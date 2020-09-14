Богдан посетовал на свой пробел в «российском компромате» на Ермака

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что не имеет документального подтверждения «определенных других договоренностей» сменившего его руководителя ОП Андрея Ермака с представителями Кремля, однако уверен, что они существуют.

Об этом Богдан заявил на брифинге, который проходит перед зданием Государственного бюро расследований.

«Определенные договоренности с россиянами, подписанные Ермаком, о которых я говорил, они опубликованы официально, в СМИ. И, конечно, об их наличии уже знают все. А договоренности о других пунктах — мне известно, что такие договоренности есть. Отображены ли они на бумаге, и есть ли у меня копия таких договоренностей на бумаге? Нет. Но в существовании таких договоренностей я уверен», — заявил Богдан.

Он также отметил, что сообщит следствию информацию об операции по задержанию «вагнеровцев».

Ранее Богдан заявил, что операцию по «вагнеровцам» была сорвана одним телефонным звонком.

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