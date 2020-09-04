Доллар подорожал, а евро подешевел: что будет с курсом на следующей неделе

Если всю первую половину нынешней недели гривня обесценивалась по отношению ко всем основным валютам, то к концу недели ситуация изменилась. Со среды, 2 сентября, американская валюта подорожала на 9 копеек, а европейская резко подешевела, сразу на 34 копейки, вновь опустившись ниже психологической отметки 33 гривни за евро. Так, 4 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 27,69 грн за доллар и 32,73 грн за евро. На наличном валютном рынке курс гривни к евро также укрепился, а вот к доллару снизился. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,56 грн, купить — по 27,79 грн; евро — сдать по 32,39 грн, купить — по 32,86 грн. Однако эксперты считают, что по отношению к доллару гривня будет и дальше девальвировать.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,9%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,39 грн до 27,69 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,50−27,52 грн до 27,67- 27,69 грн (+0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю подскочили с 27,36−27,59 грн до 27,54−27,76 грн (+0,7%/+0,6%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки.

Важно, что НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%. «Показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о восстановлении потребительского спроса, которое, вероятно, будет продолжаться и в ближайшие месяцы. Постепенное выздоровление мировой экономики от коронакризиса и низкая база сравнения создаст почву для вхождения инфляции в целевой диапазон до конца года», — сказал глава НБУ Кирилл Шевченко. По его словам, ставка в 6% должна обеспечить баланс между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Но в случае негативного влияния коронавируса на внутренний спрос и деловую активность НБУ будет готов придать экономике дополнительный импульс.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8−27,9 грн, а наличный доллар в банках — около 27,7−27,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

О важности сохранения Нацбанком низкой учетной ставки говорят и другие эксперты.

«Курс гривни в пятницу, 4 сентября, по цене продажи повысился до 27,74 грн за доллар, после того как Нацбанк Украины сохранил учетную ставку в 6% годовых, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Кроме того, регулятор заявил, что ожидает прибытия оценочной миссии Международного валютного фонда в Киев в ближайшее время. МВФ ранее одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Второй ожидается до конца года.

Валютный рынок в отношении транша МВФ настроен более скептически. Но в целом, после выплат по внешним обязательствам в начале сентября, долговая нагрузка значительно снизилась. Вместе с тим проблемным местом остается дефицит бюджета и торгового баланса, что требует дополнительного финансирования, а в текущих условиях сделать это будет проблематично. Эмиссия гривни может усилить давление на курс.

Также важна информации о возможных валютных поступлениях от экспорта, в частности сельхозпродукции. НБУ сохраняет прогноз урожая зерновых культур в стране в 2020 году на уровне 72 млн тонн. При этом в августе профильное министерство ухудшило прогноз по урожаю до 70 млн тонн с 72,1 млн из-за погодных условий. Помимо этого, регулятор не видит оснований для изменения прогноза платежного баланса страны на второе полугодие, так как несколько переоценил влияние кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и денежные переводы украинцев из-за границы.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства прогнозирует курс гривни на конец текущего и следующий год вблизи 28 гривен за доллар. Вероятно, в ближайшее время на фоне словесных интервенций правительства и НБУ гривня продолжит скользить в сторону отметки 28 грн за доллар и закроет текущую неделю в диапазоне 27,6−27,8 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Однако есть и другие факторы, влияющие на курсовую стабильность национальной валюты.

«На межбанковском рынке Украины торги вчера прошли в борьбе за удержание курса национальной валюты, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Государственный «Укргазбанк» продавал доллары по пиковым котировкам торговой сессии, затем курс доллара незначительно снизился, но вечером на малых объемах спекулянтам снова удалось ослабить гривню. НБУ пока не принимает участия в торгах. Межбанк закрылся вчера на уровне в 27,7 грн за доллар, а курс единой европейской валюты поднялся до отметки 32,81 грн.

Минфин Украины 1 сентября провел самый крупный транш по внешним обязательствам за 2020 год, по которому было выплачено 2,1 млрд долларов. На следующей неделе, во вторник, планируется размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения три месяца. Так как они пользуются популярностью у банков, спрос на гривню в этот день будет повышенным.

НБУ оставил вчера учетную ставку на уровне 6%, но допускает ее дальнейшее снижение в будущем. При уменьшении ставки падает доходность ОВГЗ, что может вызвать их распродажу нерезидентами. Международное агентство Fitch Ratings сегодня опубликует кредитный рейтинг Украины и даст прогноз на будущее. Эта оценка повлияет на спрос нерезидентов на украинские ОВГЗ и евробонды, опосредованно это окажет на предстоящей неделе влияние и на курс национальной валюты.

Курс доллара к гривне останется в ценовом коридоре 27,45−27,80 грн. При росте доллара США к психологически важной отметке 28 грн НБУ начнет выходить на рынок с его продажами. Вполне возможно, Нацбанк проведет валютную интервенцию уже сегодня. Курс евро к гривне на следующей неделе будет находиться в пределах 32,35−33,15 грн", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае

невыполнения клиентом условий и тому подобное.

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