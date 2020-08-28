Доллар и евро начали дорожать: в чем причина

Как прогнозировали некоторые эксперты, курсы доллара и евро вновь пошли вверх. Со среды, 26 августа, американская и европейская валюта подорожала на 2 копейки. Так, 28 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,46 грн за доллар и 32,43 грн за евро. Снижение курса гривни на 10−15 копеек наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,36 грн, купить — по 27,61 грн; евро — сдать по 32,12 грн, купить — по 32,60 грн. В Министерстве экономики прогнозируют, что до конца года курс гривни заметно снизится. Однако некоторые эксперты уверены, что у национальной валюты есть потенциал для стабилизации и роста.

«НБУ фактически удержал курс доллара от падения»

«На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,5%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,36−27,38 грн до 27,50−27,52 грн (+0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 27,30−27,57 грн до 27,35−27,59 грн (+0,2% - +0,1%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках — около 27,4- 27,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Любопытно, что к нынешнему снижению курса гривни приложил руку… Нацбанк.

«После того как НБУ вчера фактически удержал курс доллара от падения, в четверг по результатам торгов на межбанковском валютном рынке Украины американская валюта продолжила укрепляться относительно гривни, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Единая европейская валюта сохранила свои позиции. Нацбанк в торгах по ней участия не принимал. В первой половине дня предложение валюты незначительно превышало спрос, но позже ситуация изменилась и доллар укрепил свои позиции благодаря «игре на повышение» нескольких участников торгов на низких объемах рынка. Сессия закрылась ростом доллара до отметки в 27,50 грн за доллар, курс евро остался без изменений на уровне 32,47 грн.

Минфин не выходил с размещением облигаций внутреннего государственного займа. Но новости приходят из реального сектора экономики: по льготной программе кредитования малого и среднего бизнеса «0−5-7−9%» уже выдано 5,5 млрд гривен. Причем, как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, до 20% этой суммы было выделено на инвестиционные цели. До конца года объем программы составит порядка 9 млрд грн.

На мировых рынках индекс доллара вновь изменил направление с падения на рост от минимумов 2018 года. Первопричиной послужило выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, в котором он достаточно четко задал тон на укрепление доллара. Евро против доллара устремился к нижней границе ценового коридора — 1,1734 доллара за евро. При дальнейшем укреплении доллара в этой валютной паре евро ослабнет до 1,1690 доллара.

До конца августа ожидаю, что курс доллара к гривне будет находиться в диапазоне 27,25−27,58 грн, а курс евро к гривне — в пределах 32,35−33,15 грн", — считает Гойлов.

«У нас мог бы быть стабильный курс возле отметки 25 гривен за доллар, как это было летом»

Стоит отметить, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало свой новый прогноз социально-экономического развития Украины на 2021−2023 годы. Согласно этому документу, по итогам 2010 года прогнозируется среднегодовой курс национальной валюты на уровне 27 грн за доллар. Согласно предыдущему прогнозу этот показатель составлял 29,5 грн за доллар. При этом ожидается, что на конец нынешнего года доллар будет стоить 28,3 грн.

Однако некоторые эксперты считают, что у национальной валюты есть потенциал для стабилизации и ее курс может быть гораздо выше, чем сейчас.

«У нас мог бы быть стабильный курс у отметки 25 гривен за доллар, как это было летом, — сообщил на пресс-конференции ГолосUA глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. — Но когда из уст президента Украины звучат слова, которые, очевидно, ему нашептали, что ничего плохого, если у нас курс будет 30 гривен за доллар, знаете, это уже очень серьезный и плохой сигнал для участников рынка. Он означает, что даже назначение нового главы НБУ, наверное, происходило с учетом того, выполнит ли он это задание по курсу в 30 грн. Если такую логику продолжать, то еще лучше, чтобы курс доллара был 35 грн, а еще лучше — 40 грн, а 50 грн — вообще супер. Я понимаю, кто нашептывал президенту такие цели. Конечно, это небольшая группа наших крупных экспортеров. Конечно, для них, чем дороже иностранная валюта, тем лучше, потому что у них валютная выручка, а затраты на производство гривневые.

Но я считаю, что есть все условия для стабильности курса и недопущения девальвации. Экспорт упал на 7%, а импорт — еще больше, на 15%. У нас довольно неплохой прямой валютный приток в Украину. Все еще неплохой приток валюты от наших трудовых мигрантов. Он меньше, чем в прошлом году, но он есть. Существует приток валюты от разных международных доноров. От кредиторов — ЕС, МВФ, Всемирного банка, правительств многих стран. И в итоге мы имеем положительный сведенный баланс, который и позволяет обеспечивать стабильный курс гривни. При этом у нас рекордные золотовалютные резервы НБУ. Курс должен быть стабильным.

Необходимо определить: правительство и Нацбанк ведут экономическую политику или они плывут за результатами и последствиями. Если бы у нас была курсовая политика, которая обозначена в законах, например, в законе о Национальном банке, мы бы не обсуждали каждый год одну и ту же ситуацию: почему девальвирует гривня, в чьих это интересах и как нам жить в этих условиях", — подытожил Андрей Новак.

Стоит отметить, что в связи с протестами в Беларуси курс национальной валюты этой страны резко пошел вниз. Однако, по мнению экспертов, девальвация белорусского рубля не отразится на экономике и финансовой системе Украины.

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