Жить с камнями в желчном пузыре опасно, — врач

Человек, у которого на УЗИ обнаружили камни в желчном пузыре, нередко удивлен тем, что его ничего не беспокоит. И отказывается от операции. А ведь такая беспечность опасна! Почему? Об этом шла речь на прямой линии с заведующим Киевским городским отделом хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы имени В. С. Земскова, действующим на базе столичной клинической больницы № 10, доцентом кафедры общей хирургии № 1 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидатом медицинских наук Дмитрием Любенко. Можно ли избежать появления камней? Как долго следует соблюдать диету после удаления желчного пузыря? Чем опасен острый панкреатит? Ответы на эти и другие вопросы читателей — в прямой линии.

«У беременных изменяется гормональный фон, нарушается обмен холестерина и желчных кислот»

*— Здравствуйте, Дмитрий Леонидович! Вам звонит Ольга из города Каменец-Подольский. Камни в желчном пузыре у меня обнаружили, когда ребенку было девять месяцев. Врач объяснил, что причиной могла стать беременность.

— Врач прав — у беременных изменяется гормональный фон. У некоторых будущих мам улучшается обмен веществ, проходят симптомы заболеваний, например, ревматоидного артрита. А у других, наоборот, из-за того, что полезные макро- и микроэлементы идут на растущего малыша, обменные процессы ухудшаются. Женщина прибавляет в весе, у нее нарушается обмен холестерина, билирубина и желчных кислот, активно вырабатывается гормон пролактин — появляются камни.

Желчнокаменная болезнь у таких пациенток нередко протекает с осложнением — панкреатитом, возникшим вследствие образования камней (он называется билиарный). Конкременты из желчного пузыря выходят в желчные протоки, вызывают желтуху и приводят к повышению давления в протоке поджелудочной железы. Что, в свою очередь, провоцирует ее тяжелое воспаление.

* — Беспокоит Вероника из города Херсон. Почему желчнокаменной болезнью страдают, в основном, женщины?

— У женщин более нестабильный гормональный фон. Многие имеют избыточный вес, ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к застою желчи. Но в последнее время у молодых мужчин тоже чаще развивается желчнокаменная болезнь, причем, с приступами острого холецистита. Думаю, это связано с образом жизни и питанием — молодежь часто пьет некачественную воду, питается на ходу и всухомятку, нерегулярно.

Следует полноценно есть не меньше трех раз в день, а если получается полдник или другой перекус — замечательно. Важно прислушиваться к своему организму.

* — Мария из Тернополя. У меня камень в желчном пузыре уже лет 15. Хирург говорит, что нужна операция, а семейный врач сомневается: мол, сначала нужно попробовать растворить камни. Как быть?

— Сейчас многие терапевты все же склоняются к операции. Можно растворить лишь небольшие холестериновые камни (использовав препараты на основе урсодезоксихолевой кислоты, которые, кстати говоря, недешевые). А в желчном пузыре находятся, кроме этого, и билирубиновые, и смешанные — холестерино-билирубиновые камни.

Если пытаться растворить такой смешанный камень размером до одного сантиметра, то холестериновая часть уйдет, а билирубиновая останется. Не говоря уже о том, что камни будут образовываться и увеличиваться снова. Кроме того, важно помнить, что длительная желчнокаменная болезнь может привести к развитию рака желчного пузыря. Поэтому не стоит рисковать.

* — Евдокия из города Буча Киевской области. Если большой (около двух сантиметров) камень многие годы не беспокоит, нужно ли удалять желчный пузырь?

— Операция требуется независимо от того, какого размера камень. Маленькие опасны тем, что могут спровоцировать развитие воспаления поджелудочной железы. Большой камень способен вызвать пролежни, перитонит, а в редких случаях — даже кишечную непроходимость. Камни в желчном пузыре поддерживают инфекционный процесс, и на коже пациентов мы видим аллергические проявления. Но самое грозное осложнение — это рак желчного пузыря.

Важно знать Чтобы не пропустить появление камней в желчном пузыре, нужно регулярно делать УЗИ.

«Грозные симптомы — потемнение мочи и обесцвечивание стула»

* — «ФАКТЫ»? Звонит Екатерина Дмитриевна из Киевской области, 73 года. В начале апреля мне сделали лапароскопическую операцию — удалили желчный пузырь. Хотя я придерживаюсь всех рекомендаций по диете и нагрузкам, но уже четыре месяца у меня тянет кишечник, болит в правом боку. Что делать?

— Думаю, для начала сделать УЗИ, повторить анализ крови на билирубин. Показана гастроскопия. Может, боль связана с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. Также важно проверить желчные протоки — сделать рентген. Возможно, болезненные ощущения вызывает камень, который во время приступа колики, перед операцией либо во время нее вышел в проток. При этом темнеет моча, обесцвечивается стул, появляется резкая боль «под ложечкой» либо в правом подреберье.

— Сколько времени следует соблюдать диету?

— Как правило, месяц-два. Затем рацион расширяется, и диету соблюдать проще и легче, чем до операции, когда люди вынуждены строго следить за питанием, чтобы не спровоцировать приступ.

Поэтому следует все же ограничить вредную пищу — жирную, жареную, острую, копченую. Не рекомендуется алкоголь, домашнее молоко, которое излишне стимулирует внешнюю секрецию поджелудочной железы и печени. А вот кисломолочные продукты умеренной жирности можно есть без ограничений.

* — Виктор Георгиевич, 83 года, звоню из Переяслава. Уже шестой год у меня камни в желчном пузыре. Хотел их удалить, но мне отказали в операции. Кардиолог сказал, что слабое сердце. Камни пока не беспокоят. Что посоветуете?

— У вас были инсульты, инфаркты?

— Нет.

— Вам нужно обратиться к кардиологу и углубленно обследоваться. После этого готовиться к плановой операции. Нам нередко приходится помогать пожилым пациентам с серьезной кардиологической патологией.

Двух женщин почтенного возраста (обоим по 95 (!) лет) недавно пришлось оперировать, потому что желчнокаменная болезнь привела к осложнениям. Тем не менее вмешательства прошли успешно. На все вопросы, которые касаются госпитализации, вам ответят в приемной главного врача нашего Городского отдела имени В. С. Земскова (телефон (044) 525−32−73) или в приемном отделении столичной больницы № 10 по номеру (044) 525−53−29.

* — Меня зовут Виктория, живу в Киеве. Две недели назад случился гипертонический криз, с которым по скорой попала в Александровскую больницу. Обследование обнаружило камни в желчном пузыре. Давление нормализовали, но что делать с камнями?

— Однозначно — планировать операцию. Вам нужно обратиться к семейному врачу, чтобы тщательно и всесторонне обследоваться: повторить УЗИ, сделать кардиограмму, сдать анализы, возможно, проверить желудочно-кишечный тракт — пройти гастроскопию и колоноскопию.

Я не зря упомянул эти, казалось бы, не имеющие отношения к желчнокаменной болезни исследования. Было несколько случаев, когда пациенты ко мне приходили с грыжей, а во время обследования мы находили у них онкологическое заболевание толстой кишки, хотя никаких симптомов не было.

— Операцию лучше проводить, когда похолодает?

— Когда вам удобно. У нас плановые операции выполняются каждый день. Важно взять направление от семейного врача или хирурга районной поликлиники, справку с результатами анализа на COVID-19.

* — Тамила из города Барышевка Киевской области. Нужно удалить желчный пузырь. Всегда операцию делают лапароскопическим методом?

— Только если желчнокаменная болезнь не осложнена: камни в желчном пузыре есть, но он не воспален. Каждое воспаление стенок желчного пузыря затрагивает и окружающие ткани. Могут пострадать желудок, двенадцатиперстная и толстая кишка, поджелудочная железа, большой сальник.

Чем больше эпизодов воспаления, тем сложнее хирургу оперировать. Если осложнений нет, то вводим инструменты через четыре прокола (порта) — один вблизи пупка полтора сантиметра, и три остальных — диаметром по пять миллиметров, и удаляем пузырь.

— Как долго нужно быть в клинике?

— Максимум пару дней. Но если во время лапароскопического вмешательства возникло осложнение, и хирург перешел на открытую операцию, то больной будет находиться под наблюдением значительно дольше.

Многие люди опасаются удалять желчный пузырь. Но это один из немногих органов, без которого организм может обойтись. Желчный пузырь можно сравнить с депо, в котором желчь накапливается. После удаления органа она начинает вырабатываться и поступать из печени напрямую в двенадцатиперстную кишку.

* — Могу обратиться к доктору? Меня зовут Евгения, звоню из Киева. У меня обнаружили небольшой полип в желчном пузыре. Что делать?

— Если размер полипа превышает 10 миллиметров, то он подлежит удалению. А за меньшими следует наблюдать, чтобы не пропустить их возможное злокачественное перерождение. Нужно регулярно сдавать общие анализы крови и мочи, делать УЗИ, липидограмму. Еще мы рекомендуем таким пациентам дополнительные исследования: анализ на онкомаркеры, МРТ-холангиографию. Не помешает тщательно обследовать желудок и кишечник.

Преимущества лапароскопической операции Быстрое восстановление: пациент находится в стационаре один-два дня.

Через несколько часов после вмешательства человек поднимается и ходит.

Операция проводится без больших разрезов.

Места проколов быстро заживают.

«Острый гнойный панкреатит может привести к гибели поджелудочной железы»

* — Прямая линия? Инна из Полтавы. У мужа обнаружили кисту поджелудочной железы. Нужна ли операция?

— Да, если это так называемая псевдокиста большого размера. Она обычно возникает из-за приступа острого панкреатита, когда сок поджелудочной железы не может выходить через ее головку в кишку. Чтобы сок шел напрямую, хирург накладывает соустье между кистой и тонким кишечником.

А истинную кисту нужно обследовать. Бывает, что под ее маской скрывается опухоль — доброкачественная или та, которая со временем может переродиться в злокачественную. Иногда из-за рака приходится удалять всю поджелудочную железу. Пациенту назначается заместительная терапия. Операции на поджелудочной железе блестяще выполняет в киевской клинической больнице № 10 мой учитель — Алексей Иванович Дронов. Он считается одним из ведущих специалистов в гепатобилиарной хирургии не только в Украине, но и в мире.

* — Людмила из Черновицкой области. Муж попал в больницу с приступом острого панкреатита. Назначили лечение, но улучшения нет. Врачи предлагают операцию, но мы боимся…

— Все операции на поджелудочной железе сопряжены с большим риском из-за обильного кровоснабжения органа. Однако без вмешательства не обойтись, если речь идет о тяжелом гнойном панкреатите, а интенсивное консервативное лечение не эффективно.

Сначала больному, у которого продолжается выраженное воспаление поджелудочной железы, в брюшной полости и за брюшиной скапливается жидкость, вызывающая сильную боль, мы проводим малотравматичное вмешательство. Под контролем УЗИ пунктируем и удаляем жидкость из образования. Хорошо, если на этом все и закончится, и состояние улучшится. Но в большинстве случаев предстоит следующий этап — операция по удалению поврежденного участка поджелудочной железы. К сожалению, летальность при таких вмешательствах очень высокая: достигает 15 процентов.

Симптомы острого панкреатита Резкая внезапная боль в области живота и его вздутие.

Из-за вздутия живота иногда у пациентов появляется одышка.

Часто боль отдает в спину и усиливается при движении.

Тошнота и рвота.

Повышение температуры тела.

Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» врач-невролог Владимир Костенко рассказал, почему может болеть спина, лечится ли остеохондроз и чем опасен укус клеща.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter