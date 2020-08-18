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Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу
В Львове скончался 45-летний пациент, которому первому в Украине выполнили пересадку поджелудочной железы.
Как сообщает Клиническая больница скорой медицинской помощи на своей странице в Facebook, трансплантация поджелудочной железы — это одна из сложнейших операций по пересадке органов, после нее не выживает каждый третий пациент.
«Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта», — написано в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» подробно сообщали об уникальной операции, во время которой 45-летний пациент получил сразу два новых органа — поджелудочную железу и почку. Посмертным донором стал человек, у которого констатировали смерть мозга из-за разрыва аневризмы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»552
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