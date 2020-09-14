Доллар пробил потолок в 28 гривен: что дальше

Национальный банк Украины повысил курс доллара — на вторник, 15 сентября, он установил его на уровне 28,00 гривен за доллар. «ФАКТЫ» давали прогноз аналитиков, на сколько «просядет» гривня к концу недели.

По данным НБУ, за последний день курс поднялся на 10 копеек. Официальный курс гривни к доллару на 15 сентября: 28,0003 гривен за 1 доллар. Отмечается, что выше официальный курс в этом году был только в разгар пандемии коронавируса — 31 марта. Тогда он составлял 28,0615 гривен за доллар.

Вырос курс доллара и на Межбанке: по сравнению с закрытием предыдущей сессии он поднялся на 5 копеек и составил 28,01 гривен за доллар, курс в покупке: 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 14 копеек — до 33,24 гривен за евро.

Напоминаем, что курсы доллара и евро росли и на предыдущей неделе.

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