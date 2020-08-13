Выборы сфальсифицированы: социолог указал на любопытный момент с рейтингом Лукашенко

Выборы в соседней Беларуси, с результатами которых не согласно большинство населения страны, сфальсифицированы. Об этом в Facebook пишет профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниоттто.

Политолог напомнил, что в Беларуси уже давно существует закон, запрещающий проведение экзит-полов незарегистрированным организациям. Но за 5 недель до выборов, 29 июня, в стране приняли новый закон, запрещающий проводить не только экзит-полы, но и любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам.

Паниотто считает, что это было сделано потому, что Лукашенко отлично знал свой рейтинг накануне голосования и понимал, что он не выиграет.

«Я думаю, что если бы рейтинг Лукашенко был больше 50%, он был бы заинтересован в том, чтобы известные центры это показали и легитимизировали бы выборы, тогда не было бы и противостояния с народом. Поэтому скорее всего, его рейтинг был либо существенно ниже 50% либо близок к 50%. В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50% и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-полов и опросов. Это позволяет думать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы», — отмечает социолог.

Он также акцентирует внимание на том, что экзит-пол — это не всегда средство борьбы оппозиции с властью, и приводит украинский пример.

«Если рейтинги власти выше, чем оппозиции, то они позволяют легитимизировать власть. Так было у нас в 2010, когда Янукович, имеющий подмоченную репутацию из-за фальсификаций выборов 2004, опередил Тимошенко всего лишь на 4.5%. Но поскольку все экзит-полы показали победу Януковича, то не было Майдана и Тимошенко признала его победу», — напомнил эксперт.

Напомним, в понедельник, 10 августа, ЦИК Беларуси обнародовала предварительные результаты голосования. Согласно данным ЦИК, победу на президентских выборах с большим отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который считает, что выборы 9 августа «прошли как праздник», а на протесты выходят «безработные и люди с криминальным прошлым».

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