Эктор Хименес-Браво: «Я даже немного скучаю по карантину»

Началась работа над десятым сезоном популярного кулинарного проекта «МастерШеф» (СТБ). Его премьера состоится осенью, а победитель станет известен ближе к Новому году. В новом сезоне в судейский состав вошли известные рестораторы: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Среди участников — кулинары-аматоры. Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет двадцатку лучших, которой придется пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание «МастерШеф года». Участники проекта признаются, что самым строгим судьей считают Эктора Хименеса-Браво — титулованного мастер-шефа и ресторатора из Колумбии, который уже более десяти лет живет и работает в Украине.

«Преграды делают человека лучше»

— Эктор, поздравляем, это уже ваш десятый сезон «МастерШефа»!

— Да, и я ощущаю себя как на годовщине. Мы ровно десять лет выпускаем это шоу на высоком уровне, стараясь быть яркими и эмоциональными. Надеюсь, и этот сезон нам удастся сделать незабываемым, изменив жизнь новых участников.

— Новые правила поведения, связанные с карантином, коснулись проекта?

— В каждом нашем конкурсе будут применяться новые нормы. Мы покажем, что во всем можно найти положительные стороны. На самом деле преграды делают человека лучше. Знаете, секрет популярности «МастерШефа» в кастинге, в реальных героях. Каждый год к нам приходят тысячи заявок от людей, которые хотят принять участие в проекте. Среди них, конечно, много тех, кто просто решил засветиться на телевидении, Таких людей сразу видно, и они не попадают в проект. Нас интересуют лишь кулинарные таланты, позитивные, не останавливающиеся перед жизненными трудностями люди. Это важно особенно сейчас, когда сложно всем. И судьям «МастерШефа» в том числе.

«Большие города меня не прельщают, мечтаю посетить маленькие села»

— Известно, что участники вас побаиваются и очень дорожат вашим мнением.

— Я просто стараюсь оставаться собой в любой ситуации. Может быть, в этом и состоит мой секрет. Слежу, чтобы наши герои находили контакт с судьями и коллегами, чтобы каждый конкурс на шоу был успешным и ярким. Мне кажется, секрет любой популярности в искренности.

— Карантин принес изменения в вашу жизнь?

— Конечно. Каждый год я много путешествую, теперь это пришлось отменить. Зато у меня меньше стресса из-за поиска билетов, отелей, мест, куда пойти и где лучше провести отпуск. Сейчас полностью сконцентрирован на работе, компании, направлениях, в которых мы развиваемся. Больше работаю онлайн, наслаждаюсь парками, местными развлечениями, провожу время со своими близкими, стараюсь открывать для себя красоту, которая находится вокруг. Я, например, не перестаю восхищаться, как прекрасен Киев.

— Ваша семья живет в Колумбии. Какая ситуация у них?

— В Колумбии сейчас пик карантина, осознания опасности эпидемии. Латиноамериканцам сложно привыкнуть к новым реалиям, необходимо побороть свой менталитет и культурные особенности. Раньше люди постоянно гуляли по улицам, устраивали вечеринки. У них круглый год лето и праздник. Все мои родные очень коммуникабельны, дружелюбны, любят поговорить с окружающими, а сейчас это запрещено. Конечно, им крайне сложно привыкнуть к другому образу жизни, но такова новая реальность, и они ее стараются принять.

— Чем занимались вы во время строгого карантина?

— Сфокусировался на моей семье, близких друзьях, поклонниках. Старался делиться в социальных сетях как можно большим количеством рецептов. И очень много готовил дома! Признателен карантину за то, что у меня наконец-то появилось достаточно времени, чтобы оставаться наедине с собой, развиваться, придумывать новые рецепты. Честно говоря, я даже немного скучаю по карантину.

— Значит, об отдыхе пока речь не идет?

— Жду, когда появится свободное время, чтобы отправиться в путешествие по Украине. Хочу поехать в Карпаты, чтобы насладиться природой. Это мое любимое времяпрепровождение. А вот большие города меня не прельщают, не хочется все время находиться среди людей, наоборот, мечтаю посетить маленькие села.

«Ресторанный и гостиничный бизнес продолжит нести потери еще много лет»

— Насколько пострадал ваш ресторанный бизнес в Киеве?

— Как любой владелец ресторана, я понес большие потери. У нас нет опции доставки, многих сотрудников пришлось уволить, и это было сложно. Сейчас некоторые из наших проектов не получается спасти. Это плохо, потому что мы проделали большую работу, а украинское правительство не воспринимает серьезно ресторанный бизнес, не осознает, сколько людей работает в нем. Весь сектор ресторанного и гостиничного бизнеса сильно пострадал и продолжит нести потери еще много лет.

— По вашему мнению, кулинарный мир изменится после пандемии?

— Думаю, он уже принял новую реальность. Рестораны и кафе по всему миру более осознанно стали относиться к чистоте, соблюдении дистанции и безопасности посетителей.

К тому же кулинарный мир заново открывает привычные местные продукты, чтобы не зависеть от импортных, которые сейчас недоступны. Развиваются новые технологии приготовления еды без участия человека. Мир меняется во всех сферах, и это к лучшему.

Судить участников десятого сезона будут Владимир Ярославский, Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская

— Ваш коллега, судья «МастерШефа» Владимир Ярославский, говорил, что второй волны карантина его ресторан не выдержит.

— Думаю, вторая волна может стать губительной для многих видов бизнеса и тысяч семей, которые зависят от него. Нельзя думать, что убытки несет только владелец ресторана. Если придет вторая волна, то она станет катастрофической. Возможно, нас ждут новые реалии.

— Конец лета — самый богатый период на овощи и фрукты. Что сейчас чаще всего готовите?

— Многие из моих кулинарных привычек меняются, но я всегда любил готовить блюда из овощей и с овощами. В настоящее время часто готовлю one pot meal, где все ингредиенты находятся в одном котелке. Могу также все вместе поставить в духовку и за один раз приготовить еду на пару дней.

Кстати, теперь я живу под Киевом, в доме с маленьким садом. Там есть гриль, и у меня появилась возможность готовить более диетическую еду, причем на свежем воздухе.

Жареная курица и рататуй в одном блюде Целую курицу (при этом она должна быть открыта грудкой, а не хребтом — это важно) натереть готовой смесью пряностей для курицы (2 столовые ложки) и оливковым маслом (1 столовая ложка). Мариновать курицу следует на протяжении часа. Далее берем по 150 граммов баклажанов, кабачков, помидоров, белого лука, красного сладкого перца. Все овощи нарезаем кубиками. Добавляем 3 зубчика мелко нарезанного чеснока, 1 чайную ложку орегано, 1 чайную ложку чабреца, пол чайной ложки паприки, 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного перца, 1 столовую ложку оливкового масла. Перемешать все ингредиенты для рататуя, вместе с курицей поместить в одну емкость и мариновать еще 45 минут. Разогреть духовку до 180 градусов и отправить туда только курицу. Через 45 минут добавить к ней овощи и поставить в духовку еще на 30 минут. Вынуть емкость из духовки, накрыть алюминиевой фольгой и дать отдохнуть 15 минут. Разрезать курицу и подавать вместе с рататуем и соком от птицы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть обнаженным фото. На своей странице в Instagram он опубликовал пикантный снимок, на котором позирует в постели обнаженным.

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