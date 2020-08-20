- 12:12 «Воины света»: Михалок взбудоражил сеть фото с Зеленским и Ермаком
- 12:11 Дельфины помогают военным справиться со стрессом, — эксперт
- 12:01 Банки таки смогут конфисковать имущество должников по кредитам
- 11:53 В сети появилось новое доказательство зверств белорусских силовиков
- 11:37 Криминального авторитета Лоту Гули расстреляли на турецком курорте
- 11:36 Без симптомов почти не бывает: врач рассказал, как распознать COVID-19
- 11:13 В больнице рассказали о состоянии Навального
- 11:08 «Севилья» – «Интер»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 11:04 Может ли специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности спасти от многолетних споров? — СМИ
- 10:52 Россия обвинила украинские спецслужбы в попытке похитить одного из главарей «ДНР»: первые детали
- 10:37 Трамп считал Украину частью России, — Болтон
- 10:31 Заминирование в центре столицы: бизнесмен Петренко может быть причастен к рейдерству предприятий
Без симптомов почти не бывает: врач рассказал, как распознать COVID-19
Коронавирусная инфекция COVID-19 практически никогда не протекает бессимптомно. Главное для больного не придумывать оправдания недомоганию (холодный напиток, сквозняк, кондиционер, аллергия), и вовремя обратиться к доктору. Об этом заявил главный врач львовского медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий, опровергая популярные мифы о коронавирусе.
«Бессимптомного протекания практически не бывает. Вы будете чувствовать как минимум заложенность носа, боль в мышцах, потерю обоняния или вкуса, усталость, может появиться незначительный кашель, может подняться температура тела. При таких симптомах следует обратиться к врачу… Если у Вас появилась одышка, стоит обследовать легкие с помощью компьютерного томографа», — советует врач в Facebook.
Что касается на 100 процентов надежных способов диагностики, то главврач напомнил, что единственным показательным анализом в начале заболевания является ПЦР-тест. «Другие тесты действительно не работают», — добавил он.
Напомним, инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский предостерегает от другой крайности: не стоит все болезни списывать на коронавирус. «ФАКТЫ» собрали самые распространенные жалобы пациентов, у которых затем подтвердили COVID-19.414
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 1 м/с В
Давление: 740 мм