Доллар и евро дешевеют: что будет с курсом на следующей неделе

Всю нынешнюю неделю курсы доллара и евро снижались. Только за два дня, со среды, 12 августа, американская валюта подешевела на 19 копеек, а европейская, — на 14 копеек. Так, 14 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,41 грн за доллар и 32,42 грн за евро. Наличные курсы иностранных валют также снизились на 15−20 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,26 грн, купить — по 27,52 грн; евро — сдать по 32,00 грн, купить — по 32,49 грн. В правительстве уверяют, что причин для резкой девальвации гривни нет.

— В пятницу, 14 августа, курс гривни на межбанке укрепился до 27,34 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне распродажи в четверг валюты крупными налогоплательщиками, НАК «Нафтогаз Украины» и аграриями. Рынок все еще не такой ликвидный, и покупатели не смогли принять такой объем валюты. При этом НБУ несколько раз выходил с покупкой валюты, но сдержать курс ниже 27,5 грн за доллар не смог. Укрепление гривни бьет по экспортерам и бюджетным поступлениям.

Вместе с тем рост национальной валюты необходим, поскольку уже в сентябре правительство планирует направить около 2,1 млрд долларов на погашение госдолга. Его объем на конец июля составлял около 85 млрд долларов, из этой суммы на внешний долг приходится 42 млрд долларов. За 2020 год госдолг Украины увеличится, так как нужно будет профинансировать дефицит госбюджета в объеме 7,5% ВВП. Наибольшие выплаты предстоят в сентябре, но для этого аккумулировано достаточно ресурсов. В Министерстве финансов Украины также отвергли возможность реструктуризации обязательств в случае наращивания госдолга, как это было в 2015 году.

Вероятно, в настоящий момент национальная валюта получила импульс к росту, и удержится на отметке 27,25 грн за доллар, после чего вернется к уровню 27,5 грн за доллар, — считает Андрей Шевчишин.

В Министерстве финансов считают, что угрозы для снижения курса национальной валюты до 30 гривен за доллар сейчас нет.

— На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,70 грн до 27,41 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,67—27,69 грн до 27,37—27,40 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,54—27,77 грн до 27,28—27,54. При этом разница между средней покупкой и средней продажей расширилась с 0,8% до 0,9%.

Сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс доллара вырос до 30 грн, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, нет инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Министр отметил, что в связи с карантином объемы импорта в Украину снизился на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок. По словам Марченко, Украине нужен курс гривни, обеспечивающий макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке, отметил министр финансов.

На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2 — 27,4 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Но есть ли предпосылки для девальвации гривни в будущем?



— Украинская гривня сейчас выглядит очень привлекательной — она больше «не падает камнем вниз», как это было в июле, а инвесторы не нервничают, гадая, что будет дальше с монетарной политикой НБУ, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Эмоции улеглись, хотя перспективы работы Нацбанка так и не прояснились в том объеме, котором хотелось бы и инвесторам, и экономистам. Но хотя бы нет нервозности, и это дает рынку возможность стабилизировать валютные курсы.

Внутренний фон в экономике Украины нейтрален, инфляция, по последним данным, неизменна, а процентную ставку никто пока менять не собирается. Внешние события обычно оказывают мало влияния на поведение гривни, если только не случилось чего-то экстраординарного.

Позже, вероятно, курс гривни вернет и подвижность, и нервы. В конце концов, так и не решен вопрос с бюджетом, который надо каким-то образом свести, и девальвация курса национальной валюты здесь может стать работающим инструментом. В бюджете на 2020 год, как говорят в биржевых кулуарах, заложен курс доллара США на уровне 30 грн, и в случае осложнения с деньгами на уровне государства гривня действительно может слабеть, — отметил эксперт.

Несмотря на некоторое укрепление национальной валюты, стоимость газа для населения начала расти. Теперь, после открытия рынка газа, тарифы на голубое топливо будут меняться каждый месяц, в зависимости от рыночной ситуации.

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