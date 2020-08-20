Без симптомов почти не бывает: врач рассказал, как распознать COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 практически никогда не протекает бессимптомно. Главное для больного не придумывать оправдания недомоганию (холодный напиток, сквозняк, кондиционер, аллергия), и вовремя обратиться к доктору. Об этом заявил главный врач львовского медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий, опровергая популярные мифы о коронавирусе.

«Бессимптомного протекания практически не бывает. Вы будете чувствовать как минимум заложенность носа, боль в мышцах, потерю обоняния или вкуса, усталость, может появиться незначительный кашель, может подняться температура тела. При таких симптомах следует обратиться к врачу… Если у Вас появилась одышка, стоит обследовать легкие с помощью компьютерного томографа», — советует врач в Facebook.

Что касается на 100 процентов надежных способов диагностики, то главврач напомнил, что единственным показательным анализом в начале заболевания является ПЦР-тест. «Другие тесты действительно не работают», — добавил он.

Напомним, инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский предостерегает от другой крайности: не стоит все болезни списывать на коронавирус. «ФАКТЫ» собрали самые распространенные жалобы пациентов, у которых затем подтвердили COVID-19.

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