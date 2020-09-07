Когда доллар будет стоить дороже 28 гривен: прогноз

За прошедшие выходные ситуация на валютном рынке особо не изменилась: курсы доллара и евро продолжают расти. С пятницы, 4 сентября, американская валюта подорожала на 4 копейки, а европейская — на 13 копеек. Так, 7 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 27,73 грн за доллар и 32,86 грн за евро. Курс гривни продолжает снижаться и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,58 грн, купить — по 27,81 грн; евро — сдать по 32,40 грн, купить — по 32,87 грн.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос, достигнув отметки 27,75 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Общий недельный прирост составил порядка 25 копеек. Гривня снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривня просела в цене на 30 копеек, добравшись до отметки в 27,80 грн.

На открытии торгов в понедельник гривня удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. До максимумов текущего года гривне осталось всего 15 копеек. Учитывая отсутствие новостей на рынке, пройти эту отметку будет сложно.

В то же время, если курс сможет пройти этот уровень и подняться выше 28 грн, то на рынке может начаться небольшой ажиотаж, что может повысить котировки до 28,50 грн за доллар. В паре с евро у гривни аналогичные позиции. Национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33 гривен за евро", — прогнозирует Пархоменко.

По мнению экспертов, на курс национальной валюты может оказать влияние формирование правительством государственного бюджета на следующий год.

«Курс гривни в понедельник, 7 сентября, снизился до отметки 27,82 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что правительство Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2021 год рост ВВП на уровне 4,7%, около 6% дефицит бюджета и курс 29 гривен за доллар. Закладываемый в бюджет курс немного оптимистичнее, чем предполагался в этом году, — 29,5 грн за доллар, но все же существенно ниже текущих уровней.

Еще одним фактором влияния на курс стала новость о том, что программа портфельных государственных гарантий в Украине в будущем году должна быть расширена с 5 до 10 млрд гривен, то есть со 180 до 360 млн долларов.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит откатываться в диапазон 27,7−27,8 грн за доллар, где будет находиться до размещения облигаций внутреннего государственного займа 8 сентября", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.



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