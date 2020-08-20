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Впервые более 2000 новых случаев: в Украине зафиксированы два коронавирусных антирекорда
В Украине снова зафиксирован очередной «коронавирусный» антирекорд — впервые за сутки заболело более 2 000 человек. За минувшие сутки, 19 августа, заразились 2 134 украинца. Предыдущий антирекорд зафиксировали всего за день до этого.
Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки в Украине зафиксировали еще один антирекорд — от коронавирусной инфекции скончались 40 человек.
«Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это новый печальный антирекорд. При этом выздоровели 704 пациента», — сказал Степанов.
Больше всего заразившихся за последний день в Харьковской области — 242 новых случая, в Киеве — 227, в Черновицкой области заболели 189 человек, во Львовской -183, в Ивано-Франковской — 168.
По данным на утро 20 августа, подтверждено 98 537 случаев заражения, 2184 человека скончались, 50 441 сумели выздороветь.443
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