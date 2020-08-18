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Стало известно, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса
Запатентованную в Китае вакцину от коронавируса COVID-19 готовы производить Пекинский и Уханьский институты биопрепаратов. Уже известна ее цена на декабрь 2020 года.
Как сообщает ТАСС, фармацевтическая корпорация Sinopharm в декабре 2020 года выпустит в продажу вакцину от коронавируса по цене около $ 150.
«После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке», — заявил председатель правления корпорации Лю Цзинчжэнь.
По его прогнозам, в Китае смогут производить до 120 млн инактивированных вакцин в год.
«После того как инактивированная вакцина поступит на рынок, ее цена не будет очень высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1 000 юаней (около $ 144)», — добавил Цзинчжэнь.
По его словам, необходимо делать две инъекции, тогда вероятность защиты может достичь 100%.
Ранее сообщалось, что меньше половины украинцев согласны бесплатно вакцинироваться от коронавируса.56
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