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Бесплатно вакцинироваться от COVID-19 готовы меньше половины украинцев
Если в Украине будут проводить бесплатное вакцинирование от коронавируса COVID-19, то его согласится пройти меньше половины граждан. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии.
Респондентов спрашивали, согласятся ли они делать прививки от коронавируса бесплатной вакциной, которая одобрена ВОЗ. В следующем году сделать бесплатное прививки готовы 47% украинцев.
Респондентов, которые не хотят делать прививки от коронавируса, спросили о причинах такого решения. Наиболее часто называлось, что это выдуманная эпидемия, и опасность от коронавируса преувеличена (33%); 21% опрошенных опасаются, что под видом вакцинации от коронавируса могут сделать что-то другое; 20% считают, что вакцина будет опасной; 18% не верят в эффективность процедуры; 17% — в целом против прививок.
Ранее сообщалось, что ученые Запада с сомнением относятся к разрекламированной путинской вакцине от коронавируса.104
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