Всех коллекторов соберут в одном реестре: рекомендации НБУ, как защититься от «наездов»

В нашей стране абсолютно никто не защищен от агрессии со стороны так называемых коллекторов. Причем от их деятельности страдают не только сами должники, что еще объяснимо, но и их родственники, соседи, а иногда и вовсе посторонние люди. Долгие годы государство занимало позицию наблюдателя и вмешивалось только в том случае, если под давлением коллекторов люди лишались жизни. Однако есть шанс, что ситуация изменится к лучшему, так как государство наконец-то обратило внимание на проблему с незаконным выбиванием долгов. Впрочем, некоторые эксперты пока не видят поводов для оптимизма.

Как сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сейчас заканчивается подготовка законопроекта по регулированию работы компаний, которые занимаются взысканием просроченных долгов. По ее словам, законопроект предусматривает создание реестра коллекторских компаний. Исключение компании из реестра будет означать запрет банкам и финансовым учреждениям заключать договоры с этой структурой. Рожкова уточнила, что исключение из реестра будет применяться, если компания не реагирует на письменные требования Нацбанка и на штрафы за нарушение законодательства при взаимодействии с должником.

Кроме того, на сайте НБУ опубликованы рекомендации для людей, сталкивающихся с «наездами» коллекторов. В частности, в Нацбанке признали, что две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту. Поэтому граждане обращаются в НБУ с просьбами разъяснить, законно ли действуют коллекторы и как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

В НБУ отметили, что, давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время такая финкомпания не подписывает с заемщиками никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство, отметил в НБУ. Поэтому, если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которому не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины «О защите персональных данных». Номер телефона человека и его домашний адрес — это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца. Если же коллектор угрожает, то он нарушает законодательство.

НБУ опубликовал ряд рекомендаций, как себя защитить:

Во-первых, нужно узнать название коллекторской компании, представители которой вам звонят. Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки.

Во-вторых, если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0800 505 240. Также следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Как видим, ответственность Нацбанка, который с недавнего времени непосредственно занимается регулированием деятельности финкомпаний, ограничивается принятием жалобы на телефон контакт-центра. Хотя в НБУ еще раз подчеркнули, что присоединились к разработке законопроекта, над которым работает профильный комитет Верховной Рады, который должен четко определить правила работы коллекторов, запретить неэтичное поведение и установить санкции за нарушения.

Среди главных изменений предлагаются такие:

банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора должны предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту;

коллекторы будут обязаны соблюдать требования к этичному поведению;

Национальный банк будет вести реестр коллекторов;

банки и финансовые компании должны контролировать поведение привлеченных ими коллекторов, а также будут обязаны сообщать НБУ о заключенных сделках с коллекторами.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, «ФАКТЫ» обратились за помощью к практикующим юристам и задали им ряд насущных вопросов. Узнать мнение экспертов читатели смогут в следующей статье.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

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