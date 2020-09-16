«Мы с сыном оказались без жилья и горячей еды»: Алла Костромичева о жизни во время карантина

«Новый канал» приступил к съемкам популярного реалити «Супер Топ-модель по-украински». Продюсеры обещают, что нынешний проект станет особенным — для участия в нем приглашены победительницы предыдущих сезонов. Реалити стартовало шесть лет назад, и многие из его участниц уже покорили мировые подиумы. Традиционно ведущей шоу стала топ-модель, украинка Алла Костромичева, живущая в Нью-Йорке. Вместе с ней выбирать победительницу будут эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Еще один судья из мира моды будет меняться каждый выпуск. Из-за пандемии коронавируса сроки съемок были сдвинуты на несколько месяцев. Продюсеры приняли решение проводить их исключительно в Украине, на самых необычных и красивых локациях. Премьера реалити запланирована на конец сентября. Чтобы сняться в проекте «Супер Топ-модель по-украински», Алле Костромичевой пришлось преодолеть более 7,5 тысячи километров, затем просидеть на самоизоляции, занимаясь с преподавателем по актерскому мастерству. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алла рассказала о самом сложном периоде за последние месяцы, своих страхах и опасениях по поводу будущего мировой моды.

«Нас спасла моя поклонница, которая живет в Мюнхене: приютила, предоставила возможность приготовить суп ребенку»

— Алла, какой период за время карантина стал для вас самым сложным?

— Пожалуй, труднее всего было вначале, когда никто не понимал, что происходит и что будет дальше. Потом стало легче. Тогда я много времени проводила с сыном. Мы играли, рисовали, занимались химическими опытами — делали вулкан из соды и лимона, замораживали разноцветный лед. При других обстоятельствах я бы сидела на карантине в Нью-Йорке, но сейчас понимаю: хорошо, что была в это время в Киеве. У меня есть квартира на окраине столицы, так что мы с сыном гуляли по лесу, ходили к озеру, дышали свежим воздухом, ведь все детские площадки были закрыты. Еще я старалась читать книги, смотрела сериалы, на которые раньше не хватало времени.

— В начале карантина вы отправились из Нью-Йорка в Киев. С какими трудностями столкнулись по пути в Украину?

— Мы с мамой и сыном застряли в Мюнхене — наш рейс отменили за несколько часов до того, как Украина закрыла воздушное пространство. Не знали, сколько дней и в каких условиях проведем в Германии, ведь в стране ввели чрезвычайное положение и закрыли все отели. Несколько дней у нас не было горячей еды. Но нас спасла моя поклонница, которая живет в Мюнхене: приютила, предоставила возможность приготовить суп ребенку. Я объездила огромное количество стран, поэтому к форс-мажорным ситуациям отношусь проще, а вот мама очень переживала, для нее эти дни стали настоящим стрессом. Сын, кстати, спокойно себя вел, не плакал, не устраивал истерик. Наверное, чувствовал дух приключения и вел себя соответственно.

— Но почему вы отправились в столь длительное путешествие во время карантина?

— Я летела на съемки «Супер Топ-модели по-украински». Но как раз, когда мы были в Мюнхене, стало известно, что работа над проектом не начнется 1 апреля, как было запланировано изначально. Для меня это оказалось так болезненно! Но готовиться к съемкам я не перестала — занималась украинским языком и актерским мастерством. И в конце концов мы стартовали. Рада, что все было не зря. Сейчас чувствую себя по-другому, гораздо увереннее, заходя в кадр. Украинский язык стал частью меня.

— Что карантин изменил в вашей жизни?

— Знаете, я сейчас читаю одну очень интересную книгу. Она называется «Разреши себе скучать». В ней говорится о том, что, когда мы постоянно загружены, у мозга не остается ресурсов для творчества и больших рывков в развитии. Карантин — как раз такой период, когда ты ничего не можешь делать и разрешаешь себе скучать. Думаю, для многих людей, в том числе для меня, именно этот момент стал переломным в глобальных вопросах. Я старалась понять, чем хочу заниматься, кем работать. И, наверное, мне удалось это.

«Пытайтесь стать лучшей версией себя»

— Помните вашу первую реакцию на участниц суперсезона? Ведь со всеми вы уже работали в предыдущих проектах модельного реалити.

— Наши девушки изменились за эти годы. Здорово, что большая часть из них — в лучшую сторону. Например, меня приятно удивила участница третьего сезона «Супермодели по-украински» Ирина Ротар. Она не тратила время зря — изменилась и внешне, и внутренне. Порадовала Маргарита Верховцева из третьего сезона «Топ-модели по-украински». Она вернулась к нам в прекрасной форме: щечки пропали, волосы ухожены. На нее приятно смотреть!

— Кстати, о прекрасных формах. Как вы относитесь к диетам?

— Не придерживаюсь диет и считаю, что самое главное — прислушиваться к своему организму и внимательно следить, что именно вы едите. У меня есть одно наблюдение: если человек выбрал правильное питание или занимается йогой, например, это дает результат. Не потому, что он отказывается от еды, а потому, что становится осознанным. Не представляю человека, который позанимался йогой, помедитировал, а потом пошел в магазин и купил чипсы. Нет, он приготовит брокколи, потому что ему не все равно, что он ест. С этого все и начинается. Должно быть не все равно, что попадает в ваш организм.

— Вы часто подчеркиваете, что очень важно найти, полюбить и принять себя. Можете посоветовать, как это сделать?

— В первую очередь «играйте» с тем арсеналом, который дала вам природа. Вы одна такая уникальная! Не критикуйте себя, не выставляйте претензии, а пытайтесь стать лучшей версией себя. Мыслите так: «Мне нравится моя фигура, но я хочу более подкачанную попу», «Меня все устраивает, но я хочу талию тоньше». И никаких: «Фу, я жирная». Если у вас появляются подобные мысли, их нужно моментально пресекать. Можете, например, в этот момент открыть какую-то умную или мотивационную книгу.

— Допустим, с собой справились. А как перестать зависеть от мнения других?

— Помните, нам только кажется, что другие люди обращают внимание на те же вещи, что и мы. Приведу пример на мужчинах. Если вы обаятельная, открытая, приветливая, то мужчине абсолютно все равно, какая у вас грудь, он ее даже не заметит. То есть у вас могут быть претензии к каким-то частям своего тела, но мужчине это все равно. У людей разное восприятие, каждый видит картинку по-своему. Так что чем меньше будете зацикливаться и искать в себе недостатки, тем комфортнее будет людям рядом с вами.

— Известно, что вы даже устраиваете летние лагеря для моделей.

— В детстве я мечтала быть учителем, но со временем поняла, что мне неинтересно работать в школе или университете. Пробовала преподавать английский язык, занималась репетиторством. Мне нравится кого-то учить, но это была не совсем моя форма. А вот в модельной школе и лагере действительно многому учу девушек. Общаясь с ними, показываю, как красиво держать осанку, преподаю дефиле и понимаю, что я на своем месте. Там, где должна быть.

«Недавно смотрела видео с концерта MARUV и поняла, что хочу обладать такой же пластикой»

— Есть поступки, о которых жалеете?

— В глобальном смысле мне кажется, что жалеть о чем-то неправильно, ведь это мой опыт. Но если докапываться, то иногда жаль, что не совсем рационально использовала время. Например, когда была возможность, не выучила украинский язык, не занималась танцами. Недавно смотрела видео с концерта MARUV и поняла, что хочу обладать такой же пластикой.

— По вашему мнению, какое будущее ждет мировые показы? В Киеве, например, Неделя моды все-таки состоялась.

— Fashion week изжил себя как мероприятие еще несколько сезонов назад. На показах в Нью-Йорке все очень исказилось из-за инфлюенсеров. Что я имею в виду. Ты приходишь на Неделю моды по приглашению, ждешь начала показа и видишь, как фотографы снимают безумно одетых людей на улице, а когда заходишь внутрь, понимаешь, что этих людей здесь нет. Они просто узнали, где проходит показ, и пришли сфотографироваться, чтобы попасть в таблоиды! Складывается ощущение, что на Неделях моды все крутится не вокруг бренда, а вокруг людей, которые приходят на показ.

— Изменится ли мировая мода после пандемии COVID-19?

— Я бы очень хотела, чтобы люди наконец-то стали осознанно относиться к одежде. Надеюсь, как раз благодаря карантину будет найден баланс между топовыми брендами, которые большинство людей себе позволить не могут, и дешевым масс-маркетом, являющимся, к сожалению, разрушительным для нашей планеты.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с победительницей «Топ-модели по-украински» Мальвиной Чуклей, которая откровенно призналась, что обнажаться перед камерами ей было некомфортно.

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