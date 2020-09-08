Популярная ведущая информационной программы ТСН («1+1») Маричка Падалко вышла на работу после перенесенного коронавируса. Тест показал негативный результат, но Маричка пока не спешит возвращаться к активной жизни, которой она жила последние годы. Известно, что Падалко занималась бегом, плавала на дальние дистанции и участвовала в спортивных соревнованиях. Коронавирусом в семье телеведущей уже переболели сын Михаил и средняя дочь Маша. А вот муж Марички Егор Соболев и их младшая дочь Катя не заразились. Сейчас дети ходят в школу, а сама Маричка вновь ведет новости, cоблюдая при этом все меры предосторожности. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Маричка Падалко рассказала о своих симптомах, перенесенных страхах и режиме, которого теперь придерживается вся ее семья.

— Маричка, как вы себя чувствуете?

— Уже хорошо, но понимаю, что надо продолжать беречься. Хочу всем сказать, что эта болезнь не такая уже и страшная, если к ней относиться внимательно, не пропускать симптомов и своевременно обращаться к врачам.

— Вы сразу ее распознали?

— Признаюсь, нет. Хотя, понятно, часто рассказывая о коронавирусе в новостях ТСН, я отлично знала симптомы и протекание. Но почему-то не думала, что болезнь коснется нашей семьи. С самого начала карантина, с марта, мы с детьми постоянно находились на даче. В город, на работу и обратно, выезжала только я с мужем. Даже в магазины мы старались заходить крайне редко. Когда в начале июня ослабили карантин, сын Миша, который серьезно увлекается футболом, стал посещать тренировки. А в начале июля их команда на собственном автобусе поехала на сборы в Винницу.



После возвращения домой сын стал жаловаться на боль в горле. Но у него не было температуры, а через пару дней вообще все прошло. Еще шесть ребят из его команды ощущали похожие симптомы — боль в горле и небольшая температура. Тогда мы не могли и заподозрить, что у Миши коронавирус. Через несколько дней после приезда сына на горло стала жаловаться наша средняя дочь Маша. Когда у нее появился кашель, мы поехали к врачу, и он диагностировал обструктивный бронхит. Но, поскольку у дочери не было других симптомов, тест на коронавирус нам даже не предлагали. Все же сделать его была полностью моя инициатива. Мне хотелось перестраховаться. В это время мы по-прежнему жили за городом, и результата пришлось ждать чуть больше недели.

Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым и детьми - Мишей, Машей и Катей

— Как чувствовала себя Маша?

— В это время ей неожиданно стало хуже. У Маши температура скакнула выше 40 градусов, держался кашель, и врач прописал ей антибиотики. Признаюсь, даже тогда я полагала, что у дочери сильная простуда. И тут наконец приходит ее тест с положительным результатом. Это был шок! Слава Богу, к тому времени Маша уже начала поправляться. Но похожие симптомы появились у меня.

— Вы сразу сдали тест?

— Да, он был готов через два дня, но к моему большому удивлению, оказался негативным. А симптомы все усиливались — упадок сил, кашель… Меня направили на компьютерную томографию. Бронхит был в полном расцвете. Тогда же мне посоветовали сдать тест на антитела, которые вырабатываются на выходе из коронавируса. Оказалось, что они у меня уже начали активно вырабатываться. Это означало, что я перенесла болезнь. Кстати, мы сделали такой же тест и Мише. Оказалось, что у него антител в три раза больше, чем норма даже для человека, перенесшего коронавирус!

— У вас была высокая температура?

— Нет. Температура не поднималась выше 37,4 градуса. Но у меня сниженная функция щитовидки, и моя нормальная температура 35,8. Так что 37 — для меня уже было высоковато. Я не теряла обоняния, у меня не было насморка, но было ощущение, словно болит все лицо. Были и другие симптомы, которые я теперь анализирую. Например, все началось с того, что я — достаточно активный человек — вдруг начала бесконтрольно спать. Могла заснуть там, где присела. Даже злилась на себя, не понимая, что со мной происходит. После нескольких дней такой слабости я собрала волю в кулак и пробежала на даче 7 километров. А на следующий день появился кашель и еще через день у меня диагностировали бронхит. Признаюсь, больше всего меня поразило, с какой скоростью вирус проникает в организм. Даже если ты человек со здоровыми легкими и сердцем, болезнь невозможно остановить.

— И тем не менее вы достаточно быстро вернулись в форму. Что помогло вам встать на ноги?

— Спасибо врачам, которые сразу разобрались в ситуации и прописали мне антибиотики. Я так кашляла на приеме у врача, что он даже не стал дожидаться результатов исследования. После приема таблеток стало сразу легче. За пять дней кашель вообще прошел, и у меня даже появилось ощущение, что я неприлично быстро поправилась. Но это оказалось «ловушкой».

— Что же случилось на самом деле?

— Пришла «вторая волна». Я говорила с людьми, которые перенесли коронавирус, подобное наблюдается у многих. Просто симптомы могут быть разными. У меня началась жуткая тошнота и сильнейшие головные боли. Признаюсь, я была к этому не готова. Это продолжалось несколько дней, сначала я думала, что это может быть давление, реакция на смену погоды. Когда я уже не могла выпить даже глоток воды, вызвала «скорую помощь». Врачи достаточно быстро вернули меня в нормальное состояние, причем совершенно простыми средствами.

— Сколько времени длилась болезнь?

— Две с половиной недели. Но это не значит, что сейчас я уже полностью восстановилась. Коронавирус достаточно коварен, и нужно какое-то время себя беречь, не жить в том ритме, к которому привык. Врачи говорят, что восстановление происходит лишь за месяц.

— Но вы уже вышли на работу!

— Да, но дополнительно пока ничем не буду заниматься. В том числе я пока рекратила ходить в спортзал. Езжу на работу, веду выпуски ТСН, понимая, что у нас строго следят за соблюдением всех карантинных правил. Сейчас все, кто работает в новостях, разделены на два потока — чтобы ведущие, журналисты, операторы, режиссеры не пересекались друг с другом. Делается все для того, чтобы не допустить на канале эпидемии. Кстати, все, кто находился со мной в контакте на работе, прошли тестирование, и никто, слава Богу, не заразился.

— Не так давно вы стали звездой не только украинского, но и мирового телевидения — история с вашим зубом, который вылетел во время эфира, активно обсуждалась в сети!

— Признаюсь, я была в легком шоке, когда поняла, что эта история с зубом стала такой популярной. Но люди отреагировали на нее очень позитивно — мне стали писать слова поддержки, говорить, что я повела себя очень круто. Именно в этот момент я успокоилась и решила не говорить загадками, а просто честно рассказать всю историю с этим зубом.

— Вас называли героиней!

— Всем понравилось, как я среагировала. Знаете, в мире очень сильна корпоративная культура и журналисты восхищались моей выдержкой. Несмотря на такую неудобную ситуацию, в тот момент я не могла позволить себе остановиться и перестать рассказывать новости. И это оценили коллеги и выразили поддержку в эфирах и в медиа США, Великобритании, Франции, Ирландии, Австралии, Мексики, Турции, Бразилии и разных других стран. Миллионы просмотров, какая-то невероятная и неожиданная волна популярности, и многие писали как ждали моего следующего появления в эфире, ждали мою улыбку.

— Что вы подумали, когда поняли, что выпал зуб?

— Сначала был просто испуг. У меня не было времени особо раздумывать, я понимала, что оператор не сможет переключить с меня камеру на другую картинку. Теперь я могу говорить об этом — дело в том, что все лето мы работали, по сути, без студии. В это время ТСН как раз строила новую студию и ведущие выходили из ньюс-рума, где стоял стол и висел экран. Поэтому оператор мог показывать только меня. Но, когда это все случилось, меня расстроило не то, как я выгляжу, а то, что я начала свистеть! Знаете, как маленький ребенок, у которого выпал передний зуб. А для ведущего нет ничего хуже, чем иметь плохую дикцию. И когда была предпоследняя «начитка» в студии, я просто скрестила руки, показав, что больше уже не могу.

— Похоже, прошедшее лето вы запомните надолго.

— Так бывает — ты восемнадцать лет работаешь на «1+1», но Би-би-си о тебе пишет, лишь когда выпадает зуб.

— Вы продолжаете жить на даче?

— Нет, вернулись в Киев. Дети пошли в школу, и мы теперь ездим на дачу лишь в выходные. Хотя, на самом деле, я привыкла к жизни за городом. Там много пространства, чистый воздух, цветы, трава и немного зелени на огороде. Кстати, огород, как ни странно, сфера деятельности моего мужа. Егор любит заниматься землей. Я же отвечаю за внутреннее наполнение дома. В общем, весь карантинный опыт показал, что в наше бурное время иметь дачу — это огромный плюс.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что по примеру Марички Падалко еще одна популярная телеведущая, Ольга Фреймут, заявила, что излечилась от COVID-19. Фреймут призналась, что самое страшное в коронавирусе — его коварный индивидуальный подход.

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