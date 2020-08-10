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Выборы прошли как праздник: реакция Лукашенко на протесты в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что выборы 9 августа, которые ознаменовались небывалыми уличными протестами, «прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче». Об этом Лукашенко сказал 10 августа на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
По словам главы Беларуси, выборы прошли при рекордной за всю историю явке. На участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. По мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, цифры могут быть еще выше.
«Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — цитирует «БЕЛТА» белорусского лидера.
Вместе с тем, в МВД Беларуси сообщили, что во время акций протеста 9 августа были задержаны порядка 3 тысяч человек. Около тысячи протестующих были задержаны в Минске. Другие 2 тысячи задержали в остальных 33 населенных пунктах.
Помимо этого было отмечено, передает агенство, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы.
В милиции отметили. что некоторые госпитализированные граждане находились в состоянии алкогольного опьянения.
В частности, в Пинске группа агрессивно настроенных людей с использованием заостренных кольев, прутьев, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции.
Напомним, в понедельник, 10 августа, ЦИК Беларуси обнародовала предварительные результаты голосования. Согласно данным ЦИК, победу на президентских выборах Беларуси, с большим отрывом, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Ночью по всей Беларуси вспыхнули масштабные протесты. Силовики разгоняли людей, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
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