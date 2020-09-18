Ночные звонки и угрозы родственникам: что могут запретить коллекторам

«На сегодняшний день термин „коллектор“ в Украине на законодательном уровне не закреплен»

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, «ФАКТЫ» обратились за помощью к практикующим юристам и задали им ряд вопросов. В первую очередь нас интересовало, насколько вообще законна деятельность коллекторских компаний и где границы их полномочий.

«С начала июля этого года Национальным банком Украины было получено более 500 жалоб граждан на действия коллекторов, подавляющее большинство жалоб связано именно с телефонными звонками должникам и их родственникам, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат, партнер компании AS Legal Виталий Швец. — В большинстве случаев так происходит потому, что, выдавая кредит, подобные финансовые компании получают от должника номера телефонов контактных лиц. Получив эту информацию, в случае просрочки компании при помощи коллекторов и систематических телефонных звонков с угрозами и запугиваниями рассчитывают выбить деньги как у должников, так и у их родственников.

Когда дело доходит до звонков так называемым контактным лицам должника, коллекторы ссылаются на статьи Гражданского кодекса Украины, которые регулируют поручительство. Услышав о солидарной ответственности, особо доверчивые, не раздумывая, сразу возвращают деньги вместо основного должника или также начинают на него давить.

Стоит отметить, что, исходя из норм Гражданского кодекса Украины, поручителем по долгу может быть только лицо, которое дало на это письменное согласие, знает о своих правах и обязательствах и подписало соответствующее соглашение. Только с этого момента финансовые компании законно могут требовать долг с поручителя", — отметил Виталий Швец.

Юристы также констатируют, что сегодня деятельность коллекторов вообще законодательно не регулируется!

«Деятельность коллекторов на данный момент никак не регулируется, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер компании «Тарасюк и партнеры» Сергей Тарасюк. - Вид экономической деятельности есть, а нормативного документа — нет. Нацбанк после смены руководства обратил внимание на полный хаос на рынке коллекторских услуг. Ведь после ликвидации Госкомфинуслуг все финкомпании перешли под контроль НБУ. Нацбанк с присущей ему энергией приступил к регуляции субъектов финрынка. Коллекторская деятельность не лицензируется, да и вряд ли будет — в связи с политикой дерегуляции. Но НБУ подошел творчески к вопросу, а именно: через финкомпании собирается влиять на недобросовестных коллекторов.

Не секрет, что именно коллекторы дают финкомпаниям возможность зарабатывать, держа возврат займов на приемлемом уровне.

Реестр коллекторских компаний и механизм отключения от него с последующим запретом привлекать коллекторов вне списка, однозначно пойдет на руку заемщикам. С другой стороны, всё пока очень непрозрачно, и как еще будут использовать реестр коллекторов функционеры из Нацбанка, можно только догадываться".

Юристы также отмечают, что деятельность коллекторов зачастую связана с уголовно наказуемыми преступлениями.

«В последнее время граждан Украины беспокоит деятельность так называемых коллекторских фирм, — рассказала «ФАКТАМ» юрист юридической компании «ВОЛХВ» Ярослава Борка. — У правоохранителей же интерес вызывает законность работы подобных предприятий. Их массовое появление связано с тем, что в условиях финансового кризиса граждане Украины, которые остались без зарплаты или других доходов, потеряли и возможности своевременно возвращать кредиты.

Что касается законодательного регулирования и правовых оснований деятельности коллекторских фирм, то соответствующего специального законодательного акта в Украине нет. Коллекторская деятельность тесно граничит с уголовно наказуемыми деяниями вместе с другими нарушениями законодательства.

Как показывает практика, коллекторы действуют также путем влияния не только на должника, но и на членов его семьи, близких, сотрудников и тому подобное. При этом необходимым условием такого влияния является наличие информации об этих лицах, их телефоны, адреса места жительства и работы.

Однако, согласно части 6 статьи 23 Закона Украины «Об информации», сведения о личности охраняются законом. А статьей 32 Конституции Украины определено, что никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Следовательно, сбор, хранение, использование и распространение личной информации о лице, без его согласия, является прямым нарушением действующего законодательства.

Стоит заметить, что на сегодняшний день термин «коллектор» в Украине на законодательном уровне не закреплен. В Верховную Раду подавался ряд законопроектов, которые могли регулировать деятельность коллектора на законодательном уровне, такие как законопроект № 6417 «Об особенностях осуществления профессиональной деятельности по урегулированию просроченной задолженности», однако его отозвали и сняли с рассмотрения.

Поэтому коллекторская компания — это, по сути, финансовая факторинговая компания, работающая с долгами, деятельность которой регулируется Гражданским, Хозяйственным кодексами, Законами Украины «О банках и банковской деятельности», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также многочисленными распоряжениями Госфинуслуг, которая на сегодняшний день, ликвидирована. Кроме того, существует некий «Кодекс этики коллектора». Он не имеет статуса официального нормативно-правового документа, поэтому далеко не все участники финансового рынка придерживаются его положений в своей работе.

В действиях коллекторов и недобросовестных банков насчитывается как минимум три статьи Уголовного кодекса Украины, по которым их можно привлечь к ответственности. В частности, статья 355 («Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств»), статья 232 («Разглашение коммерческой или банковской тайны»), статья 189 («Вымогательство») УК Украины.

В связи с вышеизложенным Национальный банк готовит законопроект по регулированию работы компаний, которые занимаются взысканием просроченных долгов", — отметила Ярослава Борка.

«Наказать коллектора, использующего скрытый номер телефона, довольно сложно»

Весьма интересно, какие санкции предусмотрены ныне действующим законодательством для коллекторских компаний за нарушение прав заемщиков и незаконное психологическое или физическое давление на них, а также есть ли случаи, когда коллекторов наказывают за такие нарушения?

«О наказании коллекторов я лично не слышал, да и механизмов нет, разве что в порядке гражданского судопроизводства, но это скорее частные случаи, — отметил Сергей Тарасюк. — Сейчас никаких специальных механизмов, кроме общеправовых, таких как защита в рамках гражданского права или привлечение в уголовном производстве, не предусмотрено. Административных мер на сегодняшний день не существует, и по-видимому Нацбанк нашел способ их внедрить через Законопроект № 2133 «О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности».

Хочу отметить, что наказать коллектора, использующего скрытый номер телефона, довольно сложно. Во-первых необходимо у оператора узнать, с какого номера звонили, а это очень непросто, во-вторых, потом надо обратиться в соответствующий орган, что также влечет определенные неудобства. В конце концов можно добраться до какой-то коллекторской компании, где всячески будут отрицать факт такого давления.

В связи с вышесказанным читателям «ФАКТОВ» будет интересно мнение юристов: для чего новым законом предлагается ввести реестр коллектроских компаний и сможет ли этот шаг защитить заемщиков от незаконных действий коллекторов?

«Среди главных изменений НБУ предлагает ввести обязательство банков и финансовых компаний еще на этапе подписания договора предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту, обязательство соблюдения коллекторами требований этического поведения и внедрение Национальным банком реестра коллекторов, — продолжила Ярослава Борка. — Представители НБУ указывают, что данный реестр будет содержать систематизированный перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с таким учреждением. Кроме того, исключение компании из реестра приведет к признанию ее небезупречной деловой репутации, а для владельцев и руководителей такой компании исключение из реестра грозит запретом в течение года заниматься коллекторской деятельностью.

Данный законопроект является шагом к более прозрачным правоотношениям банка и заемщика, а также некой защитой последнего от посторонних лиц, представляющихся «перекупщиками» долгов", — считает Ярослава Борка.

С таким мнением согласны и другие юристы.

«Создание полноценного реестра компаний, занимающихся взысканием задолженностей, станет действенным рычагом влияния на коллекторов и тем самым создаст более прозрачные и регулируемые законом условия их деятельности, — уверен Виталий Швец. — Введение такого реестра в первую очередь обезопасит должников от неправомерных посягательств коллекторов.

Согласно новому законопроекту о регулировании деятельности коллекторских компаний, для включения в Реестр коллекторов, компания должна будет получить соответствующую лицензию с правом осуществления деятельности по взысканию долгов. Основным инструментом влияния на коллекторов является полное или временное исключение компании из реестра. Такое действие является основанием для запрета компании заниматься коллекторской деятельностью.

Благодаря Реестру коллекторов Национальный банк Украины получит возможность упорядочить перечень таких компаний и отсеять те, которые не отвечают критериям для включения их в реестр", — считает Виталий Швец.

«Можно прогнозировать сегментацию рынка на „черных“ и лицензированных коллекторов»

Не менее интересен вопрос: сможет ли готовящийся законопроект о регулировании коллекторской деятельности реально защитить права заемщиков и третьих лиц, даже непричастных к кредиту?

«Законопроект № 2133 «О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности» действительно сильно урезает арсенал коллекторов, начиная от времени звонков, заканчивая запретом использовать методы социального давления, — считает Сергей Тарасюк. — А ведь все эти меры самые действенные с точки зрения коллекторов, так как зачастую именно большие неудобства от ночных звонков коллектора заставляют человека погашать долг или вынуждают вмешаться в ситуацию его родственников.

Другая сторона проблемы, что большая часть любителей кредитов «по-СМС» возможно требуют психотерапевтической помощи и социальное давление подтолкнет к решению более глубоких психологических проблем.



Однозначно можно констатировать, что законопроект существенно снизит эффективность коллекторов. Поэтому можно прогнозировать сегментацию рынка на «черных» коллекторов по определенной категории заемщиков, которые вряд ли будут жаловаться или судиться, и лицензированных коллекторов, чьими «клиентами» будут добропорядочные граждане, которым стоит всего один раз напомнить о долгах. Думаю закон именно для них", — предположил Сергей Тарасюк.

Как ранее писали «ФАКТЫ», с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

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