Впервые малину из Украины экспортировали в Объединенные Арабские Эмираты

Качественную органическую малину, выращенную близ Диканьки Полтавской области, к сожалению, не увидишь в украинских супермаркетах и на рынках. Тонны полезной ягоды идут исключительно на экспорт. Ее основные потребители — жители Нидерландов. Вскоре к ним добавятся немцы и англичане. А недавно первая партия свежей малины — 300 килограммов — впервые из Украины улетела в Объединенные Арабские Эмираты. Читайте также: Как начать ягодный бизнес в Украине: ветеран АТО рассказал, как стал успешным фермером

«Качество нашей продукции ежегодно подтверждает лаборатория в Германии»

— Сложно было пробиться на заграничный рынок? — спрашиваю у своего собеседника.

— В этом, можно сказать, нам повезло, — улыбается Роман Цинченко, 38-летний основатель и соучредитель ООО «Диканські ягоди». — Раньше нам приходилось продавать ягоды сербам и полякам, которые совсем по другой цене продавали ее немцам и французам. А в позапрошлом году на нас вышел самый крутой продавец органической продукции в Европе — голландская компания «Органик Трейдинг». У нее есть социальный проект по поддержке сельскохозяйственных производителей в Украине и Марокко. И вот они отправили своего сотрудника на выставку в Нюрнберг, в которой мы принимали участие, с заданием найти такие производства. Потом он приехал к нам «на разведку». Затем приехал его директор. После серии разных анализов и пожеланий нас сертифицировали. Это же обязывает нас ежегодно подтверждать качество своей продукции. Отправляем ее в Германию на внеплановые анализы, платим за это немалые деньги, отчитываемся буквально за каждый грамм использованных биологических препаратов. Вообще приходится вести большую документацию и отчетность, чтобы соответствовать статусу.

— Вы же сами имеете юридическое образование. Часто помогают полученные когда-то знания?

— Я ни дня не работал по специальности. Еще в студенческие годы увлекся бизнесом, и это определило мою судьбу. И решил заняться садоводством серьезно. Посадил собственный сад — шесть гектаров сортовых яблок и один гектар груш. Кстати, могу похвастаться тем, что в моем саду растут рекордсмены: например, яблоко сорта Мутсу потянуло на 870 граммов при среднем весе 200—280, а груша сорта Ноябрьская при среднем весе 360 граммов выросла до одного килограмма 750 граммов.

Сейчас Роман является соучредителем нескольких фермерских хозяйств по выращиванию фруктов и ягод. В селе Лютенька Гадячского района он с компаньонами засадил органической малиной 11 гектаров земли. Плантация плодоносит с прошлого года, и пока еще небольшой урожай частично реализуется на месте. Продукцию покупают частные предприниматели — для изготовления десертов и полуфабрикатов. Кстати, в продажу по Украине идут черешни, сливы и яблоки из садов Цинченко и компании. На следующий год в их кооперативе добавятся еще 12 гектаров смородины. В перспективе выращивание ежевики. В планах также переработка ягод и фруктов.

— В этом бизнесе нет конкурентов, — замечает Роман. — Наоборот, кооперация удешевляет затраты на производство. Одно время мы пытались создать ассоциацию фермеров, которые специализируются на выращивании ягод и фруктов. Но на первом же семинаре понял, что объединяться не с кем, поскольку большинство не готово работать по-новому. Многие живут устаревшими представлениями о сбыте продукции. Они не желают вложить даже 30 копеек в изготовление одного картонного ящика, чтобы товар имел презентабельный вид. Да и вообще считают, что покупатель должен ехать к ним на поле за продукцией. Не желают проводить калибровку плодов… Но это сейчас уже не работает. Этим и объясняется засилье импортных ягод-фруктов в наших магазинах, а местные зачастую гниют, но на прилавки не попадают.

«Некоторые супермаркеты требуют поставлять «нормальную» малину, а не «какую-то там органическую»

— Мы ведем бизнес по европейским стандартам, — объясняет Роман. — То есть выращиваем и продаем продукцию под финансовые гарантии и заказы объемов, определенных на несколько лет вперед. Рынок же в Украине нестабилен: в этом году килограмм малины стоит 80—120 гривен, а в прошлом году цена была раза в четыре ниже. Сегодня у нас готовы покупать ягоду, а завтра отказываются. А некоторые супермаркеты требуют поставлять «нормальную» малину, а не «какую-то там органическую». Да и не «проглотит» местный рынок почти 100 тонн малины одного производителя!

Еще недавно, всего пять лет назад, на Полтавщине было 12 хозяйств, которые занимались выращиванием малины. Сегодня осталось два сертифицированных рассадника (в Диканьском и Гадячском районах), которые основали Роман Цинченко вместе с компаньонами Сергеем Стеценко и Виктором Кондратенко. И это при том, что ежегодно, по подсчетам специалистов, потребление ягод в мире увеличивается минимум на три процента. Казалось бы, есть спрос, и производителям просто остается его удовлетворять.

— Но вот насчет просто я готов поспорить, — Роман приглашает нас за стол в свой рабочий кабинет, устроенный прямо среди поля в деревянном вагончике. — Чтобы получить максимум, нужно максимум вложить. Сегодня без постоянного полива кустов нельзя. Без холодильной камеры вообще никак. Без современной тары тоже. И без знания английского, чтобы продвигать свой товар на зарубежный рынок, увы, не получится. Вот мой партнер по бизнесу Сергей Стеценко в зрелом возрасте специально пошел на курсы английского языка, чтобы вести переговоры с представителями иностранных компаний. И уже видим результат его учебы — мы близки к заключению контракта с немцами, с которыми он познакомился на выставке, проходившей в Германии.

Вырастить хороший урожай малины без примеси химии — еще та наука. Просто нацепить на упаковку этикетку со словами «эко» или «био», чем грешат некоторые производители, это легко. А вот ради того, чтобы эксперты, разложив продукт на молекулы, не обнаружили в ней вредных примесей, надо потрудиться.

Роман с улыбкой рассказывает, как он в первый год прокололся с навозом. Купил его на ферме несколько десятков тонн, а ферма-то оказалась обыкновенной, животные на ней органических кормов не видели. В общем, пришлось забыть о той куче навоза на целых три года, пока он не перепрел и вся «химия» из него не улетучилась.

Все 13-гектарное поле за селом Ордановка, на котором вот уже четыре года выращивают малину, давно не видело пестицидов и минеральных удобрений. Более того, к нему даже близко не примыкают земли, загрязненные этими веществами.

Тонны органической ягоды, выращенной на плантациях предприятия «Диканські ягоди» в Полтавской области, идут пока исключительно на экспорт. Ее основные потребители — жители Нидерландов

Чтобы малинник, подкормленный настойками древесной золы и бурьяна, не разрастался вширь и ему было достаточно света и органических веществ, подрастающие стебли регулярно скашивают (для этого существуют трактор с прицепным механизмом и женщины с сапками). Перемолотые побеги остаются в междурядьях, и это еще один вид удобрения. Причем и трактор, и опрыскиватель на других работах не используются. Это еще одно требование к выращиванию органических продуктов питания.

А на зиму весь малинник, засаженный ремонтантными сортами, скашивается под корень. Поэтому, пока новые стебли отрастут и на них созреет урожай, наступает конец лета, когда обыкновенная малина уже отплодоносит. Некоторые садоводы-любители, правда, умудряются снять два урожая с ремонтантных сортов за сезон, но это, во-первых, ослабляет растения и они дают меньше ягод. Во-вторых, в промышленных масштабах делать это просто недопустимо.

Чтобы сохранить урожай, морозильник нужно установить рядом с малинником

Что меня удивило, пожалуй, больше всего, так это то, что из каждого приобретенного за границей саженца Роман платит роялти, то есть отчисляет проценты за право пользования сертифицированным посадочным материалом. И это тоже называется бизнесом по-европейски: покупать лицензированный товар, платить за него гонорар. А на плантации в 13 гектаров высажено 70 тысяч саженцев: 12 гектаров занимает польский сорт Полка и 1 гектар (для эксперимента) английский Джоан Джей. Если каждый саженец польского сорта Цинченко обошелся в 5—8 гривен, то английский — в 24.

— Главное преимущество сорта Джоан Джей в том, что он без колючек, что делает сбор ягод приятным занятием, он несколько слаще, и урожайность выше, — объясняет Роман Цинченко. — А вообще разница малозаметная. Для нас главное — чтобы ягоды хорошо сохранялись и не теряли товарного вида при транспортировке.

«Вырастить хороший урожай малины без примеси химии — еще та наука. Просто нацепить на упаковку этикетку со словами «эко» или «био», это легко. А вот чтобы в ягодах действительно не было вредных примесей, надо потрудиться», — говорит Роман

Через восемь лет плодоношения все поле следует перепахать и засадить молодыми растениями. Но тогда их уже не придется покупать — они будут взяты из собственного рассадника.

Заграничному потребителю ягоды с поля отправляются исключительно в замороженном виде, а значит, с сохраненными в них витаминами.

— Далеко не все производители ягод устанавливают морозильные камеры, поэтому им приходится выкорчевывать растения, — рассказывает Роман. — Когда я только начинал заниматься этим бизнесом, то пытался наладить кооперацию с украинскими перерабатывающими предприятиями. И в одном, производящем соки, мне посоветовали… складывать малину в тенек для лучшей сохранности. С того момента я твердо решил, что надо замораживать ягоды на месте и продавать их по более выгодной цене. Свежая малина идет за копейки, а вот зимой, когда дефицит ягод, ее стоимость увеличивается.

Процесс заморозки малины имеет несколько этапов: сначала ее охлаждают до плюс четырех градусов, затем помещают в камеру шоковой заморозки, где в течение нескольких часов температура опускается до минус 25 градусов. А после фасовки готовая продукция хранится в картонных ящиках при минус 18.

Морозильная камера, вмещающая 37 тонн малины, похожа на огромный ангар. Роман говорит: нужно расширяться, чтобы не вывозить ягоду в сезон сбора, а иметь возможность хранить ее до самой зимы.

Сбор урожая начинается в августе и длится до самых заморозков. В разгар сезона на плантации трудится более сотни человек. Желающих заработать автобусы забирают из Полтавы, Шишак, Диканьки… Каждый килограмм собранной малины — это 12 гривен им в карман. Особо старательные дополнительно стимулируются финансово: если человек собрал свыше 30 килограммов, ему увеличивают расценки до 15 гривен. Хорошая альтернатива сезонным работам в Польше.

— Согласно европейским требованиям, сборщики работают в перчатках и пользуются биотуалетами, — рассказывает Роман. — Чтобы их труд был более эффективным, другие подносят им тару и воду. Есть на поле малину никому не запрещается.

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