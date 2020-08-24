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Мир

Отравление Навального: Меркель требует от России прозрачного расследования и наказания виновных

20:56 24 августа 2020
Маас и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая одна из первых предложила помощь семье Алексея Навального после того, как оппозиционера госпитализировали, призвала российские власти провести открытое расследование отравления Навального.

Вместе с канцлером заявление подписал и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Принимая во внимание заметную роль господина Навального среди политической оппозиции в России, власти должны расследовать это преступление до последней детали — и на основе полной прозрачности. Необходимо установить и наказать ответственных», — сказано в заявлении.

Напомним, после проведенных исследований, немецкие специалисты выяснили, каким веществом отравили Алексея Навального.

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