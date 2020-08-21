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Наука и технологии

В NASA оценили опасность для людей утечки воздуха на МКС

4:58 21 августа 2020
МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценило угрозу утечки воздуха на МКС, которая произошла ранее.

Об этом пишет The Verge.

В агентстве подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках и пока не угрожает экипажу.

На данный момент разрабатывается план определения источника утечки, а также его изоляции и возможного ремонта.

Для этого на станции люки всех отсеков задраят на три дня, а специалисты изучат уровни давления воздуха.

На время ремонтных работ с 21 по 23 августа американские астронавты перешли в российский сектор. Работы по локализации утечки американцы и россияне ведут совместно.

Отмечается, что проверка не будет угрожать специалистам на станции. На время ее проведения американский астронавт Крис Кэссиди будет находиться в российском модуле «Звезда».

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции была обнаружена небольшая утечка воздуха. Одной из возможных причин утечки называют попадание метеорита или фрагмента космического мусора.

Также рассматриваются другие версии произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском в шестой раз использовала тяжелую ракету-носитель Falcon 9. Фото запуска появилось на странице SpaceX в Instagram.

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