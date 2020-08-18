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Протесты и забастовки против Лукашенко: что происходит в Беларуси 18 августа
В Беларуси продолжаются масштабные акции протеста — к участникам всеобщей забастовки присоединились уже и сотрудники автотранспортного отделения государственного оператора почтовой связи «Белпочта». Как сообщает Telegram-ресурс Nexta Live, к ним сразу прибыл на переговоры министр связи.
Продолжает забастовку и Жабинковский сахарный завод — рабочие собираются оглашать свои требования местным властям.
А в Минске работу прекратили сотрудники Республиканского научно-практического центра кардиологии.
Также TYT.BY сообщает об отказе от выхода на работу 20 сотрудников Беларусского радио.
Напомним, вечером 17 августа в Минске состоялся многолюдный марш, который завершился в стен ЦИП на Окрестина.830
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