Как протесты в Беларуси и обвал белорусского рубля отразятся на курсах валют в Украине

Продолжающиеся в Беларуси массовые протесты уже заметно влияют на экономическую и финансовую ситуацию в этой стране. Да и некоторые зарубежные инвесторы уже заявляют о готовности уходить с белорусского рынка вместе со своими деньгами. В этих условиях существенно девальвирует белорусский рубль. Нынешняя неделя началась с очередного снижения его курса. В частности, в понедельник, 24 августа, стоимость рубля к евро снизилась на 1%, до 3,01 руб., а по отношению к доллару падение оказалось еще сильнее — на 2%, до 2,53 руб. Причем белорусский рубль девальвирует не только по отношению к доллару и евро, но также и к гривне. По данным Национального банка Украины, по состоянию на 25 августа 1 белорусский рубль стоит 10,86 грн. Для сравнения: в октябре 2019 года за рубль давали 12,3 грн, а всего месяц назад, 25 июля, — 11,68 грн. Правительство Лукашенко, стремясь удержать курс рубля, уже ввело целый ряд финансовых ограничений. В частности, негласно снижены лимиты продажи населению иностранной валюты, что тут же привело к ее дефициту, очередям в обменниках и паническим настроениям среди белорусов. Население также скупает валюту на фоне слухов о том, что власти рассматривают возможность заморозки вкладов и введения запрета на валютные операции без разрешения КГБ.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в одном из государственных банков Беларуси, клиенты этого финучреждения не смогли снять со своих счетов около 2,5 млн долларов, потому что в банковском хранилище находятся лишь 100 тысяч долларов. Слабость национальной валюты свидетельствует о приближении финансового кризиса и затрудняет обслуживание кредитов, делая проценты дороже. А ведь до конца нынешнего года Минск должен выплатить только по процентам 2,5 млрд долларов.

Рейтинговое агентство Fitch также спрогнозировало усиление давления на белорусский рубль по мере дальнейшего обострения политической обстановки, которая неизбежно негативно повлияет на экономику страны. Эксперты Fitch также предупредили, что обвал местного рубля еще сильнее ударит по сильно долларизированному финансовому сектору Беларуси и еще больше уменьшит резервы центробанка.

Но в нынешних условиях многих украинцев в первую очередь волнуют вопросы, как будет развиваться ситуация на белорусском финансовом рынке в условиях массовых протестов и окажет ли она какое-то влияние на украинскую экономику?

«Емкость белорусского финансового рынка в сравнении с показателями у соседей небольшая, поэтому практически любую «качку» на нем можно взять под контроль, если это требуется и соответствует целям финансовой политики руководства страны, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Естественно, что политическая нестабильность не способствует росту привлекательности белорусских активов, а отсутствие понимания, по какому именно сценарию будет развиваться ситуация далее, полностью «отсекает» рынок от роста.

Логично, что в таких условиях заметно вырос спрос населения на наличную валюту. Курс доллара США растет, что толкает людей к обмену рублей на иностранную валюту. Спрос на доллары подогревают и постоянно появляющиеся слухи о заморозке вкладов. Национальный банк Республики Беларусь решил эту проблему по-своему и ввел ограничения на поддержку текущей ликвидности банкам в период до 15 сентября. Это делается для сокращения давления на внутренний валютный рынок, говоря проще, — для поддержки курса национальной валюты. За месяц курс доллара к белорусскому рублю вырос более чем на 7%.

Подобный локальный интерес населения к валюте в белорусской экономике — явление не редкое. Такое уже наблюдалось в марте текущего года, например, но за пару дней все утихло.

Влияние белорусских происшествий на украинский фондовый рынок сглажено. Все-таки емкость финансовых площадок в обоих случаях небольшая, и ее легко контролировать. На курс гривни новости из Беларуси тоже вряд ли окажут сколько-нибудь заметное влияние.



А вот на отечественный топливный рынок события в Беларуси могут оказать некоторое воздействие. Скорее всего, у Мозырского НПЗ, являющегося основным поставщиком белорусского горючего в нашу страну, есть запасы топлива для продолжения поставок. Но если забастовки продолжатся и приобретут более массовый характер, то у завода действительно начнутся проблемы с производством нефтепродуктов. Украина может «точечно» закупать топливо для текущих нужд в других источниках, пока ситуация у белорусских производителей не выравняется, но это предполагает рост цен для розничных потребителей на 2−5%", — отметил аналитик.

Кстати, на прошлой неделе произошло некоторое снижение курса гривни по отношению к доллару и евро. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверяет, что до конца года курс доллара не выйдет за пределы 29 гривен.

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