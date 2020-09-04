Шмыгаль назвал «оптимистичный» курс доллара, на котором будут строить бюджет-2021

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1 $. При этом в последнее время доллар продолжает дорожать.

Как заявил в эфире телеканала «Украина 24» премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2021 году курс будет держаться стабильно, что даст уверенность гражданам и инвесторам.

«Курс валют закладывается в районе 29 гривен, он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 гривен в этом году», — утверждает Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что курс евро уже превысил психологическую отметку в 33 грн. По мнению экспертов, для гривни в целом сохраняем девальвационные ожидания.

При этом резкое падение начала белорусская валюта, что связано продолжающимися в стране акциями протеста.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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