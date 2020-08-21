Курс доллара пошел вверх: чего ждать после праздников

Если в первой половине недели рос только курс евро по отношению к гривне, то к пятнице вверх пошел и курс доллара. Со среды, 19 августа, американская валюта подорожала на 25 копеек, а европейская — на 5 копеек. Так, 21 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,48 грн за доллар и 32,55 грн за евро. Снижение курса гривни к доллару наблюдается и на наличном рынке. Хотя наличный курс евро существенно не изменился. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,27 грн, купить — по 27,54 грн; евро — сдать по 32,04 грн, купить — по 32,61 грн. Впрочем, в правительстве не видят поводов для беспокойства из-за начавшегося роста стоимости основных иностранных валют.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне изменился в разных сегментах валютного рынка незначительно и разнонаправленно, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,34−27,37 грн до 27,36−27,38 грн (+0,1% - +0,04%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,34−27,57 грн до 27,31−27,58 грн (-0,1% - +0,02%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 0,9% до 1% за счет снижения курса покупки с одновременным ростом продажи.

Столь несущественное и разнонаправленное изменение курса доллара за неделю свидетельствует о том, что доллар по отношению к гривне нащупал временное равновесие вблизи текущих значений и еще какое-то время может незначительно колебаться вокруг нынешних уровней.

В ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках- около 27,3- 27,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Влияние на курс гривни оказывают и события на мировом валютном рынке.

«После вчерашнего «ралли» на межбанке доллар незначительно укрепился, единая европейская валюта, напротив, потеряла свои прошлые позиции в соответствии с глобальными тенденциями мировых рынков, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Сегодня спекулянты с самого начала торговой сессии, как и два дня назад, пытались взвинтить котировки на малых объемах торгов. И хотя НБУ не вступал в них напрямую, государственный «Укргазбанк» смог удержать курс под психологически важной отметкой в 27,5 грн. Затем с продажей валюты вышли основные игроки, которым необходимо до конца недели провести бюджетные платежи перед «большими выходными». Под занавес торговой сессии с покупками вышел НБУ в объеме примерно 20 млн долларов. Покупателей затем не осталось, и котировки доллара просели. Торги закрылись на отметке в 27,38 грн за доллар. Курс евро против гривни ослаб к уровню в 32,39 грн.

На мировых рынках индекс доллара укрепляется к корзине мировых валют, начав коррекцию от минимумов мая 2018 года. После публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США крупные инвесторы стали переводить деньги в наличность, так как, согласно данным протоколам, возникла вероятность сокращения баланса ФРС и, как следствие, — возникновения проблем с долларовой ликвидностью. В протоколах заседания Европейского центрального банка, напротив, содержались заверения о расширении объемов количественного смягчения. Евро против доллара отступил от максимумов двухлетней давности и ушел в прогнозируемую ранее коррекцию к уровням 1,1740−1,1760 долларов за евро.

Курс доллара к гривне ожидается в пределах 27,25−27,58 грн, а курс евро прогнозируется в пределах 32,35−33,15 грн", — считает эксперт.

Стоит отметить, что в правительстве спокойно отнеслись к начавшемуся снижению курса национальной валюты. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству «Укринформ», до конца года курс доллара не выйдет за пределы 29 гривен.

«На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию, — отметил премьер-министр. — По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27−28 грн з доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года. Я понимаю обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но хочу напомнить, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Тогда «перестраховались» и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучше, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, абсолютно приемлемо", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что в бюджете 2020-го заложен курс 29,5 грн за доллар. При этом средневзвешенный курс в первом полугодии составил 26 грн за доллар.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый парламентом закон, продлевающий действие моратория на принудительное отчуждение единственного жилья украинцев, не выплативших кредиты в долларах. По мнению юристов, из-за неоднозначности изложения норм закона он фактически давал возможность абсолютно всем должникам не погашать полученные кредиты.

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