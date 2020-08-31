Доллар и евро продолжают дорожать: каким будет курс через неделю

Рост курсов иностранных валют, начавшийся на прошлой неделе, продолжился и после выходных. С пятницы, 28 августа, американская валюта подорожала на 2 копейки, а европейская — сразу на 30 копеек. Так, 31 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,48 грн за доллар и 32,73 грн за евро. Снижение курса гривни продолжилось и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,37 грн, купить — по 27,61 грн; евро — сдать по 32,26 грн, купить — по 32,77 грн.

«За прошедшую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне практически не изменился, в других же сегментах валютного рынка доллар вырос на 0,3−0,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,48 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,43—27,46 грн до 27,53—27,56 грн (+0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю поднялись с 27,31—27,56 грн до 27,40—27,63 грн (+0,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

В понедельник в ходе торгов на межбанке рост доллара к гривне продолжился. На валютный рынок действуют два основных фактора: завершение периода возмещения экспортерам НДС и последний день месяца. Участникам валютного рынка надо закрыть обязательства перед контрагентами, в ходе торгов может наблюдаться повышенная волатильность на объемах выше средних.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6−27,7 грн, а наличный доллар в банках -около 27,5−27,7 грн", — говорит Иосуб.

Хотя некоторые эксперты прогнозируют более высокий курс национальной валюты.

«Курс украинской гривни по-прежнему меняется не сильно, торгуясь вблизи 27,5 грн за доллар — на отметке 27,48 грн, — рассказал «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Андрей Войткив. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что промышленное производство Украины в июле показало рост на 1,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца. По словам главы украинского правительства, из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промпроизводство все еще демонстрирует падение по сравнению с прошлым годом. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что в стране начался устойчивый тренд на рост.

Также в июле вырос и размер средней зарплаты в стране. Средняя реальная зарплата превысила докризисный уровень и составила 11,6 тысячи гривен, что эквивалентно 422 долларам. Как ожидают украинские власти, в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен, или 545 долларов по текущему курсу.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит сохранять относительную стабильность и вряд ли отойдет далеко от отметки 27,5 грн за доллар", — считает эксперт.

Стоит отметить, что в связи с протестами в Беларуси курс национальной валюты этой страны резко пошел вниз. Однако, по мнению экспертов, девальвация белорусского рубля не отразится на экономике и финансовой системе Украины.

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