Доллар дешевеет, а евро дорожает: прогноз курсов валют на ближайшие дни

Если в начале недели курсы обеих основных иностранных валют снижались, то теперь евро неожиданно начал дорожать. С понедельника, 17 августа, американская валюта подешевела на 12 копеек, а вот европейская, напротив, подорожала на 19 копеек. Так, 19 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,23 грн за доллар и 32,50 грн за евро. Разнонаправленное движение курсов доллара и евро по отношению к гривне наблюдается и на наличном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,19 грн, купить — по 27,44 грн; евро — сдать по 32,12 грн, купить — по 32,65 грн. В НБУ отметили, что в условиях карантина украинцы стали активно тратить свои накопления за предыдущие годы.

«Доллар США стабилизировался на межбанковском валютном рынке, а единая европейская валюта вновь укрепилась в соответствии с глобальными тенденциями мировых рынков, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — С самого начала последней торговой сессии предложение американской валюты существенно превышало спрос на нее, так что НБУ выходил с покупкой в объеме до 80 млн долларов. Укрепление украинской гривни продолжилось снова. Торги закрылись на отметке в 27,27 грн за доллар США. Курс евро против гривни укрепился до уровня в 32,55 грн.

Дополнительным фактором, который подстегивает спрос на украинскую гривню стал последний аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На завтра также намечено размещение ОВГЗ. Основной спрос сформировали украинские банки, которые нарастили свой портфель ОВГЗ до 422 млрд грн. Нерезиденты же интереса не проявили, но и не стали серьезно сокращать свой портфель. Объем продаж нерезидентов составил всего 800 млн грн, и теперь общий портфель оценивается в 89 млрд грн.

Минфин Украины в целом проводит достаточно успешную политику управления госдолгом. По состоянию на 14 августа 2020 года Министерство финансов успешно отдало распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП. Данные ценные бумаги являются сильным сдерживающим фактором для роста ВВП Украины выше 4%, поэтому их обратный выкуп можно лишь приветствовать.

На курс гривни к основным валютам влияют и мировые процессы. На мировых рынках индекс доллара слабеет к корзине валют, опустившись к отметкам мая 2018 года. Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает мягкую денежно-кредитную политику, в рамках которой предложение доллара будет увеличиваться. Правительство США направило на рассмотрение конгресса очередной пакет мер по стимулированию экономики, но, по словам министра финансов США Стивена Мнучина, демократы тормозят его принятие. Таким образом, очередная программа увеличения баланса ФРС лишь вопрос времени. Динамика курса евро-доллар отражает вышеперечисленные процессы — курс евро достиг отметки в 1,1965. Таких значений рынок не видел с конца мая 2018 года, далее ожидается коррекция с последующей девальвацией доллара к уровням 1,20−1,21 евро.

Курс доллара к гривне в ближайшие дни ожидается в пределах 27,25−27,58 грн, а курс евро в пределах 32,35−33,15 грн", — считает эксперт.

Хотя для гривни есть и более оптимистичные прогнозы.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 1,1−1,3%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,60 грн до 27,23 грн (-1,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время упали с 27,58−27,60 грн до 27,28−27,30 грн (-1,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,49−27,71 грн до 27,16−27,41 грн (-1,2% - -1,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,8% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса покупки.

Глава НБУ Кирилл Шевченко опроверг слухи о том, что регулятор запустит эмиссию гривни через рефинансирование госбанков под выкуп ОВГЗ. По его словам, эти опасения не сбылись и о них следует забыть. У банков сейчас избыточная ликвидность, которой достаточно не только для выполнения всех клиентских платежей и обязательств перед вкладчиками, но и для инвестиций в различные инструменты.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках — около 26,8- 27,1 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Кстати, в нынешних сложных экономических условиях украинцы начали «проедать» свои сбережения. Как сообщил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, начиная с 2019 года в Украине наблюдается отрицательный показатель накоплений населения. По его словам, ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс.

«Если говорить простым языком, выходит, что сейчас из своих доходов люди не откладывают деньги, а, наоборот, «проедают» старые накопления, — уточнил глава Нацбанка. — И мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе, не можем игнорировать этот тренд. Ведь главная задача Нацбанка, если будет влияние на инфляцию, — сглаживать его монетарными методами. Однако сейчас уже наблюдаются некоторые признаки оживления потребления.

К примеру, возобновился рост регистраций новых автомобилей, увеличивается количество регистраций физлиц-предпринимателей, остановился рост числа безработных. Это первые позитивные сигналы. Мы сейчас смотрим на исследования, которые касаются соотношения запрошенных рабочих мест работодателями и предложения на рынке труда. Оно пока еще не выровнялось до докарантинного уровня, но я думаю, что это следующий этап.

Однако большие опасения связаны с возможностью второй волны COVID-19. Будет ли вторая волна, какая она будет? Вот это тот фактор, который больше всего может влиять на наши прогнозы", — отметил глава НБУ.

Стоит отметить, что, несмотря на некоторое укрепление национальной валюты, стоимость газа для населения начала расти. Теперь, после открытия рынка газа, тарифы на голубое топливо будут меняться каждый месяц в зависимости от рыночной ситуации. Соответственно, будут изменяться и другие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что также влияет на благосостояние населения.

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter