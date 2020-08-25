Самый популярный предмет в Гарварде – гедоника — наука о стремлении к счастью, — Дмитрий Чекалкин

Пандемия коронавируса коснулась практически всех сфер жизни и, конечно, рынка труда. Многие люди лишились работы и прежних заработков. И, наверное, нет сейчас такой семьи, где бы не обсуждалась тема, как зарабатывать в новых реалиях. При этом хотелось бы, чтобы работа была интересной, ведь ей человек посвящает немалую часть своей жизни. Хороший совет по этому поводу когда-то дал Стив Джобс: «Если вы еще не нашли своего дела, ищите, не останавливайтесь. Как бывает со всеми сердечными делами, вы узнаете, когда найдете». О том, какие профессии будут востребованы уже в ближайшем будущем, в проекте «Мир после пандемии» рассказывает известный шоумен, теле- и радиоведущий Дмитрий Чекалкин.

«Работая дистанционно, сотрудники стали лучше выглядеть»

— Дмитрий, сколько профессий вы сменили за свою жизнь?

— Более двадцати. Я был слесарем, водителем, военным переводчиком, преподавателем, писал учебники, составлял словари, являлся топ-менеджером, президентом двух телерадиокампаний, турагентом, политконсультантом, политтехнологом, радио- и телеведущим, актером, основателем интернет-ресурсов… На протяжении двадцати лет также занимаюсь организацией и ведением различных праздников, поздравлением именинников. За эти годы разыграл и поздравил более 25 тысяч человек.

— Вы в тренде, так как, по прогнозам специалистов, в меняющемся мире будущее за слэш-карьерой. То есть человек, владеющий несколькими профессиями, будет более стрессоустойчив. Зарабатывать ведь можно и посредством хобби.

— Есть же такой чудесный принцип: превратите свое хобби в профессию — и вам ни одного дня не придется работать. Я всегда занимался любимым делом, это было связано с коммуникациями, знанием иностранных языков. Много путешествовал, треть своей жизни провел в командировках, и из каждой поездки пытался привезти продуктивные идеи. Из Израиля, например, привез розыгрыш именинников. Почерпнув интересное, новое в США, Англии, Италии, арабских странах, все это пытался внедрить у нас. Предмет не падает, как говорили древние, пока не теряет скорости движения. А скорость движения — это всегда новые концепты, идеи, подходы, люди…

— В связи с карантином во многих сферах стали работать на удаленке. Сотрудники этому возрадовались, но зарубежные ученые создали модель человека, который трудился бы дома за компьютером всю оставшуюся жизнь, и картина получилась весьма печальной. Лишний вес, бледная тусклая кожа, темные круги под глазами…

— Я все же придерживаюсь противоположной точки зрения и сужу по своему опыту. Пандемия показала, что практически всю работу, которую раньше люди делали в офисе, они могут делать удаленно. Прежде сотрудники тратили по два часа на дорогу. А сейчас сколько времени экономится! Кроме того, пробки на дорогах, толкучка в общественном транспорте не лучшее времяпрепровождение для психики. И вот, когда мы собираемся в офисе раз в две-три недели, я вижу, что сотрудники стали лучше выглядеть. У них сейчас больше времени на отдых на природе, на занятия спортом. Подтянутые, спортивные — приятно посмотреть. Поэтому я за удаленную работу. Если бы не было такого форс-мажора, мы бы и не поняли, насколько условно присутствие сотрудников в офисе.

«Каждый день не может быть хорошим, но есть что-то хорошее в каждом дне»

— Читала, что самым перспективным направлением на рынке труда станет ИИ (искусственный интеллект. — Авт.). И одна из самых востребованных профессий — дизайнер дополненной реальности. Это просто фантастика: находясь дома, можно «сфотографироваться», к примеру, на фоне Эйфелевой башни.

— Или провести торжество в компании голливудского актера, используя его голографическое изображение на сцене. Это возможно уже сейчас. Также можно воссоздать атмосферу Венеции либо любой точки мира, где хотел бы оказаться именинник.

— В числе перспективных называют и профессию телехирурга. Но сложно представить, как можно оперировать на расстоянии.

— Думаю, речь идет о том, что мировое светило будет дистанционно руководить операцией, а делать ее будут местные врачи.

— Еще после пандемии прогнозируют востребованность кризис-менеджеров, организаторов трансляций концертов и экспертов по оцифровке бизнеса, которые будут создавать в организациях банки данных.

— Да, все это так. Но знаете, какой предмет сегодня самый популярный среди студентов в Гарвардском университете? Нет, это не финансовая аналитика и не дисциплины, связанные с искусственным интеллектом. Причем лекции по этому предмету являются самыми посещаемыми уже десять лет.

— Интригуете.

— Речь идет о гедонике — науке о стремлении к счастью. Преподает ее израильский профессор, психолог Таль Бен Шахар. Он рассказывает, как жить так, чтобы получать удовольствие от каждого прожитого дня. Например, о том, что счастье можно найти внутри себя и невозможно где-либо еще, что оно прежде всего в гармонии человека с самим собой, а мера человеческого счастья в силе любви к жизни. И чтобы настроить себя на позитив, предлагает формулу: «Не тот благодарен, кто счастлив, а счастлив тот, кто благодарен». Таль Бен Шахар рекомендует начинать и заканчивать день благодарностью. Вообще, у него много полезных советов. К примеру, он говорит, что счастье — не покоренная вершина, а наполненный ожиданиями путь к ней, что каждый день не может быть хорошим, но есть что-то хорошее в каждом дне.

«Все мы в этом мире, как говорится, с кратким рабочим визитом»

— Какие профессии, с вашей точки зрения, могут уйти в прошлое?

— Автоматизация процессов неизбежно приведет к сокращению персонала на производствах. Думаю, существенные изменения ждут и образовательную сферу. Если в Гарвардском университете сегодня есть выдающиеся преподаватели и их курсы можно перевести на другие языки, то потребность в сотнях преподавателей на местах может отпасть.

— Будут ли востребованы специалисты туристической сферы?

— Несмотря ни на что, эта сфера будет развиваться, так как у людей появится больше свободного времени и его нужно чем-то занять. Но в связи с тем, что все больше туристов осваивают иностранные языки и чувствуют себя гораздо более уверенно за границей, им все меньше нужны услуги туроператоров и турагентов. Они могут себе сами зарезервировать виллу или номер в отеле, авиабилеты. Думаю, на плаву останутся те туроператоры, которые являются гуру в этой сфере и смогут предложить туристам что-то особенное, крафтовое, авторское.

— В нашей жизни станет еще больше онлайн-общения или оно надоест?

— Безусловно, личный живой контакт ничем не заменишь. Но в рамках социального дистанцирования онлайн-формат — это альтернатива.

— Что должно понять человечество и каждый из нас в столь непростое время?

— То, что, увеличивая количество добра, мы уменьшаем количество зла, что нужно бороться с невежеством, от которого происходят распространение болезней и прочие беды. Я люблю цитировать формулу: «Невежество плюс бедность порождают преступления. Невежество плюс свобода приводят к хаосу и анархии. Невежество плюс деньги дают коррупцию. Невежество плюс власть — тиранию». Хочется, чтобы общество было более просвещенным и цивилизованным.

— Что вы пожелали бы читателям «ФАКТАМ» в столь непростое время?

— Наслаждаться каждым прожитым днем, поскольку, по статистике, мы живем один раз и прожитый день не воротишь. Все мы в этом мире, как говорится, с кратким рабочим визитом.

Ранее известный украинский композитор и пианист Евгений Хмара, рассуждая о мире после пандемии, сказал, что виртуальный мир может стать реальнее, чем настоящий.

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