Прямая линия

Работа кишечника наладится, если налегать на овощи и фрукты и ежедневно есть суп, — врач

«Зачем мне этот геморрой?» Так многие люди отзываются о хлопотном и затратном деле. Но те, у кого реальные обострения геморроя случаются часто, задают врачу свои вопросы. Почему возникает геморрой? Могут ли его причиной быть упорные частые запоры? Как наладить работу кишечника? Когда нужно удалять из него полипы? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-проктолог хирургического отделения № 2 Киевской городской клинической больницы № 15 кандидат медицинских наук Владимир Андриец.

«Небольшое количество жирной и острой еды улучшает переваривание пищи»

*— Здравствуйте, Владимир Саввич! Вам звонит Любовь Владимировна из города Лубны Полтавской области, 70 лет. Уже лет десять страдаю от сильных запоров. Ем четыре раза в день, как привыкла, — суп, борщ, кашу. Стараюсь не переедать. Что делать, чтобы регулярно ходить в туалет?

— Думаю, вам нужно перестроить свое питание в пользу овощей и фруктов: они должны составлять большую часть ежедневного объема пищи. Плоды можно есть отварными, тушеными, запеченными. Важно употреблять не меньше двух-трех литров жидкой еды: помимо первых блюд, это компоты, узвары, кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт, ряженка, а также чай и кофе. Сочетание клетчатки, которой богаты овощи и фрукты, и жидкости поможет наладить регулярный стул. Сама лишь клетчатка, если жидкости мало, ситуацию не исправит.

Питаться нужно небольшими порциями, но часто. Помимо трех основных приемов пищи делайте еще два-три перекуса. Вставать из-за стола следует с легким чувством голода. Когда чувствуете, что наелись, на самом деле вы переели, ведь ощущение сытости немного запаздывает. Старайтесь есть медленно, тщательно пережевывайте съеденное. Если спешить, то ферменты не успеют выделиться, и пища плохо переварится. Это будет раздражать слизистую оболочку, нарушит работу кишечника.

Важно регулярно ходить в туалет. Если пропустить хотя бы день, то кал уплотняется, и опорожнить кишечник сложнее. Также если вы страдаете запорами длительно, нужно проверить кишечник — сделать колоноскопию.

— Месяц назад я обследовалась: все нормально, только одна кишка удлиненная.

— Думаю, причина запоров не в этом. Ведь проблема у вас возникла в последние годы. Если начнете питаться так, как я рассказал, а результата не будет, можно добавить послабляющие средства. Например, вечером две столовые ложки отрубей залить кипятком, а утром, как проснетесь, слить воду, добавить кефир и выпить.

*— Мария из Броваров Киевской области. Маме 74 года, и она мучается частыми запорами. Это может быть из-за того, что мама ест много мучного: хлеба, булок, пирожков?

— Любые мучные изделия, особенно съеденные в большом количестве, затрудняют опорожнение кишечника. Если пожилой человек не может есть меньше хлеба и булок, то нужно увеличить употребление овощей и фруктов и больше пить.

Еще одна причина запоров у пожилых людей — малоподвижность. Бабушки и дедушки часто днями сидят на диване, не делают зарядку. Неудивительно, что им не удается сходить в туалет.

Имеет значение и то, что человек в возрасте нередко страдает хроническими заболеваниями и вынужден придерживаться диеты. Часто врачи, особенно гастроэнтерологи, рекомендуют невкусную пищу: нежирную, несоленую, нежареную. А если человек, например, отказывается от жиров, то у него застаивается желчь. Из-за этого замедляется перистальтика и ухудшается работа кишечника.

Во всем нужна мера. Избыток жирной пищи иногда приводит к чрезмерному выделению желчи. Она забрасывается в протоки поджелудочной железы и может спровоцировать ее воспаление. Также для пищеварения полезно употреблять немного острой пищи, улучшающей выделение ферментов и переваривание. Тогда при поступлении достаточного количества клетчатки в кишечнике формируется хороший субстрат для развития полезных бактерий. Это предупреждает дисбактериоз, нормализует стул.

*— Меня зовут Ольга, звоню из Киева. С 14 лет я пыталась похудеть и ограничивала себя в пище. Поэтому начались запоры. Полноценно питаться сегодня нет возможности: учусь в университете и подрабатываю. Может, посоветуете послабляющие травяные чаи?

— У многих молодых людей, которым некогда не то что правильно питаться, но и поесть вообще, такая же проблема. Молодежь перебивается фастфудом, часто глотает пищу на ходу. Поэтому ни один «волшебный» чай или «чудодейственная» таблетка не заменят правильного питания.

Все слабительные чаи, которые рекламируются как безопасные (мол, они же на травках) содержат раздражающие кишечник вещества. При длительном использовании такие чаи могут привести к изменению слизистой. Она теряет чувствительность (возникает меланоз), и двигательная активность кишечника ухудшается.

Поэтому слабительное регулярно использовать нельзя, как и заниматься самолечением. Подобрать естественные средства, мягко действующие на кишечник, должен врач.

Простой рецепт против запоров Две столовые ложки отрубей залить на ночь водой. Утром, слив воду, добавить кефир и сразу выпить.

«Чтобы не обострился геморрой, сидеть на унитазе желательно не больше трех минут»

*— Прямая линия? Мирослава из Львовской области. Геморроем страдала моя мама, а теперь он проявляется у меня. Заболевание передается по наследству?

— Увы, склонность к геморрою заложена генетически, поскольку наследуется слабость сосудистой стенки и соединительной ткани. Но это не означает, что непременно возникнет геморрой. Он чаще появляется у тех, кто берет пример с родителей в питании, следует привычке подолгу сидеть в туалете, вытираться после опорожнения бумагой, а не подмываться. Все это способствует образованию геморроидальных узлов.

— В каком возрасте геморрой проявляется чаще?

— К сожалению, болезнь может возникнуть как у детей, так и у бабушек-дедушек. Но большинство наших пациентов — люди трудоспособного возраста: от 20 до 40—50 лет. Как правило, они очень заняты, им некогда правильно питаться. Бывает, что не хватает времени придерживаться гигиены. У многих пациентов преимущественно сидячая работа, но они ходят в тренажерный зал, где поднимают штангу, работают с нагрузками. Если несколько провоцирующих факторов совпадают, то лишь дело времени, когда появится обострение геморроя.

*— Анастасия из города Мелитополя. Геморрой у меня возник во время беременности. Подруги рассказывают о такой же проблеме. Почему геморрой «любит» беременных?

— Причина в увеличении матки, из-за чего ухудшается отток крови из нижней части тела — и появляются геморроидальные узлы. Поскольку еще сдавливается кишка, то опорожнение кишечника ухудшается.

Важно и то, как беременная женщина лежит, когда отдыхает или спит. Если на спине, то плод излишне давит на кишечник и сосуды, ухудшая отток крови. Оптимальная поза — на боку. Также важно есть больше овощей и фруктов, богатых клетчаткой, пить много жидкости. Если просто пить воду, то она может уйти в отеки. Это часто бывает у беременных, пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Помогают улучшить отток крови с ног такие упражнения, как «березка», «ножницы», «велосипед». Их полезно делать и беременным — они положительно влияют на матку.

*— Лариса из Кривого Рога. Муж подолгу сидит в туалете и «насидел» геморрой. Как долго можно находиться на унитазе?

— Не больше трех минут: сделали дело — поднимайтесь. Если хочется уединиться, то закрывайте крышку унитаза и сидите, как на стуле. Но вообще привычка просматривать в туалете телефон или читать газету вредна.

*— Вас беспокоит Алина, киевлянка. Месяц назад я родила первенца, кормлю грудью. Чтобы у малыша не болел животик, педиатр посоветовала мне исключить фрукты, овощи. После этого с трудом хожу в туалет, у меня вылезли узлы. Что делать?

— Термически обрабатывать овощи: запекать, отваривать, тушить. Если красные плоды вызывают диатез у малыша, берите зеленые. Хорошо стимулируют работу кишечника запеченные яблоки.

— Может ли геморрой пройти сам по себе?

— Да, но если вы будете правильно питаться, больше двигаться. Нельзя подолгу сидеть на одном месте, поднимать тяжести. Если нужно взять ребенка на руки, то сжимайте задний проход, чтобы избежать застоя крови. Тогда геморроидальные узлы постепенно уменьшатся.

Как проявляется геморрой Воспаленными увеличенными узлами.

Болезненностью и зудом в области заднего прохода.

Кровотечением из прямой кишки.

«Полип размером около одного сантиметра может переродиться в злокачественное образование»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Ирина Викторовна из Киева, 80 лет. Мне назначили обследование желудочно-кишечного тракта. Можно ли вместо гастроскопии и колоноскопии сделать КТ?

— Нет, ведь компьютерная томография не настолько информативна, как эндоскопические исследования.

— А как подготовиться к колоноскопии? С помощью кружки Эсмарха?

— Даже большая клизма не сможет полноценно очистить кишечник, поэтому лучше использовать более щадящие способы. Мы рекомендуем пациентам выпить специальный раствор, действующий мягко и надежно. Есть и одноразовые готовые клизмы, которые продаются в аптеках. Их имеет смысл делать, если предстоит осмотр прямой кишки — ректороманоскопия.

— Этот раствор достаточно выпить только вечером или нужно повторить и утром?

— Зависит от типа раствора и времени обследования: в первой или второй половине дня. Все подробности можно выяснить у эндоскописта, который будет делать колоноскопию. Можете обратиться ко мне, позвонив по телефону (067) 965−35−59 (в будние дни с 9:00 до 20:00). Хирургическое отделение № 2 Киевской клинической больницы № 15 находится на улице Ильинской, 3/7.

*— Марина из города Сумы. У сына-студента во время колоноскопии обнаружили небольшой полип — около полсантиметра. Врач сказал, что пока нужно наблюдать. В каких случаях полипы удаляют?

— Те, которые достигают одного сантиметра: у них большая вероятность превращения в злокачественное образование. Полипы до пяти миллиметров считаются безопасными. Нет однозначного мнения, нужно ли от них избавляться. Возможно, дело в том, что маленький полип трудно захватить петлей. Кроме того, они могут быть не истинными, а псевдополипами, которые возникают на фоне воспаленной слизистой кишечника.

При появлении псевдополипов нужно в первую очередь справиться с воспалением. Когда состояние слизистой придет в норму, то эти образования исчезнут. Если нет, то пациенту требуется наблюдение. Увеличивающиеся псевдополипы следует удалить или хотя бы взять клетки на гистологическое исследование. Вовремя сделанная биопсия поможет не пропустить раковую опухоль.

Гистологическое исследование обязательно, если псевдополипы обнаружены при хроническом воспалительном заболевании кишечника, в том числе неспецифическом язвенном колите.

*— Вас беспокоит Петр из Черниговской области. У моего отца в 64 года обнаружили в кишечнике полип, который начал перерождаться, и удалили его. Врач сказал, что теперь нужно регулярно проверяться и мне. А с какого возраста? Мне вскоре будет 40 лет.

— У вас как раз походящий возраст, чтобы проверить состояние толстого кишечника. Важно это делать раз в пять лет даже тем, у кого нет наследственности. Полипы увеличиваются без симптомов. Когда они наконец проявятся, часто бывает поздно.

Вообще, колоноскопию нужно обязательно делать при любых жалобах, связанных с кишечником: появлении зуда в заднем проходе, выделении слизи, крови. Также осмотр необходим, если есть анемия, причина которой неизвестна.

— Отец рассказывал, что процедура довольно неприятная…

— Чаще дискомфорт появляется, когда кишечник раздувается. При проведении колоноскопии больше страдают люди, которые ранее перенесли операции. У них образовались спайки, а это препятствует свободному прохождению колоноскопа. Таким пациентам мы предлагаем пройти процедуру под обезболиванием.

Это не полноценный наркоз, которого многие опасаются. Мы вводим седативный препарат, обладающий снотворным и легким успокаивающим действием. Как только перестаем вводить, человек сразу просыпается. Также применяем легкий наркоз при осмотре толстого кишечника по желанию — тем, кто не хочет или не может терпеть дискомфорт.

Колоноскопия: важно знать Осмотр толстого кишечника желательно пройти после 40 лет.

Повторять колоноскопию следует каждые пять лет, а при необходимости — чаще.

Накануне процедуры, а также утром требуется хорошо очистить кишечник.

Можно использовать специальный раствор, назначенный специалистом.

Процедура проводится и под обезболиванием.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Ярослав Фелештинский рассказал, почему возникает грыжа живота и как предупредить ее образование.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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