27.13 / 27.38 31.95 / 32.43
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Стало известно, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса

11:30 18 августа 2020
Вакцина

Запатентованную в Китае вакцину от коронавируса COVID-19 готовы производить Пекинский и Уханьский институты биопрепаратов. Уже известна ее цена на декабрь 2020 года.

Как сообщает ТАСС, фармацевтическая корпорация Sinopharm в декабре 2020 года выпустит в продажу вакцину от коронавируса по цене около $ 150.

«После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке», — заявил председатель правления корпорации Лю Цзинчжэнь.

По его прогнозам, в Китае смогут производить до 120 млн инактивированных вакцин в год.

«После того как инактивированная вакцина поступит на рынок, ее цена не будет очень высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1 000 юаней (около $ 144)», — добавил Цзинчжэнь.

По его словам, необходимо делать две инъекции, тогда вероятность защиты может достичь 100%.

Ранее сообщалось, что меньше половины украинцев согласны бесплатно вакцинироваться от коронавируса.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай: «Зеленский может и не досидеть каденцию»

Вакцина

Стало известно, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса

Не проронил ни слова: появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после выписки из больницы

Не проронил ни слова: появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после выписки из больницы

Внимание, розыск

Вышла на прогулку и не вернулась: под Киевом пропала молодая мать с младенцем (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер