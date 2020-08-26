Что будет с ценами на украинских АЗС, если прекратятся поставки топлива из Беларуси

В последнее время стоимость горючего на заправках медленно, но уверенно идет вверх. В частности, за неделю, с 18 августа, бензин подорожал в среднем на 16 копеек, дизтопливо — на 15 копеек, а сжиженный газ — на 8 копеек. По состоянию на 26 августа стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 23,08 грн за литр, дизтоплива — 22,50 грн, сжиженного газа — 11,95 грн. Такая ситуация наблюдается на фоне усиления слухов о возможном сокращении поставок горючего из Беларуси в связи с проходящими там акциями протеста и забастовками. Кроме того, правительство вновь ввело заградительные пошлины на трубопроводные поставки топлива из России. Давайте разберемся, что же происходит и как могут измениться цены на заправках.

Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг рынка в связи с возможным уменьшением объемов поставок топлива из Беларуси

Эксперты отмечают, что сейчас мы наблюдаем сезонные колебания цен на заправках и никаких серьезных потрясений не происходит. Однако не стоит забывать, что большие объемы горючего Украина покупает в Беларуси, где сейчас довольно нестабильная политическая ситуация. В частности, за семь месяцев 2020 года доля белорусских НПЗ в поставках бензинов составила 47% (596 тыс. тонн), а дизельного топлива — 25,8% (1,066 млн тонн).

Видимо, поэтому Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усиливает мониторинг рынка в связи с возможным уменьшением объемов поставок топлива из Беларуси, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В комитете отметили, что доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Беларуси, является «весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо». АМКУ также предостерег участников топливного рынка от совершения антиконкурентных практик, таких как создание искусственного дефицита топлива, необоснованное повышение оптовых и розничных цен и создание барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

Еще один сюрприз сделал Кабинет министров Украины, утвердив постановление № 719 о введении специальных пошлин на импорт дизтоплива, сжиженного газа и угля. В частности, до конца года поставляемое по трубопроводу из России дизельное топливо облагается спецпошлиной в размере 4% от таможенной стоимости, сжиженный газ — 3%. Но самое интересное, что совсем недавно, в июне, Окружной административный суд Киева по иску трех импортеров признал противоправным аналогичное постановление Кабмина — № 624. А 4 августа суд отклонил апелляцию Кабмина, и решение об отмене пошлин вступило в силу. Однако правительство решило «наступить на те же грабли» и приняло новое, но аналогичное постановление.

«У нас есть возможность заместить поставляемые из Беларуси объемы нефтепродуктов»

Прокомментировать ситуацию, сложившуюся на отечественном топливном рынке, «ФАКТЫ» попросили директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

— Что сейчас происходит с поставками белорусского топлива и как будет развиваться ситуация в случае их прекращения?

— Поставки белорусского топлива пока продолжаются в штатном режиме, без каких-либо изменений или сбоев. Я постоянно общаюсь с руководством самого крупного в стране Мозырского НПЗ и там уверены, что никаких проблем с производством и поставками горючего не предвидится. Да, есть группа рабочих, которая принимает участие в акциях протеста, но на деятельности предприятия это никак не отражается.

Хочу отметить, что даже если, гипотетически, поставки белорусского горючего в Украину приостановятся, серьезных потрясений для отечественного топливного рынка не ожидается. У нас есть возможность заместить эти объемы нефтепродуктов. Прежде всего это увеличение поставок из России. Подобная ситуация уже была в начале нынешнего года, когда белорусы с россиянами не могли договориться по стоимости нефти. Тогда белорусские поставки топлива в Украину снизились в два раза. Недостающий объем был замещен преимущественно российским продуктом, а также выросли поставки нефтепродуктов по морю и увеличилось производство на украинских НПЗ.

У нас есть резервы и альтернативные источники поставок, хотя объем белорусского топлива на нашем рынке довольно существенный. Это 25−30% дизельного топлива. Да, в случае прекращения поставок из Беларуси на нашем рынке будет в течение двух-трех недель наблюдаться определенная турбулентность, но после перестройки бизнеса на новый ритм поставок ситуация нормализуется. Я не исключаю, что в опте литр топлива может подорожать копеек на 50 или даже на гривню в связи с изменением поставщиков, но на розничной цене горючего это может даже не отразиться.

Например, в пошлом году, когда ввели пошлину на трубопроводные поставки российского топлива и они прекратились, оптовые цены выросли довольно существенно, однако цены на АЗС остались стабильными и розничный потребитель этого даже не заметил. Правда, тогда маржа у трейдеров была побольше, чем сейчас, то есть был больший запас прочности. Но, думаю, в случае перебоев с поставками белорусского горючего существенных колебаний цен на заправках все же не произойдет.

«Поставщики как не использовали трубопровод для поставок больших партий горючего, так и не будут его использовать»

— Как повлияет на цены новое постановление Кабмина о введении пошлин на трубопроводные поставки дизтоплива и сжиженного газа из России?

— По сути, ничего не изменилось. Предыдущее постановление о введении пошлин было оспорено в суде и признано незаконным. Кабмин выполнил решение суда, постановление аннулировал, но тут же принял другое, аналогичное, с теми же юридическими нарушениями. Таким образом, на рынке ничего не изменилось. Поставщики как не использовали трубопровод для поставок больших партий горючего, так и не будут его использовать, ведь за счет пошлин такое топливо оказывается неконкурентно дорогим.

Во всей этой истории смущает один нюанс. Суд признает постановление незаконным, а правительство тут же принимает новое аналогичное постановление, которое, скорее всего, также будет признано судом незаконным, на тех же основаниях. Трудно понять логику таких действий и отношение высшего органа исполнительной власти к украинским законам. Ладно, хотите вы вводить пошлины, так сделайте это юридически грамотно!

Ведь импортеры, которые в пошлом году заплатили эту пошлину, сейчас имеют все основания требовать компенсации, раз постановление, а значит, и сами пошлины незаконны. И эту компенсацию, то есть возврат импортерам незаконно уплаченных пошлин, государство обеспечит, причем за счет госбюджета. Новое постановление, скорее всего, тоже будет оспорено в суде, и за него снова придется заплатить из госбюджета компенсацию поставщикам. В итоге никаких доходов от введения пошлин государство не получает.

Кроме того, постановление не достигло главной цели. Поставки топлива из России не уменьшились, а по сжиженному газу — даже выросли. При этом стоимость сжиженного газа тоже поднялась. Хотя дизельного топлива мы стали больше завозить морским путем, да и внутреннее производство выросло. Но это связано не с введением пошлины, а исключительно с деятельностью определенной бизнес-структуры, которая после президентских выборов и смены власти стала более активно работать на топливном рынке Украины.

Еще раз подчеркну: после повторного введения пошлины на трубопроводные поставки топлива из России ничего не изменится. Цены останутся стабильными, так как рынок уже давно адаптировался к этим условиям, — подытожил Куюн.

Стоит отметить, что в связи с протестами в Беларуси курс национальной валюты этой страны резко пошел вниз. Однако, по мнению экспертов, девальвация белорусского рубля не отразится на экономике и финансовой системе Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter