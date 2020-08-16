Камни в желчном пузыре могут появиться у беременных: что нужно знать будущим мамам

Во время беременности у некоторых женщин могут появиться камни в желчном пузыре. Об этом на прямой линии «ФАКТОВ» заявил доцент кафедры общей хирургии № 1 Национального медуниверситета имени Богомольца кандидат медицинских наук Дмитрий Любенко.

Медик отметил, что у беременных изменяется гормональный фон. У некоторых будущих мам улучшается обмен веществ, проходят симптомы заболеваний, у других, наоборот, из-за того, что полезные макро- и микроэлементы идут на растущего малыша, обменные процессы ухудшаются.

«Женщина прибавляет в весе, у нее нарушается обмен холестерина, билирубина и желчных кислот, активно вырабатывается гормон пролактин — появляются камни», — уточнил Любенко.

По его словам, желчнокаменная болезнь у таких пациенток нередко протекает с осложнением — панкреатитом, возникшим вследствие образования камней (он называется билиарный). Конкременты из желчного пузыря выходят в желчные протоки, вызывают желтуху и приводят к повышению давления в протоке поджелудочной железы. Что, в свою очередь, провоцирует ее тяжелое воспаление.

Ранее доктор рассказал, как лечится острый панкреатит.

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