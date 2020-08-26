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Байден пообещал Украине летальное вооружение и прекращение путинской агрессии
Согласившийся участвовать в выборах президента США от Демократической партии Джо Байден обещает в случае своей победы работать над предоставлением Украине летального вооружения.
Об этом говорится в его приветственном обращении по случаю 29 годовщины независимости Украины, опубликованном на странице избирательной кампании, пишет «Голос Америки».
«Как президент, я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убеждает, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение — одновременно призывая Украины проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха», — сказал Байден в обращении.
Как известно, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом страны, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине смертоносное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые установки Джавелин, Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.
О важности поддержки Украины в День независимости также отметили республиканские политики. В частности, об этом в своем обращении вспомнил сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман.
«Сегодня я поздравляю вашу отвагу и преданность в усилиях стать в один ряд с демократическими странами мира. Защитить себя от российской агрессии и быть преданными проведению критически важных правительственных реформ. Как сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате, я горд поддержать эти усилия и возглавить работу Сената по предоставлению дополнительной помощи Украине», — отметил сенатор Портман.
Напомним, Администрация Дональда Трампа положительно относится к увеличению поставок Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год, такое решение приняли обе палаты Конгресса США.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на выборах 3 ноября 2020 года Джо Байден и кандидат на пост вице-президента Камала Харрис будут бороться за Белый дом с республиканцами Дональдом Трампом и Майком Пенсом.14
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