В Белом доме намекнули Кремлю, как лучше вести себя в Беларуси

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Проходящие в Беларуси массовые протесты явственно демонстрируют, что правительство давно находящегося у власти президента страны Александра Лукашенко «больше не может игнорировать» призывы к демократии в этой стране.
Об этом заявил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США, передает Голос Америки.
Источник, пожелавший сохранить анонимность ввиду того, что ситуацию в Беларуси перед этим прокомментировал американский президент, также заявил, что России и ее лидеру Путину следует держаться подальше от назревающей в стране ситуации и «уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и честно избирать своих лидеров».
По словам источника, США внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси.
«Огромное количество мирно протестующих белорусов явственно демонстрирует, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии, — сказал он. — Сегодняшние комментарии президента Лукашенко отражают это понимание, хотя разделение власти по-прежнему не решает проблему отсутствия свободных и честных выборов».
Напомним, Лукашенко в понедельник допустил возможность сложить свои полномочия после конституционного референдума.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш записал видеообращение, в котором повторил, что Европейский союз должен дать понять президенту России Владимиру Путину, что в Беларуси не может быть сценария оккупации Крыма или советского сценария оккупации Чехословакии. Он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия вместе со странами Балтии, также поддержать белорусов. «Кто-то должен договориться с президентом Путиным от имени ЕС и должен дать понять, что невозможно то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 1968 году. Эти страхи есть», — предупредил чешский премьер-министр.51
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