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Горбачев просто ждал, кто победит, он не был арестован на даче: в августе 1991-го в Москве произошел путч

18—21 августа 1991 года, когда в Москве произошел путч, президента СССР держали под арестом на даче в Форосе, но многочисленные воспоминания причастных к тем событиям людей ставят под сомнение официальную версию событий.

13 августа 1961 г. ГДР закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.

14 августа 1908 г. В Великобритании был проведен первый международный конкурс красоты.

14 августа 1985 г. За 47,5 миллиона долларов Майкл Джексон купил у компании ATV Music Publishing права на все песни The Beatles.

15 августа 1914 г. Впервые через Панамский канал (соединяет Атлантический и Тихий океан) прошло судно.

16 августа 1932 г. Компанией Уолта Диснея был снят первый цветной короткометражный анимационный фильм «Цветы и деревья».

17 августа 1245 г. Князь Даниил Галицкий разгромил венгерское войско в Ярославской битве, состоявшейся под польским городом Ярославом.

19 августа 1960 г. Советский космический корабль «Восток» отправился на орбиту Земли с двумя собаками на борту — Белкой и Стрелкой.

События августовского путча 1991 года в Москве и сейчас вызывают вопросы у исследователей. Многие из них недоумевают, почему, имея в подчинении огромную армию и спецслужбы, члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) не решились на применение силы, с чем было связано их бездействие. И почему президент СССР Михаил Горбачев в столь сложный для страны период спокойно уехал отдыхать на государственную дачу в крымский поселок Форос.

После путча все только и говорили о том, как Горбачева арестовали на даче в Форосе. И вдруг в сюжете одной из самых популярных телепередач времен перестройки «Взгляд» показали интервью майора погранкомендатуры Владимира Дегтярева, находившегося вблизи Фороса, когда там был президент СССР. Из его слов получалось, что Михаила Сергеевича никто не арестовывал. Ведущие программы интервью не комментировали и больше о нем нигде не упоминалось.

Бывший вице-президент СССР Геннадий Янаев в своей книге «ГКЧП против Горбачева. Последний бой за СССР» пишет: «У Горбачева была возможность покинуть дачу в любое время и любым путем: по суше, по воде, по воздуху. Если бы его запугивали, разве предложили бы ему полететь немедленно в Москву и там разбираться в ситуации и принимать меры. Была у Горбачева возможность пользоваться радиосвязью, связью по телефону, включая спутниковую связь. Но он ждал, рассчитывал — чья возьмет, чью сторону поддержать, чтобы остаться на политическом Олимпе».

Другой участник ГКЧП Валентин Павлов, занимавший пост премьер-министра СССР, тоже написал книгу, в которой говорится: «Горбачев всегда, по какому-то магическому стечению обстоятельств, оказывался где-то в отъезде, чаще всего за рубежом. Применение войск в Тбилиси, Баку, ОМОН и спецназ в Риге, Вильнюсе… И сравните это с августом 1991 года. Не много ли совпадений?.. Он отдыхает, „изолирован“ в Форосе. Шаблон, набивший оскомину, а потому разгаданный и кончившийся для Горбачева провалом».

Такой же версии придерживается в своих воспоминаниях и маршал Дмитрий Язов: «Горбачев выжидал, кто победит. Это все вранье, что у него связи не было, что приемник нашел и антенну из веревочки делал. И мобильная связь была специальная — „Кавказ“. И ядерный чемоданчик».

Уже после развала СССР командир Балаклавской бригады пограничных сторожевых кораблей, которая якобы блокировала дачу с моря в те августовские дни, Игорь Алферьев в одном из телеинтервью заявил: «3 августа 1991 года группа из четырех пограничных кораблей и подразделение малых катеров заступили на охрану государственной границы СССР в районе нахождения резиденции президента СССР. Организация службы с использованием такого количества сил и средств была введена еще в 1987 году, с момента размещения резиденции президента СССР в Форосе. С 3 по 23 августа мы несли службу в обычном режиме». По словам Алферьева, получается, что, по крайней мере с моря, никто Горбачева не блокировал.

Михаил Сергеевич говорил, что еще 17 августа к нему на дачу прибыла команда, чтобы разрушить узел связи. Но известно, что 18 августа он говорил по телефону с Борисом Ельциным, Нурсултаном Назарбаевым. Александр Руцкой (в то время вице-президент Российской Федерации) рассказывал в интервью, что беседовал с Горбачевым до того, как 21 августа в Форосе появилась команда КГБ, которая якобы восстановила связь.

Командир пограничной заставы, охранявшей дачу президента снаружи, Виктор Алымов рассказывал: «Ничего необычного на территории госдачи и около нее не наблюдалось, никаких вооруженных формирований не появлялось, охрана и семья президента, как обычно, купались в море».

21 августа 1991 года Горбачев покинул Форос. В столицу семейство президента СССР возвратилось на самолете Руцкого. В московском аэропорту Внуково журналисты увидели усталого человека с растерянной улыбкой. Эти кадры обошли весь мир. Впервые Михаил Сергеевич появился на публике не в официальном костюме, а в светло-сером пуловере, который словно подчеркивал его незащищенность. Многим запомнилось, как он сказал тогда: «Я приехал из Фороса в другую страну и сам уже не тот, кем был, другой человек».

Форосская резиденция стала роковой для первого и последнего президента СССР. После этих событий ему так и не удалось восстановить свои политические позиции — рычаги власти оказались в руках руководителей союзных республик. Особенно укрепил свое положение президент РСФСР Борис Ельцин, который, возглавив демократические силы в борьбе с ГКЧП, в считанные дни сумел переподчинить себе фактически все ключевые институты союзной власти, а заодно и запретить деятельность руководимой Горбачевым КПСС. Президент СССР оказался не у дел. Судьба страны, масштабную перестройку которой он затеял, решилась без него. Спустя четыре месяца Советский Союз прекратил свое существование.

Сам Горбачев 14 сентября 1991 года на вопрос следователя Генеральной прокуратуры России, который вел дело ГКЧП: «Явилась ли для вас неожиданностью ситуация, возникшая 19 августа 1991 года?» Ответил: «Полной неожиданностью». А через несколько лет признался, что заранее знал о планах ГКЧП: «Откуда только ни звонили мне, предупреждали, что путч, путч, путч… И мое окружение сообщало. Но я не мог пойти. Вот самое главное мое было кредо — не довести до крови большой».

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На фото в заголовке: 21 августа 1991 года семейство президента СССР возвратилось в Москву



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