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Тысячи людей пришли на акцию памяти погибшего протестующего в Минске (фото)
В Минске тысячи людей пришли на акцию памяти погибшего в акциях протеста Александра Тарайковского. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA Live.
«Буквально горы цветов и записок. Белорусский НАРОД клянётся НЕ ЗАБЫТЬ и НЕ ПРОСТИТЬ преступления карателей и кровавого диктатора», — говорится в сообщении канала.
Как писали «ФАКТЫ», после оглашения предварительных результатов президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на улицы на акции протеста против фальсификации итогов волеизъявления. Люди просто не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.
Ранее в Министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что якобы Тарайковский во время протестов хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако очевидцы рассказывали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.
Более подробно о том, что сейчас происходит на улицах Беларуси читайте в материале «ФАКТОВ»: «Их просто убивали»: как белорусские силовики «наводили порядок» по приказу Лукашенко.
Фото: NEXTA Live30
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