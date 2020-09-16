Причиной головной боли, слабости и плохой успеваемости ребенка может быть запор, — детский хирург

Запор у ребенка не так безобиден, как кажется на первый взгляд. Головная боль, вялость, геморрой, воспаление почек — лишь небольшая часть проблем. Чем опасна регулярная задержка стула? Как справиться с запором у малыша? Какие симптомы аппендицита? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил детский хирург, профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, преподаватель детской хирургии Киевского медицинского университета, доктор медицинских наук Василий Рыбальченко.

«Малышу удобнее сидеть на унитазе, если под ногами находится подставка»

*— Здравствуйте, Василий Федорович! Вас беспокоит Мария из Киева. Моему сыну три с половиной месяца, кормлю грудью. В анонсе прямой линии вы сказали, что стул должен быть после каждого кормления, а у нас раз в день. Может, из-за этого малыш плохо спит ночью, капризничает днем?

— Возможно, ребеночку не хватает грудного молока или оно слишком густое и жирное. Пока молоко расщепляется, перистальтика замедляется. Важен и ваш психологический настрой, атмосфера в доме. Когда ребенок не спит, мама нервничает, недоедает, что отражается на качестве и количестве молока. Для того чтобы у младенца работал кишечник, нужен объем пищи, вызывающий перистальтические волны. Кишечник пустой — и ребенок беспокойный. Ведь малыш живет, по сути, впроголодь — у него голодный запор.

— Что делать?

— Чтобы было молоко, многие мамы начинают налегать на сгущенку, в которой избыток консервантов и других добавок, но часто мало коровьего молока. Я советую народное средство — жгучую крапиву. Можно ее заваривать как чай или выдавить сок и развести его водой. Если кормящая мама выпьет такой отвар, то молока у нее прибавится.

*— Людмила из Харьковской области. Дочка в три года пошла в садик, и со стулом начались проблемы. Воспитательница говорит, что на горшке сидит без результата, и дома часто то же самое. Думаю, проблема в том, что дочка не любит овощи, а фрукты и ягоды ест по чуть-чуть.

— Вы правы. Чтобы хорошо работал кишечник, нужно есть больше пищи, богатой клетчаткой. Но многие малыши не любят овощи, отказываются от фруктов. Родителям нужно применять хитрости. Пообещать, что после тыквенной каши сын или дочка получит вкусное печенье. А если съест салат из помидоров, то пойдет на детскую площадку, где есть качели.

Хорошее послабляющее действие оказывает кефир. Чтобы выбрать наиболее подходящий, попробуйте по три дня давать кефир разных производителей. Результаты фиксируйте в дневнике: есть эффект — отмечаем зеленым, нет — красным. Так же можно протестировать разные виды сока. Из опыта знаю, что хорошо слабит грушевый сок, хотя подтверждений этому в литературе нет.

Нередко бывают психогенные запоры. В детском саду воспитатель до и после сна высаживает малышей на горшок. Но далеко не все дети способны опорожняться по приказу. Ребенок тужится, и слизистая прямой кишки может вывернуться наружу. В сознании малыша откладывается: это больно. Иногда в садике воспитатели ругают ребенка, если он опорожнился в трусики. Малыш понимает: лучше держать все в себе.

*— Андрей из города Вышгород Киевской области. Сын (ему пять лет) упорно не хочет ходить в туалет на унитаз — требует только горшок. Что делать?

— Возможно, ребенок ощущает дискомфорт, сидя на унитазе. Физиологичной считается поза, когда прямая кишка ровная, а для этого нужно опорожняться на корточках. Выход из ситуации — подставка под ноги ребенка. Если угол между коленом и животом около 35 градусов, то изогнутая кишка выпрямится. Желательно также использовать детское сиденье на унитаз. Без него может произойти выпадение слизистой, возникнуть трещины, раздражение кожи (мацерация), геморрой.

— С какого возраста нужно приучать ребенка к унитазу?

— Все индивидуально, однако не должно быть насилия. Поощряйте желание ребенка ходить в туалет, как взрослый. Важно наладить режим дня: идти спать в 21—22 часа, чтобы утром успеть позавтракать и сходить в туалет. Тогда весь день ребенок проведет комфортно.

К слову, приучать детей ходить на горшок, а не в памперс, нужно как можно раньше. Из-за того, что ребенок до трех и больше лет находится в памперсах, возникают проблемы. У девочек развиваются воспаления половых органов, циститы, уретриты. У мальчиков в будущем ухудшается сперматогенез, ведь природа предусмотрела, чтобы яички находились при температуре на два-три градуса ниже, чем тело. А в памперсах они как в термосе, где температура достигает 38 градусов. Мальчик станет мужчиной, и у семейной пары могут возникнуть трудности с зачатием. Считается, что половина случаев бесплодия приходится на долю сильного пола.

Признаки хронической интоксикации Упорный запор.

Головная боль.

Ухудшение концентрации внимания и снижение успеваемости.

Слабость и вялость.

Отсутствие аппетита.

Нарушение сна.

Раздражительность.

«Послабляющим эффектом обладает тыквенное масло»

*— Прямая линия? Марина из Киева. Сыну три с половиной годика. С запорами мы справиться не в силах. Начинаем кормить насильно салатами, яблоками, возникает рвота. Какое слабительное можно давать детям этого возраста?

— Вам нужно обратиться к врачу. Ведь запор может быть вызван и врожденными пороками развития. Можете проконсультироваться в столичной детской больнице № 1 (улица Богатырская, 30). Телефон поликлиники (044) 201−32−64, отделения общей хирургии — (044) 201−32−84. При желании можно обратиться ко мне, предварительно написав на электронный адрес: [email protected]

Препараты сенны или другие, стимулирующие перистальтику, детям не рекомендуются. Возникает привыкание и требуется увеличивать дозу. Эффективны средства на основе лактулозы, которые будто вспушивают кал. Его объем увеличивается, и срабатывает рефлекс позыва. Но если прием лактулозы вызывает побочные действия, например вздутие живота, то параллельно следует принимать препарат, уменьшающий газообразование. Можно заварить чай из ромашки, которая успокоит кишечник.

— А что еще эффективно?

— Хорошо заправлять салаты оливковым или тыквенным маслом холодного отжима, но их нужно маскировать, потому что многим детям не нравится вкус. Масло стимулирует выброс желчи, которая усиливает перистальтику. Однако не заставляйте ребенка пить масло натощак — оно может вызвать отвращение и даже спровоцировать рвоту.

— Ольга из Тетиева Киевской области. Сын-первоклассник не может сходить в школе в туалет — только дома. Чем это грозит?

— Убедите сына, что лучше пересилить себя и опорожниться в школьном туалете, а не сдерживать позыв — чтобы не возник психогенный запор. Иногда это нарушение приводит к самопроизвольному опорожнению в трусики, и психологическая травма усиливается. Если возникает недержание кала — каломазание, то могут воспалиться половые органы, пострадать почки, мочевой пузырь из-за того, что инфекция (в основном кишечная палочка) циркулирует постоянно.

*— Оксана из города Каменское. Чтобы наладить работу кишечника, мама делала мне массаж живота по часовой стрелке. Теперь запоры у моей дочки. Как вы относитесь к массажу?

— Он полезен, но не на голодный желудок. Можно стимулировать и продвижение пищи, делая легкий массаж в области нисходящей сигмовидной кишки. Правую руку положите ребенку, сидящему на горшке, на левую сторону живота внизу, а левую — на поясницу. Перебирая пальцами правой руки по животику, мы стимулируем продвижение пищи. Через полторы — три минуты у ребенка появляется позыв.

*— Это Евгения из города Хмельницкий. Меня беспокоит дочь (ей 15 лет), которая слишком мало ест — хочет похудеть. Но страдает запором и сидит в туалете по полчаса. Что делать?

— Убедите девочку употреблять больше овощей и фруктов, пить много воды. Часто подростки, стремясь к красивой фигуре, едят слишком мало, и кишечнику трудно нормально работать. Пища расщепляется, но получается мизерное количество кала (он называется овечий), и рефлекс позыва не срабатывает. В итоге возникает хроническая каловая интоксикация. Подросток жалуется на вялость, слабость, головную боль, начинает хуже учиться. Токсины всасываются, губительно действуя на печень, сердце, центральную нервную систему, другие органы. А в основе недомогания — жесткая диета ради фигуры.

Как улучшить работу кишечника Есть больше пищи, богатой клетчаткой.

Наладить режим дня и сон.

Делать массаж живота по часовой стрелке или специальный массаж пальцами.

«Воспаленный аппендикс, несколько раз пролеченный антибиотиками, трудно обнаружить во время операции»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Лилия из города Черкассы. Сначала аппендицит обнаружили у сына (он перешел в третий класс), а зимой отросток пришлось удалять дочери, которой 16 лет. Почему воспаляется аппендикс у детей?

— Причин много. У новорожденного червеобразный отросток широкий, но со временем сужается. Поэтому эвакуация слизи может нарушиться. Она застаивается, развивается инфекция — и аппендикс воспаляется. У старших детей в червеобразный отросток могут попасть глисты, кость от рыбы, виноградная косточка или комочек кала, вызывающие воспаление. Чаще аппендицит случается у школьников — учеников третьего — восьмого классов.

— Как заподозрить аппендицит?

— Родителей должны насторожить боль в животе, повышенная температура, беспричинный отказ от еды. Ребенок не дает погладить живот даже во время сна — ему больно. Распознать аппендицит можно, сделав солевую клизму (на литр воды комнатной температуры столовую ложку соли, чтобы получился двухпроцентный раствор). Если после опорожнения ребенок начал бегать, играть, попросил есть — значит, это точно не аппендицит. Но в случае, когда после клизмы продолжает ходить согнувшись (более старшие дети) или лежит, подогнув колени, как делают малыши, нужно как можно скорее обратиться в детскую больницу, где больному окажут экстренную помощь.

— Читала, что за границей лечат аппендицит антибиотиками. Это правильно?

— Не думаю. Назначение антибиотиков — не выход из положения. Рано или поздно пациент «созреет» для операции. А если отросток воспалялся несколько раз и пациента лечили антибиотиками, то во время операции спаявшийся аппендикс бывает найти сложно.

Кроме того, в европейских странах и США зарплата детского хирурга очень высокая. И держать ночью в больнице трех детских дежурных специалистов слишком накладно — дежурит врач общей практики. Он всем детям с болью в животе назначает антибиотики. А утром детский хирург решает, кого надо оперировать. По данным исследований, таких детей 15—20 из ста.

Лечение антибиотиками таит в себе немало опасностей. Производители курятины при выращивании птицы пичкают ее мощными антибактериальными препаратами — цефалоспоринами четвертого поколения. Мамы и бабушки кормят малышей куриной грудкой, считая ее полезной, а вместе с мясом ребенок получает сильнейшие антибиотики, которые повышают устойчивость бактерий к лекарствам.

*— Это Александра, киевлянка. Детям делают при аппендиците лапароскопическую операцию?

— В киевской городской детской клинической больнице № 1 больше половины таких вмешательств проводится лапароскопически. Но к применению лапароскопа есть и противопоказания, например, диафрагмальная грыжа. На Западе ребенку предварительно делают КТ живота, уточняя диагностические нюансы.

Не устаю повторять родителям: не затягивайте с обращением к врачу, если у ребенка болит живот. Многие надеются, что боль пройдет, прикладывая теплую грелку или давая чай из ромашки. В результате ребенок попадает в клинику в тяжелом состоянии — с перитонитом, сепсисом, полиорганной недостаточностью. Спасти такого пациента бывает невозможно.

Симптомы аппендицита Боль в животе.

Повышенная температура.

Отсутствие аппетита.

Тошнота.

Характерная поза с согнутыми в коленях ногами.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский гастроэнтеролог Татьяна Рубан рассказала, чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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