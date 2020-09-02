Курс евро превысил психологическую отметку в 33 гривни: что будет дальше

Нынешняя неделя началась со снижения курса гривни к основным валютам, и к среде темпы девальвации украинских денег только ускорились. С понедельника, 31 августа, американская валюта подорожала на 12 копеек, а европейская — сразу на 35 копеек, превысив психологическую отметку 33 гривни за евро. Так, 2 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 27,60 грн за доллар и 33,07 грн за евро. Падение стоимости гривни наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,46 грн, купить — по 27,69 грн; евро — сдать по 32,48 грн, купить — по 33,02 грн. Эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию национальной валюты.

«За неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,8%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,39 грн до 27,60 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,38 — 27,40 грн до 27,59 — 27,61 грн (+0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,31 — 27,57 грн до 27,47 — 27,68 грн (+0,6% - +0,4%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы за январь-июль 2020 года составил 6,287 млрд долларов. Это на 5,6% или на 355 млн долларов меньше, чем годом ранее (6,642 млрд долларов). В июле 2020 года объем переводов был 922 млн долларов, что на 13,5% или на 144 млн долларов меньше, чем годом ранее (1066 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года неформальными каналами, по данным регулятора, в Украину было переведено 248 млн долларов.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6 — 27,8 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Продажа Минфином государственных ценных бумаг пока не оказала положительного влияния на рынок.

«В первый день осени тренд конца лета продолжился и украинская гривня немного девальвировала, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Справедливости ради стоит отметить, что на постсоветском пространстве наша национальная валюта оказалась самой стабильной в летний период. Вчерашние торги закрылись на отметке в 27,59 грн за доллар, курс евро вырос до уровня в 33,04 грн.

Вчера прошел аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Участникам рынка были предложены гособлигации со сроком обращения 238 и 392 дня (8 и 13 месяцев). По итогам аукциона в бюджет было привлечено 2,83 млрд гривен при средневзвешенной доходности в 9,29%. Минфин Украины отметил заявки на покупку только 6-месячных облигаций, краткосрочные рынку и вовсе не были предложены. Последние пользуются особой популярностью у банков, поэтому активного спроса на гривню не проявилось. Также на межбанковский валютный рынок влияет возмещенный экспортерам НДС — они не испытывают дефицита гривни и не спешат продавать валюту, лишь иностранные «дочки» этих компаний выходят с покупками валюты для вывода дивидендов. Все указанные факторы будут работать и сегодня.

Государственные банки списали 26 млрд гривен, данные НБУ за июль 2020 года выявили сумму «неработающих» кредитов в 63 млрд грн. Наибольший объем задолженности приходится на предприятия по производству химических веществ и продуктов, металлургическую отрасль, а также оптовую и розничную торговлю.

Курс доллара к гривне находится в ценовом коридоре 27,25 — 27,58 грн. Если сегодня доллар закрепится выше 27,58, то украинская валюта упадет до 27,65 грн за доллар. В противном случае национальная валюта укрепится к уровню 27,40 гривен за доллар. Курс евро к гривне ожидается в пределах 32,35 — 33,15 грн", — считает аналитик.

Влияние на курс гривни может оказать и пересмотр Нацбанком учетной ставки.

«Курс украинской гривни в среду, 2 сентября, торгуется на уровне 27,62 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после того, как Украина накануне погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов, а также 400 млн долларов процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020—2027 годах. Однако уже сегодня необходимо погасить не менее большую сумму гривневых ОВГЗ, и ожидание поступления гривни на счета будет давить на курс. Остаток валютных платежей по государственному долгу к концу года составляет около 1,6 млрд долларов.

Позитивной новостью для гривни стало заявление НАК «Нафтогаз Украины» о том, что наша страна накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах — более 24 млрд кубометров. И этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 млрд кубометров. Вчерашнее размещение ОВГЗ также будет отыгрываться рынком. Также уже 3 сентября НБУ примет решение по учетной ставке. Если ставка изменится, то это может оказать сильное влияние на рынок.

Кроме того, рекордные заражения Covid-19 и летальность, загруженность больниц — все усиливает опасения удара по деловой активности в стране. Повышение минимальной зарплаты пока еще не отразилось на рынке, поскольку ликвидность не вышла на валютные площадки.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит торговаться в нешироком диапазоне — 27,55 — 27,65 гривни за доллар. В целом сохраняем девальвационные ожидания", — подытожил Андрей Шевчишин.

Стоит напомнить, что с 1 сентября в Украине повышена месячная минимальная зарплата на 277 гривен, с 4 723 до 5 000 грн, а почасовая зарплата увеличивается с 28,31 до 29,2 грн. Как следствие, в сентябре вырастет и минимальная пенсия. Теперь она будет составлять 2000 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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