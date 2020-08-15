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Трамп потребовал перенести первый раунд его дебатов с Байденом
Президент США Дональд Трамп считает, что теледебаты между ним и другим кандидатом в президенты США на предстоящих в ноябре выборах, Джо Байденом, усилившим недавно свои позиции удачным выбором кандидата в вице-президенты, должны состояться раньше.
С таким заявлением Трамп выступил в пятницу вечером в интервью телеканалу Fox Business, передает New York Times.
Причиной такого переноса сроков дебатов действующий американский президент видит в необходимости предоставить гражданам страны возможности досрочно проголосовать по почте.
«Я хочу поучаствовать в дебатах. Я бы сказал, что единственная проблема с дебатами заключается в том, что нужно провести хотя бы одни дебаты <…> перед тем, как [избирателям] начнут высылать бюллетени для голосования по почте», — указал Трамп.
Первый раунд теледебатов, в которых противником Трампа, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, намечены на 29 сентября. При этом власти более чем половины американских штатов начнут высылать бюллетени для удаленного голосования раньше даты первых дебатов. Первым в этом списке числится штат Северная Каролина, где избиратели начнут получать бюллетени для голосования уже 4 сентября.
«Люди получат возможность голосовать, не посмотрев дебаты», — посетовал американский лидер, указав, что считает необходимым «перенести сроки» их проведения. «Нужно провести хотя бы один раунд дебатов до того, как они начнут высылать бюллетени», — заключил он.
Трамп ранее неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.
Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования — единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.
Издание напоминает, что в понедельник Дональд Трамп заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте. 59-е выборы президента намечены на 3 ноября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший личный адвокат президента США рассказал о том, что Трамп всегда восторгался Путиным и хотел войти в его преступный круг.
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