое многими падение курса гривни, — считает эксперт.

Другие специалисты дают еще более оптимистичный прогноз укрепления курса гривни в течение ближайшей недели.

— За прошедшую неделю курс гривни укрепился в цене ко всем мировым валютам, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — По итогам вторника НБУ фиксирует курс на уровне в 27,60 в паре с долларом и 32,56 в паре с евро. Торги на валютном рынке проходили в нейтральном режиме без существенных дисбалансов. Средний объем торгов составлял порядка 350 млн долларов, пиковые объемы торгов пришлись на пятницу и составили 390 млн долларов.

Умеренная активность на рынке не позволят гривне стремительно менятся в цене. Межбанк за неделю укрепляет гривню в паре с долларом с 27,76 грн до 27,57 грн, формируя прирост курса национальной валюты на 20 копеек. Более глубокое укрепление на межбанке фиксируется в паре евро. Европейская валюта снижается в цене с 32,88 грн до 32,35 грн, падая более чем на 50 копеек.

Наличный курс доллара находится возле отметки 27,50 грн, и по итогам недели снижается на 20 копеек. Разница между покупкой и продажей также снижается, ее среднее значение составляет 10 копеек, что свидетельствует о стабилизации рынка. В течение нынешней недели курс гривни продолжит свое умеренное укрепление до отметок 27,30 грн за доллар, — прогнозирует аналитик.

Стоит отметить, что в условиях продолжающегося карантина украинцы стали активно продавать свои валютные сбережения. По данным НБУ, в июле граждане продали на 222 млн долларов больше, чем купили.

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